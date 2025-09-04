Trump az orosz–ukrán háborúról: Valami történni fog

„Megértem, miért tettek így, és tudom, hogy azt remélték, figyelem őket – és valóban figyeltem is” – mondta. – „A velük való kapcsolatom nagyon jó. Hamarosan, az elkövetkező egy-két hétben majd kiderül, mennyire.”

CBS: Trump commits to pursuing Russia-Ukraine peace: They are "not ready yet," but "something is going to happen."



President Trump characterized his position as both realistic and optimistic: “something is going to happen. We are going to get it done." 🕊️https://t.co/NMm0jqQLN5 — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) September 4, 2025

Trump a béke embere

Trump szerdán a CBS Newsnak arról is beszélt, hogy diplomáciai tárgyalásai során – legyen szó Oroszországról, Ukrajnáról vagy más háborús konfliktusban érintett országokról –

alapvető stratégiája, hogy a legfontosabb vezetőket egy helyiségbe hívja, és ott, valós időben kötteti meg velük a megállapodást, gyakran az ő irányításával.

Mint mondta, sosem zár ki semmilyen lehetőséget.

Ez a módszer türelmet igényel, még akkor is, ha mindenki gyors megoldást szeretne, de szerinte a megközelítés eredményesnek bizonyult az idei béketárgyalások során.

Arra a kérdésre, hogy néha ki kell-e várni a dolgokat, így válaszolt: