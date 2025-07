Törökország ismét kulcsszerepet vállalna az orosz–ukrán béke elérésében. Erdogan elnök célja, hogy a Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti megbeszélést mihamarabb tető alá hozza – ezúttal is Isztambulban – számolt be róla az Origo. Korábban arról is beszámoltunk, hogy július 23-án, Oroszország és Ukrajna harmadszor ült tárgyalóasztalhoz Isztambulban.

Kiderült a török terv az orosz–ukrán béke kapcsán

Fotó: HANDOUT / TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE