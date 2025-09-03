Kína, India és Oroszország együtt léptek színre

„Ezt a fotót nem akarták látni a nyugati nagyhatalmak!” – írta Facebook-bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A politikai szakértő szerint hosszú évek óta nem tapasztalt események zajlottak az északkelet-kínai Tiencsin városában, amikor az orosz, a kínai és az indiai vezetők találkoztak, sőt még mosolyogva meg is fogták egymás kezét.

Hosszú évek óta nem látott találkozón Kína, Oroszország és India közösen üzentek a Nyugatnak, jelezve a geopolitikai erőviszonyok változását.

Fotó: AFP

Ez a három ország együtt összesen hárommilliárd embert képvisel, és fellépésükkel félreérthetetlen üzenetet küldtek az Egyesült Államoknak és nyugat-európai partnereiknek.

Ez egyben egy újabb szög lehet a Nyugat, főként Amerika vezette világrend koporsójában

– fogalmazott Deák.