Fucsovics Márton mesterhármasa, a korábbi wimbledoni elődöntőst is legyőzte

Fucsovics Márton bejutott a US Open utolsó felvezetőversenye, a Winston-Salemben zajló ATP 250-es tenisztorna negyeddöntőjébe. A magyar teniszező a második kiemelt Tallon Griekspoor után a korábbi wimbledoni elődöntős Roberto Bautista Agut ellen is nyert. Fucsovics ezzel idén már mind a három borításon eljutott ATP torna-negyeddöntőbe, erre 2019 után idén másodszor volt képes pályafutása során.

2025. 08. 21. 8:05
Fucsovics Márton kiváló formában a US Open előtt, Winston-Salemben negyeddöntős Griekspoor és Bautista Agut legyőzésével Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Daisuke Urakami
Fucsovics Márton a jó wimbledoni szereplése után még salakon indult tornán, majd megházasodott, így nem véletlen, hogy például Marozsán Fábiánnal ellentétben úgy döntött, versenyez a US Open előtti héten, hiszen a winston-salemi torna nélkül nem lett volna amerikai kemény pályás meccs a kezében és a lábában az év utolsó Grand Slam-tornájának rajtjakor. Fucsovics az ATP 250-es tornán gondoskodik róla, hogy alaposan felvértezze magát meccsrutinnal a US Openre: a második kiemelt Tallon Griekspoor után a 14. kiemelt Roberto Bautista Agut ellen is nyert, így idén harmadszor jutott ATP-verseny negyeddöntőjébe.

13 June 2025, Baden-Württemberg, Stuttgart: Tennis, ATP Tour - Stuttgart, Singles, Men, Quarterfinals. Fucsovics (Hungary) - Fritz (USA). Marton Fucsovics in action. Photo: Marijan Murat/dpa (Photo by MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fucsovics Márton a bukaresti salakpályás ATP-torna után Stuttgartban füvön, most pedig, a US Open előtt Winston-Salemben kemény pályán jutott negyeddöntőbe (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Marijan Murat)

A sort egyébként az első fordulóban a Hugo Gaston elleni sikerrel kezdte Fucsovics, azon a meccsen még ő számított esélyesnek az aktuális világranglista alapján, Griekspoor és Bautista Agut ellen viszont már borította a papírformát. Erre lenne szüksége a negyeddöntőben is, ahol újabb kiemelt spanyol, Jaume Munar (12.) vár rá.

Fucsovics: teljesített mesterhármas a US Open előtt

Fucsovics Márton a tavaly nehezebb év után idén ismét erősebben teljesít, s a winston-salemi szereplésével olyan triplázást hozott össze, amire 2025 előtt mindössze egy évben, 2019-ben volt képes pályafutása során.

Fucsovicsnak az amerikai tornán elért a harmadik idei negyeddöntője az ATP Touron, a salak (Bukarest) és a fű (Stuttgart) mellé most hozzátette a kemény pályát is.

Bukarestben egyébként még eggyel tovább jutott a magyar teniszező, ott az elődöntő jelentette neki a végállomást.

Tegyük hozzá: az a bizonyos 2019-es év még erősebb eredménysort hozott Fucsovics szempontjából, az egy-egy salakos és füves pályás negyeddöntő mellett kemény pályán háromszor is eljutott a legjobb nyolc közé, s utóbbiak közül kettő ATP 500-as besorolású verseny volt.

Fucsovics Griekspoor elleni győzelmének összefoglalója 9.49-től

 

