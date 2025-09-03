Kijev szerint Putyin csak a bolondját járatja mindenkivel

Andrij Szibiha külügyminiszter szerint legalább hét ország, köztük Ausztria, a Vatikán, Svájc és három Arab-öböl menti ország is jelentkezett lehetséges házigazdaként egy ilyen találkozóra. „Ezek komoly javaslatok, és Zelenszkij elnök bármikor kész egy ilyen találkozóra” – írta Szibiha az X-en.
Ugyanakkor Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel szándékosan elfogadhatatlan javaslatokkal
– hangoztatta az ukrán diplomácia vezetője, adta hírül az MTI.
– Ha Ukrajna adminisztrációjának jelenlegi vezetője kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába – jelentette ki az orosz elnök szerdán Pekingben. Közölte, hogy ezt az álláspontot már Donald Trump amerikai elnöknek is kifejtette.