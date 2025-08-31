Von der Leyen leckét adott képmutatásból: ha Brüsszel-párti az ország kormánya, nincs gond a kerítéssel

Az Oroszországgal és Belorussziával határos tagállamokat érintő körútja során Lengyelországba is ellátogatott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen a lengyel határkerítés mellett parolázott Donald Tuskkal (Fotó: AFP)

A látogatás egyik állomása az ország északkeleti részén, a belarusz határnál található Krynki volt, ahol Von der Leyen a határkerítést is megtekintette.

A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belorusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt

– írta a látogatásról a közösségi médiában az Európai Bizottság feje.

My visit to the Poland-Belarus border was a demonstration of European solidarity.



A strong Poland and a strong Europe, safeguarding our borders and protecting all Europeans.



Our message is clear. And it is one that Belarus, and other actors in the region, are paying heed to. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Egy másik posztban szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, amely „határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül”, és hangsúlyozta, hogy az „új uniós költségvetésben javasoltuk a határigazgatásra szánt források megháromszorozását”.

Mindannyian felelősek vagyunk Európa külső határainak védelméért

– zárta posztját Von der Leyen.

📍 At the border between Poland and Belarus.



Poland is facing hybrid attacks from across the border.



We stand in solidarity with our Member State.



In our new EU budget, we have proposed to triple border management funding.



We are all responsible for Europe’s external borders pic.twitter.com/gdoWTmr3NW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Érdekes megfigyelni a bizottsági elnök szóhasználatát: „határvédelem” helyett „határigazgatást” (border management) említ, ami sokat elmond Brüsszel valós hozzáállásáról.

A látogatás során elmondott beszédében Von der Leyen a fentiek mellett többek között arról is beszélt, hogy az új európai költségvetésben ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és az Oroszországgal és Belorussziával közvetlenül határos tagállamok további uniós támogatást kapnak.

Méltatta továbbá Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerepét a 2030-ig szóló, 800 milliárd eurós védelmi beruházási terv elfogadásában, valamint kiemelte a SAFE nevű 150 milliárd eurós közös beszerzési szabályozást, amelynek Lengyelország lesz a legnagyobb haszonélvezője.

Míg Donald Tusk liberális kormánya dicséretet és támogatást kap a kerítésért, Magyarország, amely immár egy évtizede védi a Schengeni övezetet az illegális migrációtól, nem csupán finanszírozást nem kap, de büntetésekkel szembesül amiért nem enged az inváziónak.

Mint oly sokszor, ebben a témában is működik a kettős mérce: ha Brüsszelhez lojális kormány van hatalmon, a határkerítés egész Európát védi, ha szuverenista, akkor embertelenség.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)