A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Kína, India és Oroszország együtt léptek színre

Hosszú évek óta nem látott esemény zajlott az északkelet-kínai Tiencsin városában, ahol az orosz, a kínai és az indiai vezetők találkoztak. A találkozó jelentősége óriási, hiszen Kína szerepvállalása a nemzetközi színtéren egyértelmű üzenetet küld a nyugati világnak.

Wiedermann Béla
2025. 09. 03. 7:36
Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök Forrás: AFP
„Ezt a fotót nem akarták látni a nyugati nagyhatalmak!” – írta Facebook-bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A politikai szakértő szerint hosszú évek óta nem tapasztalt események zajlottak az északkelet-kínai Tiencsin városában, amikor az orosz, a kínai és az indiai vezetők találkoztak, sőt még mosolyogva meg is fogták egymás kezét.

Hosszú évek óta nem látott találkozón Kína, Oroszország és India közösen üzentek a Nyugatnak, jelezve a geopolitikai erőviszonyok változását.
Hosszú évek óta nem látott találkozón Kína, Oroszország és India közösen üzentek a Nyugatnak, jelezve a geopolitikai erőviszonyok változását.
Fotó: AFP

Ez a három ország együtt összesen hárommilliárd embert képvisel, és fellépésükkel félreérthetetlen üzenetet küldtek az Egyesült Államoknak és nyugat-európai partnereiknek.

Ez egyben egy újabb szög lehet a Nyugat, főként Amerika vezette világrend koporsójában

– fogalmazott Deák.

Kína és szövetségesei erősödnek

A bejegyzés szerint miközben a nyugati országok szankciókkal és elszigetelési kísérletekkel próbálják gyengíteni Moszkvát, az orosz elnök az utóbbi napokban is jelentős eredményeket könyvelhetett el. 

Putyin is hatalmasat nyert a napokban, ami nem sok jót jelent Európára nézve

– írta az elemző. Oroszország ugyanis olcsó kőolaját és földgázát továbbra is értékesíti Indiának és Kínának, amelyek készséggel veszik át azt, amit az Európai Uniónak már nem kell. Ez az új geopolitikai helyzet világosan jelzi: 

A globális erőviszonyokban fordulat zajlik, és a keleti hatalmak együttműködése egyre erősebbé válik.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)

Hegyi Zoltán
idezojelekSzoboszlai Dominik

A bevándorló felszólítja a belgákat, hogy takarodjanak

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Muszlim képviselő: „Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

