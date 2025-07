Oroszország és Ukrajna újra tárgyalóasztalhoz ült

Harmadik alkalommal ültek tárgyalóasztalhoz Isztambulban Oroszország és Ukrajna delegációi. Bár a két fél álláspontja továbbra is gyökeresen eltér az orosz–ukrán háború lezárásának feltételeiben, a diplomáciai folyamat maga már önmagában is figyelemre méltó fejlemény a 2022 óta húzódó fegyveres konfliktus történetében. Az eddigi fordulók során ugyan nem született érdemi békekompromisszum, de sikerült több ezer hadifogoly cseréjét lebonyolítani, valamint a halott katonák maradványainak visszaszolgáltatásában is előrelépés történt. A mindössze 40 perces találkozón az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezette, míg az ukrán delegáció élén Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) új titkára állt, aki az elő két fordulóban védelmi miniszterként vezette a küldöttséget.

Ukrajna és Oroszország ismertette álláspontját

Fotó: AFP

Négyszemközti tárgyalás zajlott