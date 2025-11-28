Férfi kosárlabda vb-selejtezőSomogyi ÁdámFinnországmagyar férfi kosárlabda-válogatottPerl ZoltánSzolnoki OlajFalco KC Szombathely

Világklasszisok érkeznek hozzánk vb-selejtezőre, a magyar játékosok mégis fogadkoznak

Péntek este kezdik meg a világbajnoki selejtezőket a magyar férfi kosarasok, ráadásul nem is akármilyen ellenféllel szemben. A magyar kosárlabda-válogatott az idei Európa-bajnokság meglepetéstcsapatát, az Eb-n negyedik helyezett Finnországot fogadja a szombathelyi Arena Savariában. A mérkőzés előtt a nemzeti csapat két tagjával, a Falco KC Szombathely csapatában játszó Perl Zoltánnal és a bajnoki címvédő Szolnoki Olaj irányítójával, Somogyi Ádámmal beszélgettünk a válogatott esélyeiről, a reménybeli meglepetésről.

Perje Sándor
2025. 11. 28. 5:28
A magyar kosárlabda-válogatott meglepetést okozna a finnek ellen
A magyar kosárlabda-válogatott meglepetést okozna a finnek ellen Forrás: FIBA/Basketball
A finnek elleni, pénteki világbajnoki selejtezőmérkőzés előtti sajtónyilvános edzésen Gasper Okorn szövetségi kapitány elmondta: nehéz csoportba kerültek, hiszen a magyar kosárlabda-válogatott az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal vív meg a továbbjutásért. A szlovén szakember mégis bizakodó, szerinte a harmadik hely elérése reális cél. A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) a mérkőzés előtt több magyar játékost is kiemelt, akik megnehezíthetik az idei Európa-bajnokságon történelmet író, negyedik helyen végző finn válogatott dolgát. A magyar csapat két meghatározó játékosával beszélgettünk a pénteki vb-selejtező előtt.

A magyar kosárlabda-válogatott ismét Szombathelyen lép pályára tétmérkőzésen.
A magyar kosárlabda-válogatott ismét Szombathelyen lép pályára tétmérkőzésen. Fotó: FIBA/Basketball

A magyar kosárlabda-válogatott megtalálná a ritmust

A Falco KC Szombathely ugyan elveszítette a tavalyi bajnoki döntőt a Szolnoki Olajjal szemben, de a szombathelyiek az idei bajnokságban tapadnak a címvédőre, mindössze egy vereségük van. Emellett az Európa-kupában is áll még a vasi együttes, ahol spanyol Murcia, a német Rostock Seawolves és a lengyel Sopot lesz a sárga-feketék ellenfele. A Falco évek óta egyik legjobbjának számító Perl Zoltánt, aki korábban a BL-rekordot is döntött, a kettős terhelésről kérdeztük a finnek elleni összecsapás előtt.

– Mostanság sokat utaztunk és kemény meccseket vívtunk, és ahogy telik az idő, az ember sem lesz fiatalabb. Az idény elején viszont még könnyebb a helyzet, de a december sok komoly megméretést hoz válogatott- és klubszinten is – mondta el a 30 éves hátvéd, akinek klubcsapata a válogatottszünet után a spanyol Murciával és a német Rostockkal küzd meg nemzetközi porondon, majd december közepén következnek a Szolnok és az Alba Fehérvár elleni rangadók.

A magyar válogatott kosaras az Eb-selejtezőkön átlagosan a legtöbb időt (29,2 perc) töltötte a pályán, s a magyar csapat legeredményesebb játékosa volt, több mint 16 dobott pontot átlagolva meccsenként úgy, hogy a korábbiakhoz képest nem csereként szállt be.

Perl Zoltán bízik benne, hogy megtörik a finnek ritmusát már az első percektől.
Perl Zoltán bízik benne, hogy már az első percektől megtörik a finnek ritmusát Fotó: FIBA/Basketball

– A válogatottnál tizenkét egyenrangú játékos van, és az kap több játékpercet, akinek jobban kijön a lépés. Az Eb-selejtezőkön a kezdőben kaptam helyet, de az sem gond, ha a kispadról szállok be. Ami feladatot rám bíznak, azt próbálom hozni és segíteni a csapatot. A csapatérdek a legfontosabb – nyilatkozta az év magyar kosárlabdázójának korábban háromszor is megválasztott Perl Zoltán. A Falco játékosa beszélt arról is, mennyiben lehet más a játékuk úgy, hogy a klubtársát, Váradi Benedeket ezúttal nem válogatta be Gasper Okorn szövetségi kapitány. 

