Carrington csak nézett, ki hitte volna, hogy Csikós Zsóka erre képes, újabb érmet szerzett + videó

Nincs megállás új üdvöskénknek első felnőtt gyorsasági világbajnokságán. Csikós Zsóka kevesebb mint 24 órával azután, hogy megszerezte első felnőtt vb-aranyát , újabb döntőben állt rajthoz az Idroscalón. Mégpedig a legrangosabb női egyes számban, K1 500 méteren, amelyen korábban többek között Kozák Danuta, Kovács Katalin és Kőbán Rita szerzett dicsőséget magának és Magyarországnak.

Csikós Zsóka emelte a tétet a világbajnokságon Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Carrington csak nézte

Mint megírtuk, az eredetileg pihenőévet tervező Lisa Carrington mégis elindult a világbajnokságon. A nyolcszoros olimpiai bajnok új-zélandi klasszis azonban csak a négyesbe ült be, s ott csalódnia kellett: csupán a negyedik helyre futott be a vele együtt három párizsi aranyérmest bevető egységük. Ahogy 200 méteren, úgy 500-on is kiadó a trónja, utóbbira pályázott honfitársa, Aimee Fischer. Az új-zélandi azonban − bár világcsúcsot ígért − csak a harmadik helyre ért oda ezer méteren.

Az ott győztes Csikós Zsóka tehát egyszer már legyőzte egy vb-döntőben. Persze leírni nem lehetett Fischert, aki nyilván tartalékolt, miután szombaton érezte, hogy nem nyerhetett.

S aranyra fájt a foga a rutinos, 29 éves lengyel versenyzőnek, Anna Pulawskának is. Csikós Zsóka a maga 24 éve minden tapasztalatával kerülte a felesleges fogadkozást a női királyszám fináléja előtt.

Csikós Zsóka

A szolnoki kajakos, aki a maratoniról váltott idén a gyorsasági szakágra az előfutamát és az elődöntőjét is megnyerte. Utóbbiban a szerb Milica Novakovics megszorongatta az akkor a délutáni ezres döntőjére is gondoló magyart. Csikós Zsókának ezúttal ez volt az adott versenynapon az első és az egyetlen pályája, amit teljesítenie kellett. A rajtja azonban nem sikerült jól, miközben az ausztrál Drabot kilőtt a gépből és sokáig egy hajónyival vezetett.

A magyar a hatodik volt féltávnál, onnan zárkózott, Novakovicsot, Wangot és Fischert is megelőzte, szoros befutó végén a harmadik lett.

Alig 11 századdal előzte meg az ezüstérmes Natalia Drobot. A lengyel Pulawska biztosan győzött, tőle 43 századot kapott. Csikós Zsóka az első világbajnokságán így is szépen csillogó bronzérmet szerzett az olimpiai távon!

Itt nézheti meg a magyar sportolóval készült interjúnkat: