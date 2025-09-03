Trump üzent Putyinnak, Kínáról sem feledkezett meg

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon tette közzé üzenetét, amelyben Hszi Csin-ping kínai elnököt emlékeztette az Egyesült Államok történelmi áldozatára, írja az Origo. „A nagy kérdés, hogy Hszi elnök vajon megemlíti-e azt a hatalmas támogatást és véráldozatot, amelyet az Egyesült Államok adott Kínának, hogy biztosítsa szabadságát egy nagyon barátságtalan idegen megszállóval szemben” – fogalmazott Trump.

Donald Trump (Fotó: Getty Images North America/Anna Moneymaker)

Az amerikai elnök kiemelte:

Sok amerikai katona halt meg Kína győzelméért és dicsőségéért, remélem, méltó módon tisztelegnek bátorságuk és áldozatuk előtt.

Üzenetében jókívánságokat is küldött Kínának az ünnepi parádé alkalmából, ugyanakkor ironikusan hozzátette: „Adják át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsong Unnak, miközben az Egyesült Államok ellen szövetkeznek.”