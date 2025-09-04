Trumpbékeorosz-ukrán háború

Trump az orosz–ukrán háborúról: Valami történni fog

Trump elnök a CBS Newsnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a békeszerződés megkötése mellett Oroszország és Ukrajna között, noha egyre bizonytalanabbnak tűnnek Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlen tárgyalásainak kilátásai.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 8:19
Donald Trump igyekszik tető alá hozni a találkozót Putyin és Zelenszkij között Fotó: AFP
Trump saját álláspontját egyszerre nevezte realistának és optimistának, hozzátéve, hogy figyelemmel kíséri, miként kezeli a két vezető a tárgyalások jelenlegi állását.

Donald Trump szerint valami történni fog (Fotó: MANDEL NGAN / AFP)
Donald Trump szerint valami történni fog (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

„Követem az eseményeket, látom, mi történik, és beszéltem erről Putyin elnökkel, valamint Zelenszkij elnökkel is” – mondta az amerikai elnök telefonos interjújában. 

Valami történni fog, de még nem állnak készen. Mégis, biztos vagyok benne: meg fogjuk valósítani.

Nyilatkozata annak ellenére hangzott el, hogy Oroszország folytatja támadásait Ukrajna ellen. A múlt hónap végén például súlyos drón- és rakétacsapások érték Kijevet.

Trump kiemelte: bár mélyen elszomorítja a vérontás, továbbra is a béke megteremtését tartja elsődleges céljának.

„Azt hiszem, mindent rendbe fogunk hozni” – jelentette ki Trump. 

Hozzátette: 

Őszintén szólva azt gondoltam, hogy az orosz ügy lesz a legegyszerűbb azok közül, amelyeket eddig igyekeztem rendezni, de most úgy tűnik, ez valamivel nehezebbnek bizonyul.

Szerda reggel újságíróknak nyilatkozva Trump arról beszélt, hogy figyelemmel követte Putyin részvételét a kínai és észak-koreai vezetők társaságában rendezett nagyszabású pekingi katonai parádén – számolt be a CBS News.

„Megértem, miért tettek így, és tudom, hogy azt remélték, figyelem őket – és valóban figyeltem is” – mondta. – „A velük való kapcsolatom nagyon jó. Hamarosan, az elkövetkező egy-két hétben majd kiderül, mennyire.”

Trump a béke embere

Trump szerdán a CBS Newsnak arról is beszélt, hogy diplomáciai tárgyalásai során – legyen szó Oroszországról, Ukrajnáról vagy más háborús konfliktusban érintett országokról – 

alapvető stratégiája, hogy a legfontosabb vezetőket egy helyiségbe hívja, és ott, valós időben kötteti meg velük a megállapodást, gyakran az ő irányításával.

 Mint mondta, sosem zár ki semmilyen lehetőséget.

Ez a módszer türelmet igényel, még akkor is, ha mindenki gyors megoldást szeretne, de szerinte a megközelítés eredményesnek bizonyult az idei béketárgyalások során.

Arra a kérdésre, hogy néha ki kell-e várni a dolgokat, így válaszolt:

Nos, igen, ez a teendő. Szerencsére voltak nagyon jó napjaink, és amikor egyszer sikerül őket egy szobába ültetnem – vagy legalább rávennem, hogy egymással tárgyaljanak –, akkor a dolog működni látszik. Milliók életét sikerült megmentenünk.

A múlt hónapban, sokak által figyelemmel kísért alaszkai találkozója előtt Trump azt mondta újságíróknak: „Csak azt akarom, hogy megteremtsem a feltételeket a következő találkozóra, amely hamarosan meg is fog történni.”

Az orosz–ukrán háborún túl Trump az elmúlt hetekben azt is állította, hogy elnöksége alatt hat vagy hét másik konfliktust sikerült lezárnia, és úgy vélte, ezért Nobel-békedíjra is méltó lenne.

A Fehér Ház tisztviselői szerint ezek között szerepelt Izrael és Irán, Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság, Örményország és Azerbajdzsán, Thaiföld és Kambodzsa, India és Pakisztán, Egyiptom és Etiópia, valamint Szerbia és Koszovó.

Trump most azt nyilatkozta, hogy nem pályázik a Nobel-békedíjra.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

