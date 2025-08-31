PutyinbéketárgyalásRecep Tayyip ErdoganKínaenergetikaegyüttműködés

Putyin és Erdogan Kínában az energetikai együttműködésről és az ukrajnai békéről is tárgyalni fog

Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök a kínai Tiencsinben találkozik a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) augusztus 31. és szeptember 1. között megrendezett csúcstalálkozóján – erősítette meg az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 08. 31. 13:53
Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel a BRICS-csúcstalálkozó alkalmából Kazanyban, 2024. október 23-án Fotó: Alexander Zemlianichenko Forrás: AFP
Egy török diplomáciai forrás a RIA Novosztyinak elmondta: a két vezető elsősorban az energetikai együttműködést vitatja meg, beleértve a törökországi atomerőmű-építési projekteket is. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel,  a BRICS-csúcstalálkozón Kazanyban, 2024. október 24-én (Fotó: AFP/Maxim Shipenkov)

Az egész kétoldalú kapcsolati spektrum napirenden lesz, különös tekintettel az energiára és az atomerőmű-építésre. Számos projekt előkészítése már folyamatban van, a felek értékelik az eddigi munkát, és újabb iránymutatásokat adnak 

– közölte a forrás. A diplomata hozzátette: Recep Tayyip Erdogan várhatóan ismét felajánlja Ankara közvetítői szerepét az ukrajnai konfliktus rendezésében, beleértve egy lehetséges nemzetközi csúcstalálkozó megszervezését is, amelyen a háborús felek vezetői ülnének tárgyalóasztalhoz.

Moszkva és Ankara az elmúlt években szoros együttműködést alakított ki az energetika terén, különösen a gázszállítás és az atomenergia fejlesztése kapcsán. A Roszatom orosz állami vállalat jelenleg is építi Törökország első atomerőművét Akkuyuban, amely a tervek szerint a következő években léphet üzembe.

A mostani találkozó jelentőségét növeli, hogy Törökország a NATO tagja, ugyanakkor Erdogan többször is kifejezte, hogy országát hídnak tekinti Kelet és Nyugat között, és kész közvetítőként fellépni Moszkva és Kijev között.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel a BRICS-csúcstalálkozó alkalmából Kazanyban, 2024. október 23-án (Fotó: AFP/Alexander Zemlianichenko)


 

