Fucsovics óriási esélye: már döntős, a másik ágon még a negyeddöntő sem ért véget

Fucsovics Márton játék nélkül jutott be a winston-salemi ATP 250-es tenisztorna döntőjébe, miután Sebastian Korda visszalépett az elődöntő előtt. Fucsovics pályafutása ötödik ATP-tornadöntőjét vívhatja a US Open előtt, s mindenképpen pihentebb lesz a szombati fináléban, mint riválisa. A másik ágon Botic van de Zandschulp és Yunchaokete Bu csak pénteken fejezi be a negyeddöntőjét, s a győztes utána Giovanni Mpetshi Perricard ellen vív a fináléba jutásért.

2025. 08. 22. 19:45
Fucsovics Márton ötödik ATP-tornadöntőjére készül, a US Open felvezetőversenyén, Winston-Salemben jutott fináléba Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Daisuke Urakami
Fucsovics Márton szép menetelése után a szerencsével sem állt hadilábon Winston-Salemben. A magyar teniszező sorra verte a kiemelteket, Tallon Griekspoor (2.), Roberto Bautista Agut (14.) és Jaume Munar (12.) kiejtése után pedig az elődöntős ellenfele, Sebastian Korda betegség miatt visszalépett. Fucsovics így pályafutása ötödik ATP-tornadöntőjére készülhet a US Open felvezetőversenyén, az ellenfele a Botic van de Zandschulp, Yunchaokete Bu, Giovanni Mpetshi Perricard trióból kerül ki.

US Sebastian Korda reacts during his men's singles match against US Frances Tiafoe on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Suzanne-Lenglen at the Roland-Garros Complex in Paris on May 30, 2025. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Sebastian Korda nem kockáztatott a US Open előtt, visszalépett a Fucsovics Márton elleni winston-salemi ATP-torna-elődöntőtől (Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat)

Bizony, trióból, ugyanis előbbi kettő még a negyeddöntőjét sem tudta befejezni, pénteken a holland Van de Zandschulp 6:3, 4:3-as vezetéséről folytatják, s a győztes utána vív meg a francia óriással, Mpetshi Perricard-ral a fináléba jutásért.

Fucsovics legjobb esélye kemény pályás ATP-trófeára

Fucsovics Márton idei első, összességében karrierje ötödik ATP-döntőjére készülhet. Míg salakon mindkét döntőjét megnyerte, kemény pályán eddig nem tudott finálét nyerni, igaz, mindkétszer nagy bravúrra lett volna szüksége.

2019-ben Szófiában Danyiil Medvegyev, 2021-ben Rotterdamban Andrej Rubljov volt az ellenfele a trófeáért zajló meccsen, mindketten aktuálisan top 20-as játékosok voltak, Rubljov egyenesen top 10-es.

A fenti hármasból akárki is áll majd szombaton a háló túloldalon Winston-Salemben, az biztos, hogy a mostani lesz Fucsovics Márton eddigi legjobb esélye, hogy kemény pályán is ATP-trófeát szerezzen.

Fucsovics Márton negyeddöntős győzelmének összefoglalója (5:25-től)

 

