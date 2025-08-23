Piros Zsombor nagy esélyt kapott, összejön a Djokovics elleni meccs?

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy Piros Zsombor (156.) ellenfele az amerikai Zachary Svajda (143.) lesz, aki hozzá hasonlóan a selejtezőből került a US Open főtáblájára. Amennyiben az élete első Grand Slam-főtáblás szereplését elérő magyar teniszező továbbjut, úgy a Novak Djokovics–Learner Tien párharc nyertese lenne az ellenfele, jó eséllyel a négyszeres bajnok, 24-szeres GS-tornagyőztes szerb kiválóság.

Piros Zsombor verhető ellenfelet kapott. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A világranglista 53. helyén álló Marozsán Fábián vasárnap – magyar idő szerint – várhatóan 19 óra után kezdi mérkőzését Blanchet (184.) ellen. A selejtezőből továbbjutott Gálfi Dalma a 21. kiemelt cseh Linda Nosková ellen lép pályára, valószínűleg hétfőn. Az már korábban biztos volt, hogy Fucsovics Mártonra a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár az első körben, a nőknél Bondár Anna pedig az ukrán Elina Szvitolinát kapta.