Itt a fordulat az Északi Áramlat ukrán robbantója ügyében

Az olasz bíróság további vizsgálatokat rendelt el az Északi Áramlat elleni robbantással vádolt férfi kiadásáról. Az ukrán háborút is belekeverte az ügybe a védelem, elképesztő érveket sorolt fel a kiadatás ellen.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 04. 9:07
Csővezetékek és elzáró szerkezetek az Északi Áramlat 2 balti-tengeri gázvezeték gázátvevő állomásán (Fotó: AFP)
A bolognai fellebbviteli bíróság jövő kedden dönt Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgár átadásáról a német hatóságoknak. Az ukrán férfit az olasz rendőrség Riminiben tartóztatta le augusztus közepén, miközben családjával nyaralt. 

Erős az ukrán szál a robbantásban (Fotó: AFP)
Ukrán férfi a gyanúsított

Azzal vádolják, hogy 2022-ben részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában. A bíróság, kora délután kezdte meg ülést, végül úgy döntött, hogy megvizsgálja Kuznyecov védelmének kérelmét, akit Nicola Canestrini ügyvéd képviselt.

A Bolognai Legfőbb Ügyészség kezdetben az egykori ukrán hadseregkapitány átadását kérte, a tagnapi kihallgatás során azonban úgy döntött, több időre van szükség a védelem aggályainak kivizsgálására.

A védelem azzal érvelt, hogy a német ügyész vádjai „háború idején elkövetett katonai cselekményekre” vonatkoznak, és ezért mentelmi jog illeti meg a vádlottat. A védelmet képviselő Canestrini azt hangsúlyozta, hogy felmerülhet Kuznyecov alapvető jogainak megsértése, ha átadják a német hatóságoknak. 

A felvetett kérdések között szerepel a tisztességtelen tárgyalás lehetősége, a védelmi garanciák hiánya, valamint politikai visszaélések kockázata is felmerülhet. 

A bolognai fellebbviteli bíróság végül úgy határozott, hogy a döntését, szeptember 9-ig elhalasztják. Az olasz hatóságoknak alaposabb kivizsgálást kell végezniük. Kuznyecov időközben továbbra is előzetes letartóztatásban van Olaszországban.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre. A hajót egy német cégtől bérelték ki hamis okmányokkal és közvetítők segítségével. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

 

