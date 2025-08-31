PekingKínaindiai miniszterelnök

Kína és India partnerek lesznek, nem vetélytársak

Hszi Csin-ping kínai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök vasárnap kijelentették, hogy tovább javítják a 2020-as határkonfliktus óta feszült kapcsolataikat, és egyetértettek abban, hogy nem vetélytársként, hanem partnerként kell tekinteniük egymásra – jelentette a kínai média.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 31. 16:03
India miniszterelnöke, Narendra Modi (balra) találkozik Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel (jobbra) a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. államfői tanácskozásának keretében, 2025. augusztus 31-én (Fotó: AFP)
Kína és India fejlesztési lehetőségeket jelentenek egymás számára, nem pedig fenyegetéseket. Ezt mondta Hszi az indiai államfőnek. 

India miniszterelnöke, Narendra Modi találkozik Kína elnökével, Hszi Csinpinggel a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. államfői tanácskozásának keretében 2025. augusztus 31-én, Tianjinben, Kínában. (Fotó: AFP)
Mindaddig, amíg a két ország ezt az átfogó irányt tartja szem előtt, a kétoldalú kapcsolatok konkrét kérdései is megoldódnak, és ezáltal a kapcsolatok stabil és tartós fejlődése valósul meg

 – tette hozzá. 
A kínai elnök szerint Kína és India a globális déli országok fontos tagjai, és döntő felelősséget viselnek a két nép jólétének és a fejlődő országok megújulásának előmozdításában. 
Kiemelve az idén esedékes kínai–indiai diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulóját, Hszi elmondta, hogy a két országnak stratégiai és hosszú távú perspektívából kell tekintenie a kapcsolatokra.

Míg a tavalyi kazanyi találkozó sikere lehetővé tette a kínai–indiai kapcsolatok újraindítását, a két félnek a tiencsini találkozót követően tovább kell javítania kapcsolatait

 – szólított fel a kínai vezető. 
A 2020. júniusban történt határkonfliktus mindkét oldalon halálos áldozatokat követelt, de a két ázsiai vezető tavaly októberben Kazanyban megállapodott abban, hogy India és Kína vizsgálatot indít a határviták rendezésének lehetőségei és a kapcsolatok stabilizálása érdekében.

Nem szabad hagynunk, hogy a határkérdés meghatározza a kínai–indiai kapcsolatok egészét

 – szögezte le. 
Modi, aki hét év után először látogatott Kínába, a kínai elnök beszédére reagálva megjegyezte, hogy a tavalyi találkozó óta a kétoldalú kapcsolatok ismét pozitív pályára álltak, és egyetértett a kínai elnökkel abban, hogy országaik nem vetélytársak – fogalmazott. 

Kijelentette, hogy India készen áll a kétoldalú kapcsolatok hosszú távú perspektívájából tekinteni a kapcsolatokra és azok fejlesztésére.

Mindkét ország stratégiai autonómiát és független külpolitikát folytat, kétoldalú kapcsolataik nem állnak harmadik fél befolyása alatt

 – mondta az indiai miniszterelnök, hozzátéve, hogy az indiai–kínai együttműködés a XXI. századot valódi „ázsiai századdá” teszi. 
A világ két legnépesebb országa vezetőinek találkozójára a Peking közelében fekvő Tiencsin kikötővárosban került sor, ahol ezekben a napokban tartják a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóját. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki vasárnap érkezett Tiencsinbe, szintén részt vesz a hétfőig tartó csúcstalálkozón, és várhatóan a kínai és indiai vezetőkkel is találkozik majd a következő napokban.

Borítókép: India miniszterelnöke, Narendra Modi (balra) találkozik Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel (jobbra) a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. államfői tanácskozásán, 2025. augusztus 31-én (Fotó: AFP)