– A kapitány jelöli ki a keretét, és most ő Somogyi Ádám és Pongó Marcell mellett tette le a voksát. Benivel valóban hosszú évek óta együtt játszottam, de Ádival és Marcival is sok időt töltöttem a pályán a Falcóban és a válogatottban. Velük is van egy jól kialakult játékkapcsolat, így nem lesz gond. 

Szezon közben nem egyszerű feladat megtalálni a ritmust, mindenki klubcsapatból jön, ahol mást játszanak, de bízom benne, hogy jó tempót fogunk diktálni, és hatékonyak leszünk majd a finnek ellen

 – árulta el a játékos, aki hozzátette, hogy a válogatott-összetartáson sokat foglalkoztak a védekezési rendszerük fejlesztésével és az öt-öt elleni játékuk finomhangolásával. 

Válogatottmezben nincs mit mérlegelni

Az Eb-negyedik finneknél nem lesz itt az NBA-sztár Lauri Markkanen, de a kontinenstornán már-már pofátlanul nagy önbizalommal játszó, Karcsú Jézusként is emlegetett Miikka Muurinen játszik majd Szombathelyen.

A finnek tinicsillaga mellett többek között még olyan játékosok is gondot okozhatnak, mint Olivier Nkamhoua (Varese), Mikael Jantunen (Fenerbahce), Alexander Madsen (AS Karditsa), de kintről is veszélyesek a 34 esztendős Sasu Salin (Movistar Estudiantes) révén, aki korábban tíz évet játszott a spanyol első osztályban. Az ellenfélről mindent elmond, hogy a szeptemberi Európa-bajnokságon többek között a Nikola Jokiccsal felálló szerbeket legyőzve végzett a negyedik helyen.

Perl Zoltán szerint jó erőfelmérő lesz a finnek elleni mérkőzés, de nyerni akarnak.
Perl Zoltán szerint jó erőfelmérő lesz a finnek elleni mérkőzés, és nyerni akarnak Fotó: FIBA/Basketball

– Kulcsfontosságú lesz, hogy fizikális és kemény játékot hozzunk ellenük már az első percektől kezdve, a lepattanózásban nagyon ott kell lennünk. Néhány játékukat korábban már lemodelleztük az edzéseken, de a hét közepén még jobban elmélyültünk benne a videózások alatt. 

Fontos lesz limitálni a hárompontosaikat, a gyors indításokban is remekelnek. A meccs elejétől meg kell próbálnunk elvenni a ritmusukat, pici taktikai faultokkal tördelni a játékukat. Jó erőfelmérő lesz, nem mi vagyunk az esélyesek, de bízom benne, hogy a hazai pálya miatt végig versenyben tudunk maradni velük

 – fejtette ki Perl Zoltán, akivel beszéltünk a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős fiaskójáról is.

– A Honvéd elleni bajnoki előtt a buszon néztük az írek elleni meccset, és nagyon szurkoltunk a csapatnak. Jól játszottak, de nagyon peches volt a vége. A lefújás után mi is picit fura hangulatba kerültünk, egyesek bosszankodtak, mások letörtek. 

Úgy gondolom, ha valaki magyar színekben játszik, akkor mindig szorítunk neki, bármilyen sportágról legyen szó. Minden meccsen a maximumot próbáljuk hozni, magyar mezben másképp nem lehet, nincs mérlegelési lehetőség.

A finneket tiszteljük, jó csapat, de szeretnénk nyerni Szombathelyen – mondta el Perl Zoltán arra a kérdésre, hogy a labdarúgók elveszett vb-szereplése után érez-e nagyobb nyomást a magyar válogatott tagjaként.

