Fucsovics óriási esélye: már döntős, a másik ágon még a negyeddöntő sem ért véget

Fucsovics Márton szép menetelése után a szerencsével sem állt hadilábon Winston-Salemben. A magyar teniszező sorra verte a kiemelteket, Tallon Griekspoor (2.), Roberto Bautista Agut (14.) és Jaume Munar (12.) kiejtése után pedig az elődöntős ellenfele, Sebastian Korda betegség miatt visszalépett. Fucsovics így pályafutása ötödik ATP-tornadöntőjére készülhet a US Open felvezetőversenyén, az ellenfele a Botic van de Zandschulp, Yunchaokete Bu, Giovanni Mpetshi Perricard trióból kerül ki.

Sebastian Korda nem kockáztatott a US Open előtt, visszalépett a Fucsovics Márton elleni winston-salemi ATP-torna-elődöntőtől (Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat)

Bizony, trióból, ugyanis előbbi kettő még a negyeddöntőjét sem tudta befejezni, pénteken a holland Van de Zandschulp 6:3, 4:3-as vezetéséről folytatják, s a győztes utána vív meg a francia óriással, Mpetshi Perricard-ral a fináléba jutásért.

Fucsovics legjobb esélye kemény pályás ATP-trófeára

Fucsovics Márton idei első, összességében karrierje ötödik ATP-döntőjére készülhet. Míg salakon mindkét döntőjét megnyerte, kemény pályán eddig nem tudott finálét nyerni, igaz, mindkétszer nagy bravúrra lett volna szüksége.

2019-ben Szófiában Danyiil Medvegyev, 2021-ben Rotterdamban Andrej Rubljov volt az ellenfele a trófeáért zajló meccsen, mindketten aktuálisan top 20-as játékosok voltak, Rubljov egyenesen top 10-es.