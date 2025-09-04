Itt a fordulat az Északi Áramlat ukrán robbantója ügyében

A bolognai fellebbviteli bíróság jövő kedden dönt Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgár átadásáról a német hatóságoknak. Az ukrán férfit az olasz rendőrség Riminiben tartóztatta le augusztus közepén, miközben családjával nyaralt.

Erős az ukrán szál a robbantásban (Fotó: AFP)

Ukrán férfi a gyanúsított

Azzal vádolják, hogy 2022-ben részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában. A bíróság, kora délután kezdte meg ülést, végül úgy döntött, hogy megvizsgálja Kuznyecov védelmének kérelmét, akit Nicola Canestrini ügyvéd képviselt.

A Bolognai Legfőbb Ügyészség kezdetben az egykori ukrán hadseregkapitány átadását kérte, a tagnapi kihallgatás során azonban úgy döntött, több időre van szükség a védelem aggályainak kivizsgálására.

A védelem azzal érvelt, hogy a német ügyész vádjai „háború idején elkövetett katonai cselekményekre” vonatkoznak, és ezért mentelmi jog illeti meg a vádlottat. A védelmet képviselő Canestrini azt hangsúlyozta, hogy felmerülhet Kuznyecov alapvető jogainak megsértése, ha átadják a német hatóságoknak.

A felvetett kérdések között szerepel a tisztességtelen tárgyalás lehetősége, a védelmi garanciák hiánya, valamint politikai visszaélések kockázata is felmerülhet.

A bolognai fellebbviteli bíróság végül úgy határozott, hogy a döntését, szeptember 9-ig elhalasztják. Az olasz hatóságoknak alaposabb kivizsgálást kell végezniük. Kuznyecov időközben továbbra is előzetes letartóztatásban van Olaszországban.