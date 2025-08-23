Rendkívüli

Kopasz Bálint a világ tetején, hihetetlen hajrával írt történelmet + videó

A férfi kenunégyes 18 éve nem látott sikert aratott, Adolf Balázs bravúros bronzot szerzett

A milánói kajak-kenu világbajnokság szombati napjának délutánján hét magyar érdekeltségű döntőt rendeztek. Kopasz Bálint világbajnok lett a királyszámban, férfi kenunégyesünk szintúgy aranyérmet szerzett, míg Varga Katalin ezüst-, Csikós Zsóka és Adolf Balázs bronzéremmel zárt.

Tóth Norbert
2025. 08. 23. 16:06
Férfi kenunégyesünk világbajnok.
A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású kenunégyes világbajnoki aranyérmet szerzett Milánóban. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
A kajak-kenu világbajnokság szombati délelőttjének eseményei közül ki kell emelni Kiss Péter Pál teljesítményét, aki ötödik világbajnoki címét szerezte KL1 200-on, majd a Nádas Bence - Kurucz Levente duó a kajakkettesek 500 méteres versenyében kiharcolta a döntős szereplését. A délután folyamán Opavszky Réka (C1 500) volt az első magyar finalista, Őt követte Csikós Zsóka (K1 500), Adolf Balázs (C1 1000), Kopasz Bálint a királyszámban (K1 1000), Varga Katalin (KL2 200), Kiss Ágnes és Nagy Bianka kenupárosa (C2 200), majd a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel alkotta férfi kenunégyesünk (C4 500) zárta a sort.

Férfi kenunégyesünk előtt Adolf Balázs szerzett érmet kenuban Magyarország számára.
Adolf Balázs szenzációs hajrával ért fel a dobogóra harmadik fokára, majd férfi kenunégyesünk megszerezte az első helyet.  (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

 

Nem állt messze az éremszerzéstől Opavszky Réka

A női kenuegyesek 500 méteres döntőjében a hármas pályán lapátoló az az Opavszky Réka képviselte hazánkat, aki középdöntős futamgyőzelemmel a háta mögött várta a finálét. Pénteken a rajtját kifogásolta, utazósebességében magabiztos volt, bizakodott az éremszerzésben.

A rajtot a döntőben sem kapta el a legjobban a friss Európa-bajnoki ezüstérmes, az első métereken összeszedett némi hátrányt riválisaival szemben. A táv második felén csökkenteni tudta lemaradását, majd kapaszkodni is tudott előre, azonban a dobogóról lemaradt.

Opavszky Réka világbajnoki negyedik lett.

 

Adolf Balázs szenzációs hajrával vb-bronzérmes

A férfi kenuegyesek 1000 méteres versenyében Adolf Balázs egy harmadik hellyel kezdett Milánóban, de ettől nem volt kétségbe esve. A középdöntőben már meg is mutatta miért volt ilyen nyugodt: parádés hajrá után megnyerte a futamot.

A döntőben önmagát is sikerült felülmúlni Adolf Balázsnak, még nagyobb hajrát vágott le. Féltávnál a 8-9. hely között ingázott a magyar kenus, aki az utolsó húsz méteren belül kapaszkodott fel a dobogó harmadik fokára.

 

A szegedi kenupáros újabb ötödik helye

Kiss Ágnes és Nagy Bianka miután pénteken ötödik helyen zárt a kenukettesek 500 méteres fináléjában, a szombati sprintfutam sem sült el jobban a számukra. A nem rossz rajt után nem sikerült nagyot robbantani, végig a középmezőnyben haladtak, így az éremért folyó csatába egyáltalán nem tudtak beleszólni.

 

Férfi kenunégyesünk 18 éve nem látott sikert aratott

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású kenunégyes előfutammal-győzelemmel kezdett Milánóban, a finálét az ötös pályáról várhatta.

A magyar egység a rajtnál rögtön élre állt, majd a féltávnál érkező indításokat visszaverte egy remek robbantással. Ez a tempó már mindenki számára megfoghatalan volt, így világbajnoki aranyérmet szerzett kenunégyesünk.

Legutóbb 2007-es duisburgi világbajnokságon a Balázs Péter, Horváth Gábor, Joób Márton, Sarudi Pál alkotta kvartett győzött férfi C-4 500 méteren.

