Egy török diplomáciai forrás a RIA Novosztyinak elmondta: a két vezető elsősorban az energetikai együttműködést vitatja meg, beleértve a törökországi atomerőmű-építési projekteket is.
Putyin és Erdogan Kínában az energetikai együttműködésről és az ukrajnai békéről is tárgyalni fog
Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök a kínai Tiencsinben találkozik a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) augusztus 31. és szeptember 1. között megrendezett csúcstalálkozóján – erősítette meg az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov.
Az egész kétoldalú kapcsolati spektrum napirenden lesz, különös tekintettel az energiára és az atomerőmű-építésre. Számos projekt előkészítése már folyamatban van, a felek értékelik az eddigi munkát, és újabb iránymutatásokat adnak
– közölte a forrás. A diplomata hozzátette: Recep Tayyip Erdogan várhatóan ismét felajánlja Ankara közvetítői szerepét az ukrajnai konfliktus rendezésében, beleértve egy lehetséges nemzetközi csúcstalálkozó megszervezését is, amelyen a háborús felek vezetői ülnének tárgyalóasztalhoz.
Moszkva és Ankara az elmúlt években szoros együttműködést alakított ki az energetika terén, különösen a gázszállítás és az atomenergia fejlesztése kapcsán. A Roszatom orosz állami vállalat jelenleg is építi Törökország első atomerőművét Akkuyuban, amely a tervek szerint a következő években léphet üzembe.
A mostani találkozó jelentőségét növeli, hogy Törökország a NATO tagja, ugyanakkor Erdogan többször is kifejezte, hogy országát hídnak tekinti Kelet és Nyugat között, és kész közvetítőként fellépni Moszkva és Kijev között.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a BRICS-csúcstalálkozó alkalmából Kazanyban, 2024. október 23-án (Fotó: AFP/Alexander Zemlianichenko)
