Az Oroszországgal és Belorussziával határos tagállamokat érintő körútja során Lengyelországba is ellátogatott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
A látogatás egyik állomása az ország északkeleti részén, a belarusz határnál található Krynki volt, ahol Von der Leyen a határkerítést is megtekintette.
A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belorusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt
– írta a látogatásról a közösségi médiában az Európai Bizottság feje.
Egy másik posztban szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, amely „határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül”, és hangsúlyozta, hogy az „új uniós költségvetésben javasoltuk a határigazgatásra szánt források megháromszorozását”.
Mindannyian felelősek vagyunk Európa külső határainak védelméért
– zárta posztját Von der Leyen.
Érdekes megfigyelni a bizottsági elnök szóhasználatát: „határvédelem” helyett „határigazgatást” (border management) említ, ami sokat elmond Brüsszel valós hozzáállásáról.
A látogatás során elmondott beszédében Von der Leyen a fentiek mellett többek között arról is beszélt, hogy az új európai költségvetésben ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és az Oroszországgal és Belorussziával közvetlenül határos tagállamok további uniós támogatást kapnak.
Méltatta továbbá Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerepét a 2030-ig szóló, 800 milliárd eurós védelmi beruházási terv elfogadásában, valamint kiemelte a SAFE nevű 150 milliárd eurós közös beszerzési szabályozást, amelynek Lengyelország lesz a legnagyobb haszonélvezője.
Míg Donald Tusk liberális kormánya dicséretet és támogatást kap a kerítésért, Magyarország, amely immár egy évtizede védi a Schengeni övezetet az illegális migrációtól, nem csupán finanszírozást nem kap, de büntetésekkel szembesül amiért nem enged az inváziónak.
Mint oly sokszor, ebben a témában is működik a kettős mérce: ha Brüsszelhez lojális kormány van hatalmon, a határkerítés egész Európát védi, ha szuverenista, akkor embertelenség.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)