Finnország jó példa lehet a továbblépésre

A bajnoki címvédő Szolnok a tavalyi elsősége után az idei bajnokságban sem lassít. Tíz győzelemnél jár a Tisza-parti együttes, s még a Bajnokok Ligájában is vitézkedik, a válogatottszünet után a lett Riga és a görög AEK Athén elleni mérkőzések jönnek. A szolnokiak idei legjobbja az a Somogyi Ádám, aki több mint tíz gólpasszt átlagol meccsenként az NB I-ben. A magyar irányító a Bajnokok Ligájában kilenc assziszt mellett a harmadik legjobb pontszerzője is a bajnokcsapatnak.

– A vezetőedzőnk, Vedran Bosnic irányítása alatt picivel más rendszerben játszunk, mint tavaly. Az előző idényben én csak belecsöppentem a csapatba, de idén már az előszezontól kezdve együtt tudtunk dolgozni a csapattársakkal, aki mind elkötelezettek, és minden önös érdeket alárendelnek a közös célért – mondta el a szolnoki sikerek titkát Somogyi Ádám, akit a FIBA szakírója külön ki is emelt a finnek elleni találkozó előtt. 

A magyar kosaras az utóbbi hét mérkőzéséből haton is tíz vagy annál több gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve. 

Somogyi idén a BL-ben holtversenyben a negyedik legtöbb időt töltötte a pályán, de a legutóbbi Eb-selejtezőkön átlagosan mindössze 12 percet kapott Gasper Okorntól. A finnek ellen minden bizonnyal nagyobb szerepet fog kapni a 25 éves irányító.

Somogyi Ádámra fontos szerep hárulhat a finnek elleni vb-selejtezőn.
Somogyi Ádámra fontos szerep hárulhat a finnek elleni vb-selejtezőn Fotó: FIBA/Basketball

– Izgatott vagyok, de minden meccsen törekszem száz százalékot nyújtani. Mindent megteszek annak érdekében, hogy segítsem a csapat eredményességét, akár a Szolnokét, akár a magyar válogatottét. Utóbbinál a srácokkal is segítjük egymást felkészülni a várható kihívásokra, nagyon várom már az vb-selejtezőket – nyilatkozta Somogyi, aki túl sok kulisszatitkot nem akart elárulni a finnek elleni taktikáról, hiszen ki tudja, akár még a meccsnapon is kaphatnak olyan információt az északiak, amely megkönnyítheti számukra a szombathelyi mérkőzést.

A szövetségi kapitány néhány dologban változtatott a védekezésünkön és a támadásunkon is. Picit máshogy közelítjuk meg ezt a vb-selejtező ablakot az előzőekhez képest

– mondta el a Szolnok irányítója, aki hangsúlyozta, fontos lesz a fegyelmezettség, hogy hatékony döntéseket hozzanak majd a pályán. Az ellenfél néhány játékosát is kiemelte Somogyi Ádám, s volt, akivel már korábban játszott is a spanyol bajnokságban eltöltött időszaka alatt.

– Muurinen a szerb Partizan Belgrádban nem sok lehetőséget kapott, de biztosan kulcsszereplő lesz a finneknél. A Granadában játszó Elias Valtonenre és a korábbi andorrai csapattársamra, Alexander Madsenre figyelni kell, de a legjobb játékosuk az Euroligában szereplő Fenerbahce ásza, Mikael Jantunen – árulta le Somogyi, aki szerint Finnország jó példa lehet a magyar kosárlabdázás számára is, hogy milyen úton lenne érdemes elindulni akár taktikai vagy játékosképzés szempontjából ahhoz, hogy előre tudjon lépni a következő években.

Modern és hatékony kosárlabdát játszó válogatott érkezik Szombathelyre. Mi egy fiatalabb, de tehetséges és jó játékosokból álló magyar válogatottat képviselünk, de igyekszünk meglepetést okozni

– nyilakozta a magyar kosaras.

A finnek elleni meccs után a magyar férfi-kosárlabdaválogatott három nappal később Belgiumban lép pályára. A többi négy mérkőzés jövőre évben lesz. A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között Katarban rendezik.

A magyar csapat menetrendje:

november 28.: Magyarország–Finnország, Szombathely, 18.00

december 1.: Belgium–Magyarország, Mons, 20.30

2026. február 27.: Magyarország–Franciaország

2026. március 1.: Franciaország–Magyarország

2026. július 3.: Finnország–Magyarország

2026. július 6.: Magyarország–Belgium

 

