Élete lehetőségének kapujában a magyar teniszező; peches mesterhármas a hölgyeknél

Piros Zsombor (156. a világranglistán) a francia Arthur Bouquier (220.) elleni kétszettes, de szoros győzelemmel kezdett a US Open selejtezőjében, a második fordulóban pedig egy papíron nehezebb ellenfél, az argentin Thiago Agustín (117.) várt rá.

Piros Zsomborral ellentétben Fucsovics Márton már biztosan ott lesz a főtáblán (Fotó: Tolga Akmen/MTI/EPA)

A magyar teniszező az első szettben azonnal el tudta venni dél-amerikai riválisa adogatójátékát, s miután sikerült végig vinnie a brékelőnyt, 43 perc után megnyerte az első szettet. A második játszma gyors brékváltással indult, majd mivel ezt követően mindketten megnyerték a szervajátékaikat – Piros 5:6-nál szettlabdát hárítva –, rövidítés következett. Ebben a magyar koncentrált jobban, így lezárta az 1 óra 51 perces mérkőzést.

Piros Zsombor először lehet főtáblás

A Davis-kupa-válogatott játékosra a harmadik körben ausztrál ellenfél vár: James Duckworth (107.), aki közel háromórás mérkőzésen verte honfitársát, James McCabe-et.

Piros mostani győzelmével már minden GS-tornán eljutott a kvalifikáció harmadik fordulójáig, főtáblán azonban még egyszer sem szerepelhetett.

Egyesben Bondár Anna, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián mellett Udvardy Panna vagy Gálfi Dalma, míg párosban Babos Tímea biztosan ott lesz a vasárnap kezdődő idei negyedik, egyben utolsó Grand Slam-verseny 128-as mezőnyében. Udvardy és Gálfi éppen egymás ellen harcolhatja ki a főtáblát, a két magyar hölgy összecsapása magyar idő szerint péntek délután, míg Piros meccse valamikor kora este kezdődhet.

Megvolt a sorsolás

A csütörtöki sorsoláson a világranglistán jelenleg 96. helyezett Bondár Annát ezúttal is elkerülte a szerencse, ugyanis akárcsak a Roland Garroson és Wimbledonban, ezúttal is megkapta első ellenfélnek a 12. helyen kiemelt Elina Szvitolinát. A füves pályás viadalon a rivális 6:3, 6:1-re nyert, míg néhány héttel korábban a Roland Garroson a második fordulóban sokkal szorosabb csatát vívtak, de az ukrán teniszező akkor is két szettben kerekedett felül (7:6 (7-4), 7:5). Ez lesz tehát sorozatban a harmadik GS-torna, ahol a két játékos találkozik.

A férfiaknál az ATP-rangsorban 94., jelenleg a winston-salemi tornán az elődöntőre készülő Fucsovics Márton kapott nehezebb feladatot, ugyanis a nyitókörben a 27. helyen rangsorolt kanadai Denis Shapovalov vár rá. A két játékos eddig négyszer találkozott egymással, 2020-ban az ausztrál nyílt bajnokságon kemény pályán, illetve 2023-ban a stuttgarti füvön a magyar, 2022-ben Dubajban kemény pályán, valamint tavaly ugyanilyen borításon Belgrádban az ellenfél bizonyult jobbnak. Ha Fucsovics két mérkőzést tudna nyerni, a harmadik fordulóban várhatóan a világelső, címvédő olasz Jannik Sinnerrel csaphatna össze.