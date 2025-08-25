finn elnökUkrajnaPutyinorosz-ukrán háborúvereség

Alexander Stubb finn elnök szerint Putyin vesztett

Alexander Stubb finn államfő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kudarcot vallott Ukrajnában, és nem tudta elérni stratégiai céljait. Úgy fogalmazott: ez a modern történelem „legnagyobb geopolitikai kudarca”.

2025. 08. 25. 11:59
Alexander Stubb finn elnök Fotó: OLIVER CONTRERAS Forrás: AFP
Alexander Stubb a finn Yle televíziónak adott interjúban kijelentette: Oroszország vezetője „abszolút minden stratégiai céljában kudarcot vallott”, az Ukrajna elleni háború pedig a modern történelem legnagyobb geopolitikai vereségévé vált – tájékoztatott az Origo az a1on.mk cikkére hivatkozva.

Alexander Stubb
Alexander Stubb finn elnök (Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP)

Stubb példaként említette Finnország és Svédország NATO-csatlakozását, valamint azt, hogy a szövetség tagjai a GDP-jük öt százalékára emelik védelmi kiadásaikat.

A finn elnök hangsúlyozta: Európának továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, és biztosítania számára a gyorsabb csatlakozási utat az észak-atlanti szövetséghez. Mint mondta, a területi veszteségeket „nem szabad új realitásként elfogadni”.

Hozzátette, hogy a Moszkvával való kapcsolatok normalizálására csak az ukrajnai háború lezárását követően kerülhet sor, jóllehet Finnországot és Oroszországot földrajzi közelségük és történelmi kötődésük továbbra is összeköti.

Borítókép: Alexander Stubb finn elnök (Fotó: AFP)

 

