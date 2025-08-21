Fucsovics Márton mesterhármasa, a korábbi wimbledoni elődöntőst is legyőzte

Fucsovics Márton a jó wimbledoni szereplése után még salakon indult tornán, majd megházasodott, így nem véletlen, hogy például Marozsán Fábiánnal ellentétben úgy döntött, versenyez a US Open előtti héten, hiszen a winston-salemi torna nélkül nem lett volna amerikai kemény pályás meccs a kezében és a lábában az év utolsó Grand Slam-tornájának rajtjakor. Fucsovics az ATP 250-es tornán gondoskodik róla, hogy alaposan felvértezze magát meccsrutinnal a US Openre: a második kiemelt Tallon Griekspoor után a 14. kiemelt Roberto Bautista Agut ellen is nyert, így idén harmadszor jutott ATP-verseny negyeddöntőjébe.

Fucsovics Márton a bukaresti salakpályás ATP-torna után Stuttgartban füvön, most pedig, a US Open előtt Winston-Salemben kemény pályán jutott negyeddöntőbe (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Marijan Murat)

A sort egyébként az első fordulóban a Hugo Gaston elleni sikerrel kezdte Fucsovics, azon a meccsen még ő számított esélyesnek az aktuális világranglista alapján, Griekspoor és Bautista Agut ellen viszont már borította a papírformát. Erre lenne szüksége a negyeddöntőben is, ahol újabb kiemelt spanyol, Jaume Munar (12.) vár rá.

Fucsovics: teljesített mesterhármas a US Open előtt

Fucsovics Márton a tavaly nehezebb év után idén ismét erősebben teljesít, s a winston-salemi szereplésével olyan triplázást hozott össze, amire 2025 előtt mindössze egy évben, 2019-ben volt képes pályafutása során.

Fucsovicsnak az amerikai tornán elért a harmadik idei negyeddöntője az ATP Touron, a salak (Bukarest) és a fű (Stuttgart) mellé most hozzátette a kemény pályát is.

Bukarestben egyébként még eggyel tovább jutott a magyar teniszező, ott az elődöntő jelentette neki a végállomást.