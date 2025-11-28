Magyar kosárcsoda Szombathelyen az Eb-meglepetéscsapata ellen

A magyar válogatott nehéz csoportba került, hiszen Gasper Okorn együttese az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal vív meg a továbbjutásért. Az első akadály az őszi kontinenstorna meglepetéscsapata volt, a Finnország elleni mérkőzés előtt a magyar csapat két húzóembere bizakodva beszélt az esélyekről. A magyar válogatott be is bizonyította, hogy nem a levegőbe beszélt.

Az első percektől kezdve a Somogyi Ádám vezérelte magyar válogatott meglepte az Eb meglepetéscsapatát. Fotó: GIRGASZ PETER

Fantasztikus kezdés az Eb-meglepetéscsapata ellen

A telt házas Savaria Arénában egy cseppet sem kezdett megilletődötten a magyar férfi-kosárlabdaválogatott. Az első percben Somogyi Ádám egy gyönyörű légpasszal hozta helyzetbe Nate Reuverst, aki óriási zsákolással szerezte meg a magyar csapat első pontjait.

Perl Zoltán és Lukács Norbert mellett Somogyi volt elemében az első négy percben, jött is a finn időkérés (11-2).

Remekül járatta a labdát Gasper Okorn együttese, és a küzdőszelleme révén még az elhibázott dobások után is betalált a hazai együttes. A magyar csapat egymás után is két támadólepattanót szerzett, majd Perl triplája után a Falco hátvédje remek passzal hozta helyzetbe a gyűrű alatt üres Simont. A látványos megoldásokkal is operáló magyar csapat következő támadásánál Somogyi adott egy újabb gyönyörű passzt az alapvonalon belépő Meleg Gergőnek, a lepattanót ismét Simon tette vissza. Vojvoda Dávid ellen csúnya szabálytalanságot követetett el a veterán Sasu Salin, a sérült fehérvári játékos helyett belálló Perl révén újabb kosarat szerzett a magyar csapat. Madsen triplája után Pallai sarokból eleresztett hárompontosa hullott, be, majd Sepala sportszerűtlen hibája után is lendületeben maradtak a hazaiak, Reuvers után a hazai pályán játszó Perl büntetett egy hárompontossal (31-17).

Lukács Norbert dobásásáért szurkolnak a magyar válogatott játékosai. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A második negyed első pár percében továbbra is erőteljesen támadta a gyűrűt a magyar válogatott, de a játékrész feléhez érve viszont még csak nyolc dobott pontnál járt. A negyed felénél Somogyi gyönyörű magas ívű ziccerdobása esett be a gyűrűbe, majd Pongó Marcell büntetőivel már húsz pont volt a különbség (41-21).

A finn csodagyerek Miika Muurinen büntetőivel és Sasu Salin triplájával közelebb jöttek a finnek, de Meleg Gergő dudaszóra behulló tempójával még mindig tetemes előnyben volt a magyar csapat az utolsó két perchez érve (50-28).

És még nem volt vége a magyar kosárlabda-show-nak Szombathelyen. Nater Reuvers, aki 16 ponjával a mezőny legeredményesebbje volt az első két negyedben, és nem hibázott dobást, triplájával és büntetőivel még jobban nyílt az olló, és az első két negyed végére a magyar csapat megnyugtató huszonegypontos előnnyel fordult az utolsó két játékrészre (60-39).