merényletKolumbiaGustavo Petrocsoportterroristadróntámadáselnök

Dróntámadás és pokolgépes merénylet rázta meg Kolumbiát, rengeteg a halott + videó

Egyetlen nap alatt két csapás rázta meg Kolumbiát: Antioquia tartományban drónnal lelőttek egy rendőrségi Black Hawk helikoptert, Cali városában pedig autóba rejtett pokolgép robbant fel egy katonai létesítmény közelében. A kolumbiai merényletekben legalább tizennyolcan életüket vesztették, több mint hetvenen pedig megsérültek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 16:11
A Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) néhai vezetője és alapítója, Manuel Marulanda Vélez (balra), valamint Miguel Botache Santillana, közismert nevén Gentil Duarte, az immár megszűnt FARC egyik disszidens frakciójának néhai vezetője Fotó: RAUL ARBOLEDA Forrás: AFP
A hatóságok szerint az akciókat a FARC gerillaszervezetből kivált, a békemegállapodást elutasító fegyveres frakciók hajtották végre, szoros együttműködésben a hírhedt kábítószerkartellekkel. 

Kolumbia
Gustavo Petro kolumbiai elnök (jobbra) és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök üdvözlik egymást a Brazilia Együttműködési Szerződés Szervezetének (OTCA) csúcstalálkozóján Bogotában 2025. augusztus 22-én (Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP)

Gustavo Petro államfő egyértelművé tette: a felelősök nemcsak bűnözők, hanem terroristák, akiket nemzetközi szinten is üldözni kell. 

Ezeket a csoportokat terrorszervezetként kell kezelni és üldözni a világ bármely pontján

– jelentette ki a kolumbiai elnök.

A legsúlyosabb merénylet a nyugati Cali városában történt, ahol egy katonai repülős iskola mellett robbant fel egy gépkocsiba rejtett pokolgép. Helyi jelentések szerint hat ember meghalt, több mint hetvenen megsérültek, az utcán álló házak és autók is súlyosan megrongálódtak.

A támadás feltételezett elkövetőjét – aki a FARC egykori frakciójához tartozott – a rendőrség elfogta. 

Néhány órával korábban az ország északi részén, Antioquiában történt dróntámadás, amelynek célpontja egy kábítószer-ültetvények felszámolásában részt vevő rendőrségi helikopter volt. 

A Black Hawk gép fedélzetén tizenkét rendőr tartózkodott, senki sem élte túl a támadást. A hatóságok szerint a kartellek bosszúból csaptak le, mivel a közelmúltban jelentős kokainszállítmányt foglaltak le tőlük.

A kábítószer-termesztés az elmúlt években ismét rekordokat dönt Kolumbiában: az ENSZ adatai szerint 2023-ban már 253 ezer hektáron termesztettek kokalevelet, amely a kokain alapanyagát adja. 

A kettős merénylet azt mutatja, hogy a 2016-os békemegállapodás ellenére az ország számos térségében továbbra is fegyveres csoportok uralkodnak. A kolumbiai vezetés most arra készül, hogy nemzetközi szövetségeseket is bevonjon a terrorhálózat felszámolásába.

Borítókép: A Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) néhai vezetője és alapítója, Manuel Marulanda Vélez (balra), valamint Miguel Botache Santillana, közismert nevén Gentil Duarte, az immár megszűnt FARC egyik disszidens frakciójának néhai vezetője (Fotó: AFP)

