Piros Zsombor megtörte az átkot, bravúrral főtáblás a US Openen!

US OpenFucsovics MártonPiros ZsomborMarozsán Fábián

Piros Zsombor megtörte az átkot, bravúrral főtáblás a US Openen!

Piros Zsombor 6:1-re megnyerte az első játszmát a US Open selejtezőjének utolsó fordulójában az esélyesebb James Duckworth ellen. A selejtezőben ötödik kiemelt ausztrál teniszező aztán kiegyenlített, a döntő szettet viszont újra Piros Zsombor nyerte, aki így karrierje során először Grand Slam-főtáblán játszhat a felnőttek között. A US Openen Piros mellett Marozsán Fábián és Fucsovics Márton, illetve Bondár Anna és Gálfi Dalma szerepelhet magyar teniszezőként a főtáblán.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 21:17
Piros Zsombor végre megtörte az átkot: James Duckworth legyőzésével feljutott az amerikai Grand Slam-torna, a US Open főtáblájára Fotó: ZUMA Press Wire/Seshadri Sukumar
Piros Zsombor 2017-ben a juniorok között Australian Open-győztes lett, s akkor biztosan nem gondolta volna, hogy több mint nyolc évet kell várnia , hogy a felnőttek között is Grand Slam-főtáblán szerepelhessen. A US Open selejtezőjében Piros újra, pályafutása során ötödször is eljutott a GS-főtábla kapujába, a kvalifikáció ötödik kiemeltje, az ausztrál James Duckworth ellen kellett nyernie, hogy Marozsán Fábián és Fucsovics Márton mellett ő is pályára léphessen a US Open első fordulójában.

MASON, OHIO - AUGUST 09: Fábián Marozsán of Hungary plays a backhand during the match against Stefanos Tsitsipas of Greece during Day 3 of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 09, 2025 in Mason, Ohio. Dylan Buell/Getty Images/AFP (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Akár Marozsán Fábián is lehet Piros Zsombor első Grand Slam-főtáblás ellenfele, ő ugyanis selejtezőből érkezett játékossal vív a US Open első fordulójában (Fotó: Getty Images via AFP/Dylan Buell)

A kiemelés alapján is a harminchárom éves Duckworth volt az esélyesebb, aki minden Grand Slam-tornán járt már legalább a második fordulóban.

US Open-selejtező: Piros Zsombor villámrajtja és sikere

Ehhez képest Piros Zsombor az első játszmában lemosta a pályáról ausztrál riválisát, 6:1-es szettel került még közelebb a hőn áhított első Grand Slam-főtáblához.

A második játszmában Duckworth brékelt korán, adogatóként szettlabdákig is eljutott, de Piros azokat hárítva visszabrékelt. Utána viszont nem tudta hozni a saját szerváját a magyar játékos, aki hangosan bosszankodva készült a döntő játszmára.

A harmadik szettet aztán Piros Zsombor remekül, brékkel kezdte, majd adogatóként ő vetett véget a brékparádénak. Sőt, később még egyszer elvette Duckworth adogatását, és 6:1, 4:6, 6:2-es bravúrsikerrel megtörte a Grand Slam-átkot.

Duckworth utolsó hibája után Piros Zsombor elterült a földön, majd a könnyeivel is küszködött örömében.

Piros ellenfele a US Open első fordulójában akár Marozsán Fábián is lehet, ő ugyanis selejtezős riválist kap. Fucsovics Márton a 27. kiemelt Denis Shapovalov ellen kezd, de előtte még szombaton Winston-Salemben ATP-tornadöntőt vív.

Női egyesben Bondár Anna és Gálfi Dalma szerepelhet a US Open főtábláján a magyar teniszezők közül.

Piros Zsombor junior Grand Slam-sikere

 

