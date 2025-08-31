Putyin és Erdogan Kínában az energetikai együttműködésről és az ukrajnai békéről is tárgyalni fog

Moszkva és Ankara az elmúlt években szoros együttműködést alakított ki az energetika terén, különösen a gázszállítás és az atomenergia fejlesztése kapcsán. A Roszatom orosz állami vállalat jelenleg is építi Törökország első atomerőművét Akkuyuban, amely a tervek szerint a következő években léphet üzembe.