A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Trump üzent Putyinnak, Kínáról sem feledkezett meg

Donald Trump amerikai elnök szerint Kínának emlékeznie kell arra a hatalmas áldozatra, amelyet az Egyesült Államok hozott a múltban, amikor segített felszabadítani az országot egy idegen megszállótól. A Truth Socialon közzétett üzenetében hangsúlyozta: sok amerikai katona életét adta Kína győzelméért, bátorságukról és áldozatvállalásukról méltó módon kell megemlékezni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 8:53
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Getty Images via AFP
Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon tette közzé üzenetét, amelyben Hszi Csin-ping kínai elnököt emlékeztette az Egyesült Államok történelmi áldozatára, írja az Origo. „A nagy kérdés, hogy Hszi elnök vajon megemlíti-e azt a hatalmas támogatást és véráldozatot, amelyet az Egyesült Államok adott Kínának, hogy biztosítsa szabadságát egy nagyon barátságtalan idegen megszállóval szemben” – fogalmazott Trump.

Trump
Donald Trump (Fotó: Getty Images North America/Anna Moneymaker)

Az amerikai elnök kiemelte: 

Sok amerikai katona halt meg Kína győzelméért és dicsőségéért, remélem, méltó módon tisztelegnek bátorságuk és áldozatuk előtt.

Üzenetében jókívánságokat is küldött Kínának az ünnepi parádé alkalmából, ugyanakkor ironikusan hozzátette: „Adják át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsong Unnak, miközben az Egyesült Államok ellen szövetkeznek.”

Trump bejegyzése nem sokkal azután született, hogy Pekingben nagyszabású katonai parádét tartottak, ahol Kína új fegyvereket – lézerfegyvereket, nukleáris ballisztikus rakétákat és óriási víz alatti drónokat – mutatott be. Az eseményen Hszi Csin-ping mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is részt vett.

Ez volt az első alkalom, hogy a három vezető közösen jelent meg a nyilvánosság előtt, ami komoly nemzetközi visszhangot váltott ki. Elemzők szerint a parádé és a találkozó egyaránt azt üzeni: a világpolitika új korszakba lépett, amelyben a Nyugat ellenében formálódik egy új erőtengely.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)


 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

