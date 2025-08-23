Dróntámadás és pokolgépes merénylet rázta meg Kolumbiát, rengeteg a halott + videó

A hatóságok szerint az akciókat a FARC gerillaszervezetből kivált, a békemegállapodást elutasító fegyveres frakciók hajtották végre, szoros együttműködésben a hírhedt kábítószerkartellekkel.

Gustavo Petro kolumbiai elnök (jobbra) és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök üdvözlik egymást a Brazilia Együttműködési Szerződés Szervezetének (OTCA) csúcstalálkozóján Bogotában 2025. augusztus 22-én (Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP)

Gustavo Petro államfő egyértelművé tette: a felelősök nemcsak bűnözők, hanem terroristák, akiket nemzetközi szinten is üldözni kell.

Ezeket a csoportokat terrorszervezetként kell kezelni és üldözni a világ bármely pontján

– jelentette ki a kolumbiai elnök.

A legsúlyosabb merénylet a nyugati Cali városában történt, ahol egy katonai repülős iskola mellett robbant fel egy gépkocsiba rejtett pokolgép. Helyi jelentések szerint hat ember meghalt, több mint hetvenen megsérültek, az utcán álló házak és autók is súlyosan megrongálódtak.

A támadás feltételezett elkövetőjét – aki a FARC egykori frakciójához tartozott – a rendőrség elfogta.

🔴 Al menos 18 muertos y más de 60 heridos por un coche bomba junto a una base militar en Colombia



Gustavo Petro ha atribuido el atentado a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC



🔗 https://t.co/X0gPRKJOAq pic.twitter.com/z1HN3w7EJ2 — ABC.es (@abc_es) August 22, 2025

Néhány órával korábban az ország északi részén, Antioquiában történt dróntámadás, amelynek célpontja egy kábítószer-ültetvények felszámolásában részt vevő rendőrségi helikopter volt.

A Black Hawk gép fedélzetén tizenkét rendőr tartózkodott, senki sem élte túl a támadást. A hatóságok szerint a kartellek bosszúból csaptak le, mivel a közelmúltban jelentős kokainszállítmányt foglaltak le tőlük.

A kábítószer-termesztés az elmúlt években ismét rekordokat dönt Kolumbiában: az ENSZ adatai szerint 2023-ban már 253 ezer hektáron termesztettek kokalevelet, amely a kokain alapanyagát adja.

A kettős merénylet azt mutatja, hogy a 2016-os békemegállapodás ellenére az ország számos térségében továbbra is fegyveres csoportok uralkodnak. A kolumbiai vezetés most arra készül, hogy nemzetközi szövetségeseket is bevonjon a terrorhálózat felszámolásába.

At least 18 killed in Colombia in drone attack on helicopter, car bombing



(via https://t.co/yP5VVyX3ji)https://t.co/7Z4xx9VLI7 — ClustZ - News That Matters (@ClustZContact) August 22, 2025

Borítókép: A Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) néhai vezetője és alapítója, Manuel Marulanda Vélez (balra), valamint Miguel Botache Santillana, közismert nevén Gentil Duarte, az immár megszűnt FARC egyik disszidens frakciójának néhai vezetője (Fotó: AFP)