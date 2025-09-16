Ítélet született az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatásáról

Kuznyecov olasz védőügyvédje, Nicola Canestrini bejelentette, hogy a semmitőszékhez fordul az ítélet miatt. Úgy vélte, hogy védence alapjogai sérültek, mivel nem biztosítottak számára megfelelő bírósági eljárást, megvonták tőle az esetleges olaszországi fogva tartás és az immunitás jogát, amelyek az ügyvéd szerint nem áldozhatók fel az automatikus jogi együttműködés nevében.

Kuznyecov olasz védőügyvédje, Nicola Canestrini bejelentette, hogy a Semmitőszékhez fordul az ítélet miatt Fotó: AFP

Kuznyecov ügyvédje a Semmitőszékhez fordul az ítélet miatt

Canestrini leszögezte, hogy Kunyecov számára nem biztosították mindig a bolognai fellebbviteli bíróság ülésein való részvétel lehetőségét, valamint nem kapta meg a németországi nyomozási eljárás dokumentumait.

Az ügyvéd szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a robbantás idején Kuznyecov az ukrán hadseregben szolgált, ezért a mindenkori bíróságnak biztosítania kell, hogy ne érje embertelen vagy rangjával méltánytalan bánásmód.

A német szövetségi ügyészség európai elfogatóparancsa alapján a 49 éves férfit az olasz hatóságok augusztus 21-én vették őrizetbe Rimini térségében. Az ukrán fegyveres erők egykori századosa egy kempingben tartózkodott, ahova augusztus 18-án érkezett meg családjával.

Szerhij Kuznyecovot a gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként azonosították

– jelentette be korábban a német szövetségi főügyész. Utóbbi közlése szerint Kuznyecov ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indult eljárás.