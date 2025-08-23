Carrington csak nézett, ki hitte volna, hogy Csikós Zsóka erre képes, újabb érmet szerzett + videó

Nincs megállás új üdvöskénknek első felnőtt gyorsasági világbajnokságán. Csikós Zsóka kevesebb mint 24 órával azután, hogy megszerezte első felnőtt vb-aranyát , újabb döntőben állt rajthoz az Idroscalón. Mégpedig a legrangosabb női egyes számban, K1 500 méteren, amelyen korábban többek között Kozák Danuta, Kovács Katalin és Kőbán Rita szerzett dicsőséget magának és Magyarországnak.
Carrington csak nézte
Mint megírtuk, az eredetileg pihenőévet tervező Lisa Carrington mégis elindult a világbajnokságon. A nyolcszoros olimpiai bajnok új-zélandi klasszis azonban csak a négyesbe ült be, s ott csalódnia kellett: csupán a negyedik helyre futott be a vele együtt három párizsi aranyérmest bevető egységük. Ahogy 200 méteren, úgy 500-on is kiadó a trónja, utóbbira pályázott honfitársa, Aimee Fischer. Az új-zélandi azonban − bár világcsúcsot ígért − csak a harmadik helyre ért oda ezer méteren.
Az ott győztes Csikós Zsóka tehát egyszer már legyőzte egy vb-döntőben. Persze leírni nem lehetett Fischert, aki nyilván tartalékolt, miután szombaton érezte, hogy nem nyerhetett.
S aranyra fájt a foga a rutinos, 29 éves lengyel versenyzőnek, Anna Pulawskának is. Csikós Zsóka a maga 24 éve minden tapasztalatával kerülte a felesleges fogadkozást a női királyszám fináléja előtt.
Csikós Zsóka
A szolnoki kajakos, aki a maratoniról váltott idén a gyorsasági szakágra az előfutamát és az elődöntőjét is megnyerte. Utóbbiban a szerb Milica Novakovics megszorongatta az akkor a délutáni ezres döntőjére is gondoló magyart. Csikós Zsókának ezúttal ez volt az adott versenynapon az első és az egyetlen pályája, amit teljesítenie kellett. A rajtja azonban nem sikerült jól, miközben az ausztrál Drabot kilőtt a gépből és sokáig egy hajónyival vezetett.
A magyar a hatodik volt féltávnál, onnan zárkózott, Novakovicsot, Wangot és Fischert is megelőzte, szoros befutó végén a harmadik lett.
Alig 11 századdal előzte meg az ezüstérmes Natalia Drobot. A lengyel Pulawska biztosan győzött, tőle 43 századot kapott. Csikós Zsóka az első világbajnokságán így is szépen csillogó bronzérmet szerzett az olimpiai távon!
Itt nézheti meg a magyar sportolóval készült interjúnkat: