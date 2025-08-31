Kína és India partnerek lesznek, nem vetélytársak

Kína és India fejlesztési lehetőségeket jelentenek egymás számára, nem pedig fenyegetéseket. Ezt mondta Hszi az indiai államfőnek.

India miniszterelnöke, Narendra Modi találkozik Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. államfői tanácskozásán 2025. augusztus 31-én, Tianjinben, Kínában (Fotó: AFP)

Mindaddig, amíg a két ország ezt az átfogó irányt tartja szem előtt, a kétoldalú kapcsolatok konkrét kérdései is megoldódnak, és ezáltal a kapcsolatok stabil és tartós fejlődése valósul meg

– tette hozzá.

A kínai elnök szerint Kína és India a globális déli országok fontos tagjai, és döntő felelősséget viselnek a két nép jólétének és a fejlődő országok megújulásának előmozdításában.

Kiemelve az idén esedékes kínai–indiai diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulóját, Hszi elmondta, hogy a két országnak stratégiai és hosszú távú perspektívából kell tekintenie a kapcsolatokra.

Míg a tavalyi kazanyi találkozó sikere lehetővé tette a kínai–indiai kapcsolatok újraindítását, a két félnek a tiencsini találkozót követően tovább kell javítania kapcsolatait

– szólított fel a kínai vezető.

A 2020. júniusban történt határkonfliktus mindkét oldalon halálos áldozatokat követelt, de a két ázsiai vezető tavaly októberben Kazanyban megállapodott abban, hogy India és Kína vizsgálatot indít a határviták rendezésének lehetőségei és a kapcsolatok stabilizálása érdekében.

Nem szabad hagynunk, hogy a határkérdés meghatározza a kínai–indiai kapcsolatok egészét

– szögezte le.

Modi, aki hét év után először látogatott Kínába, a kínai elnök beszédére reagálva megjegyezte, hogy a tavalyi találkozó óta a kétoldalú kapcsolatok ismét pozitív pályára álltak, és egyetértett a kínai elnökkel abban, hogy országaik nem vetélytársak – fogalmazott.