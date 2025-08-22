Piros Zsombor megtörte az átkot, bravúrral főtáblás a US Openen!

Piros Zsombor 2017-ben a juniorok között Australian Open-győztes lett, s akkor biztosan nem gondolta volna, hogy több mint nyolc évet kell várnia , hogy a felnőttek között is Grand Slam-főtáblán szerepelhessen. A US Open selejtezőjében Piros újra, pályafutása során ötödször is eljutott a GS-főtábla kapujába, a kvalifikáció ötödik kiemeltje, az ausztrál James Duckworth ellen kellett nyernie, hogy Marozsán Fábián és Fucsovics Márton mellett ő is pályára léphessen a US Open első fordulójában.

Akár Marozsán Fábián is lehet Piros Zsombor első Grand Slam-főtáblás ellenfele, ő ugyanis selejtezőből érkezett játékossal vív a US Open első fordulójában (Fotó: Getty Images via AFP/Dylan Buell)

A kiemelés alapján is a harminchárom éves Duckworth volt az esélyesebb, aki minden Grand Slam-tornán járt már legalább a második fordulóban.

US Open-selejtező: Piros Zsombor villámrajtja és sikere

Ehhez képest Piros Zsombor az első játszmában lemosta a pályáról ausztrál riválisát, 6:1-es szettel került még közelebb a hőn áhított első Grand Slam-főtáblához.