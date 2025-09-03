Kijev szerint Putyin csak a bolondját járatja mindenkivel

Andrij Szibiha külügyminiszter szerint legalább hét ország, köztük Ausztria, a Vatikán, Svájc és három Arab-öböl menti ország is jelentkezett lehetséges házigazdaként egy ilyen találkozóra. „Ezek komoly javaslatok, és Zelenszkij elnök bármikor kész egy ilyen találkozóra” – írta Szibiha az X-en.

Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.



These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting… pic.twitter.com/b19VquSEFU — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025

Ugyanakkor Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel szándékosan elfogadhatatlan javaslatokkal

– hangoztatta az ukrán diplomácia vezetője, adta hírül az MTI.

– Ha Ukrajna adminisztrációjának jelenlegi vezetője kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába – jelentette ki az orosz elnök szerdán Pekingben. Közölte, hogy ezt az álláspontot már Donald Trump amerikai elnöknek is kifejtette.