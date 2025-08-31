Ursula von der LeyenLengyelországhatárkerítésEurópai Unió

Von der Leyen leckét adott képmutatásból: ha Brüsszel-párti az ország kormánya, nincs gond a kerítéssel

Megdicsérte a határkerítést az Európai Bizottság elnöke. Nem, nem április elseje van, Ursula von der Leyen nem Magyarország déli határára látogatott, hanem Donald Tuskkal parolázott a Lengyelország keleti részén álló határkerítés mellett.

2025. 08. 31. 14:54
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Az Oroszországgal és Belorussziával határos tagállamokat érintő körútja során Lengyelországba is ellátogatott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen a lengyel határkerítés mellett parolázott Donald Tuskkal
Ursula von der Leyen a lengyel határkerítés mellett parolázott Donald Tuskkal (Fotó: AFP)

A látogatás egyik állomása az ország északkeleti részén, a belarusz határnál található Krynki volt, ahol Von der Leyen a határkerítést is megtekintette.

A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belorusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt

– írta a látogatásról a közösségi médiában az Európai Bizottság feje.

Egy másik posztban szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, amely „határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül”, és hangsúlyozta, hogy az „új uniós költségvetésben javasoltuk a határigazgatásra szánt források megháromszorozását”.

Mindannyian felelősek vagyunk Európa külső határainak védelméért

– zárta posztját Von der Leyen.

Érdekes megfigyelni a bizottsági elnök szóhasználatát: „határvédelem” helyett „határigazgatást” (border management) említ, ami sokat elmond Brüsszel valós hozzáállásáról.

A látogatás során elmondott beszédében Von der Leyen a fentiek mellett többek között arról is beszélt, hogy az új európai költségvetésben ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és az Oroszországgal és Belorussziával közvetlenül határos tagállamok további uniós támogatást kapnak.

Méltatta továbbá Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerepét a 2030-ig szóló, 800 milliárd eurós védelmi beruházási terv elfogadásában, valamint kiemelte a SAFE nevű 150 milliárd eurós közös beszerzési szabályozást, amelynek Lengyelország lesz a legnagyobb haszonélvezője.

Míg Donald Tusk liberális kormánya dicséretet és támogatást kap a kerítésért, Magyarország, amely immár egy évtizede védi a Schengeni övezetet az illegális migrációtól, nem csupán finanszírozást nem kap, de büntetésekkel szembesül amiért nem enged az inváziónak. 

Mint oly sokszor, ebben a témában is működik a kettős mérce: ha Brüsszelhez lojális kormány van hatalmon, a határkerítés egész Európát védi, ha szuverenista, akkor embertelenség.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

