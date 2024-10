BL-rekordot döntött a magyar játékos, aki a szavak helyett a tettek erejében hisz + videó

A lengyel Slask Wroclaw elleni idegenbeli 84-75-ös sikert követően október közepén a bajnoki címvédő vasiak házigazdaként 78-71-re legyőzték az olasz Pallacanestro Reggianát a férfikosárlabda Bajnokok Ligája második fordulójában. A sorozatban immár két győzelemmel álló szombathelyiek legjobbja Perl Zoltán volt, aki 32 perc alatt húsz pontot dobott. Ezzel ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa, s mellette négy lepattanót szerzett és négy gólpasszt is adott. A huszonkilenc éves kosaras kiváló formának örvend, és immár egy egyedülálló rekordot is magáénak tudhat a harmadik számú európai kupasorozatban.

Perl Zoltán remekel a kispadról beszállva

A Bajnokok Ligája történetében nincs senki más, aki a kispadról beszállva annyi pontot szerzett volna, mint Perl Zoltán. A szombathelyi születésű játékos 551 csereként dobott pontjával (összességében 689 pontnál jár) simán maga mögé utasította az eddigi csúcstartót, a már visszavonult görög válogatott magas bedobót, Dusan Sakotát, aki 533-ig jutott.

Fotó: NurPhoto via AFP



– Előzetesen nem számolgatok, és nem is követek hasonló statisztikákat, de ennek nyilván nagyon örültem. Ez egy szép elismerés, de valaki majd az én rekordomat is megdönti egyszer – árulta el lapunknak a válogatott kosárlabdázó, aki szerint a remek kezdés annak köszönhető, hogy a mostani szezonban fizikálisabb csapatuk van, és nem kellett új játékosokat beépíteniük, hiszen az új igazolásaik közül korábban többen is játszottak már Szombathelyen. Perl azt is kiemelte, hogy Szombathelyen kiváló az összhang a csapattársak között.

Szavak helyett a tettei beszélnek

A Falco játékosát családi kötöttség fűzi a kosárlabdához. Perl Zoltán édesanyja a Savaria BSE csapatában játszott, édesapja pedig hobbi szinten űzte a sportágat.

– Gyerekként a nappalinkban egy szekrényre szerelhető kis méretű műanyag palánkra dobálgattam a testvéremmel együtt. Később már egy kinti palánkot kaptunk a szüleinktől, és arra gyakoroltam. Életemben talán egy labdarúgóedzésen voltam, a kosárlabda mindig közelebb állt a szívemhez – idézte fel a kezdeteket a szombathelyiek játékosa, aki már a 2012/2013-as szezonban kilenc meccsen kapott lehetőséget a felnőtteknél. Két év múlva pedig már csapatkapitánynak is megválasztották a nyugodt természetéről ismert kosarast.

– Kálmán László edzői kinevezése után tizenkilenc évesen kaptam meg a csapatkapitányi posztot, ami nagy meglepetés volt számomra, és eléggé izgultam is. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy jól elláttam a feladatkörömet – emlékezett vissza Perl Zoltán, aki szerint a csendesebb énjét az édesapjától örökölte. – Igaz, nem én beszélek a legtöbbet. A kívülállók számára az viszont rejtve marad, hogy az edzések előtt és után az öltözőben mikről beszélünk egymás között a csapattársaimmal. Inkább az a típusú játékos vagyok, aki nem feltétlenül szavakkal, hanem inkább a tettekkel próbálja a helyes útra terelni csapatot. Úgy gondolom, hogy ezeknek nagy jelentősége van, de ha kell, én is tudom hallatni a hangomat – mondta el a Falco játékosa a csapatban betöltött vezérszerepéről.

Fiatalokat is edzett

Bár a Falco KC Szombathely sorozatban öt bajnokságot nyert, az idei versenyfutást szorosabbnak érzi a BL-ben rekordot döntő játékos.

– Gyakran szokták mondogatni, hogy könnyű lehet zsinórban öt bajnokságot nyerni. Az emberek viszont sokszor nem látnak mögé, hogy ebben mennyi munka és áldozat volt – nyilatkozta Perl Zoltán, aki szerint idén az Alba Fehérvár, a Szolnok vagy a Paks is az első helyen végezhet az NB I-ben. A magyar válogatott is komoly erőpróba előtt áll, hiszen november 22-én először Törökországban lép pályára Gasper Okorn együttese Eb-selejtezőn, majd három nap múlva már hazai környezetben jön a visszavágó.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP



– A februári válogatott „ablak” nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és így mindenképpen javítani akarunk a helyzetünkön. A törökök erős nemzetnek számítanak kosárlabdában, és egyelőre nem tudjuk, hogy a keretükben lesznek-e Euroligában szereplő játékosok. Ha nem lesznek, akkor is nehéz dolgunk lesz, de azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz az egyik mérkőzést megnyerni a kettőből – nyilatkozta a tavalyi év legjobb férfi kosarasának is megválasztott Perl, aki nyáron rendszeresen egyéni edzéseket is tartott a szombathelyi fiatal kosarasoknak.

– Próbálok nem úgy tűnni, mint aki mindenbe beleokoskodik. Igyekszem szóbeli tanácsokkal ellátni a fiatalokat, feladatokat adok nekik, és szeretném, hogy fejlődjenek. Ahogy korábban mondtam, inkább a tettekkel próbálok példát mutatni – mondta el a válogatott kosaras, aki a bajnoki címvédés mellett a Bajnokok Ligájában a legjobb tizenhat csapat közé akar kerülni a Falcóval, és a kupagyőzelmet is szeretnék behúzni.

– Tűnjön bármennyire elcsépeltnek is, mindig csak a következő mérkőzésre fókuszálok. Én nagyon szeretek kosárlabdázni. Azért választottam ezt a sportágat, mert imádom játszani. Sokat köszönhetek a szüleimnek, ők mindig alázatra tanítottak, és hiszem, hogy valaki csak úgy kerülhet a legjobbak közé, ha ez megvan benne. Az első sikereknél sem szabad elszállnia az embernek magától, törekednie kell a fejlődésre, én is ezt az elvet követem. Még mindig ugyanolyan éhes vagyok a sikerre, hogy mi maradjunk a legjobbak – mondta el Perl Zoltán.