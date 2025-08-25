Alexander Stubb finn elnök szerint Putyin vesztett

Alexander Stubb a finn Yle televíziónak adott interjúban kijelentette: Oroszország vezetője „abszolút minden stratégiai céljában kudarcot vallott”, az Ukrajna elleni háború pedig a modern történelem legnagyobb geopolitikai vereségévé vált – tájékoztatott az Origo az a1on.mk cikkére hivatkozva.

Alexander Stubb finn elnök (Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP)

Stubb példaként említette Finnország és Svédország NATO-csatlakozását, valamint azt, hogy a szövetség tagjai a GDP-jük öt százalékára emelik védelmi kiadásaikat.

A finn elnök hangsúlyozta: Európának továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, és biztosítania számára a gyorsabb csatlakozási utat az észak-atlanti szövetséghez. Mint mondta, a területi veszteségeket „nem szabad új realitásként elfogadni”.

Hozzátette, hogy a Moszkvával való kapcsolatok normalizálására csak az ukrajnai háború lezárását követően kerülhet sor, jóllehet Finnországot és Oroszországot földrajzi közelségük és történelmi kötődésük továbbra is összeköti.

"Украина должна выиграть эту войну во что бы то ни стало" – президент Финляндии Стубб.

Напомню господину Стуббу, как Финляндия "выиграла" войну у СССР. Она потеряла 20% территории и второй по величине город. Выполнила ВСЕ требования СССР. А потом объявилa себя победителeм... pic.twitter.com/x9vz0CXVQl — Волк Путина🐺.🇷🇺В миру Василий. (@bulah003) May 19, 2024

