Világklasszisok érkeznek hozzánk vb-selejtezőre, a magyar játékosok mégis fogadkoznak

A finnek elleni, pénteki világbajnoki selejtezőmérkőzés előtti sajtónyilvános edzésen Gasper Okorn szövetségi kapitány elmondta: nehéz csoportba kerültek, hiszen a magyar kosárlabda-válogatott az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal vív meg a továbbjutásért. A szlovén szakember mégis bizakodó, szerinte a harmadik hely elérése reális cél. A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) a mérkőzés előtt több magyar játékost is kiemelt, akik megnehezíthetik az idei Európa-bajnokságon történelmet író, negyedik helyen végző finn válogatott dolgát. A magyar csapat két meghatározó játékosával beszélgettünk a pénteki vb-selejtező előtt.

A magyar kosárlabda-válogatott ismét Szombathelyen lép pályára tétmérkőzésen. Fotó: FIBA/Basketball

A magyar kosárlabda-válogatott megtalálná a ritmust

A Falco KC Szombathely ugyan elveszítette a tavalyi bajnoki döntőt a Szolnoki Olajjal szemben, de a szombathelyiek az idei bajnokságban tapadnak a címvédőre, mindössze egy vereségük van. Emellett az Európa-kupában is áll még a vasi együttes, ahol spanyol Murcia, a német Rostock Seawolves és a lengyel Sopot lesz a sárga-feketék ellenfele. A Falco évek óta egyik legjobbjának számító Perl Zoltánt, aki korábban a BL-rekordot is döntött, a kettős terhelésről kérdeztük a finnek elleni összecsapás előtt.

– Mostanság sokat utaztunk és kemény meccseket vívtunk, és ahogy telik az idő, az ember sem lesz fiatalabb. Az idény elején viszont még könnyebb a helyzet, de a december sok komoly megméretést hoz válogatott- és klubszinten is – mondta el a 30 éves hátvéd, akinek klubcsapata a válogatottszünet után a spanyol Murciával és a német Rostockkal küzd meg nemzetközi porondon, majd december közepén következnek a Szolnok és az Alba Fehérvár elleni rangadók.

A magyar válogatott kosaras az Eb-selejtezőkön átlagosan a legtöbb időt (29,2 perc) töltötte a pályán, s a magyar csapat legeredményesebb játékosa volt, több mint 16 dobott pontot átlagolva meccsenként úgy, hogy a korábbiakhoz képest nem csereként szállt be.

Perl Zoltán bízik benne, hogy már az első percektől megtörik a finnek ritmusát Fotó: FIBA/Basketball

– A válogatottnál tizenkét egyenrangú játékos van, és az kap több játékpercet, akinek jobban kijön a lépés. Az Eb-selejtezőkön a kezdőben kaptam helyet, de az sem gond, ha a kispadról szállok be. Ami feladatot rám bíznak, azt próbálom hozni és segíteni a csapatot. A csapatérdek a legfontosabb – nyilatkozta az év magyar kosárlabdázójának korábban háromszor is megválasztott Perl Zoltán. A Falco játékosa beszélt arról is, mennyiben lehet más a játékuk úgy, hogy a klubtársát, Váradi Benedeket ezúttal nem válogatta be Gasper Okorn szövetségi kapitány.