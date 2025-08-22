Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

US OpenPiros ZsomborBondár AnnateniszGálfi DalmaUdvardy Panna

Élete lehetőségének kapujában a magyar teniszező; peches mesterhármas a hölgyeknél

Piros Zsombor bejutott a selejtező harmadik fordulójába az amerikai nyílt teniszbajnokságon – ismertebb nevén a US Openen –, így egy győzelemre került a főtáblás szerepléstől. Az élete első GS-főtáblás szereplésért harcoló Piros Zsombor ausztrál ellenféllel küzd meg a selejtező utolsó körében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 7:29
Piros Zsombor nagyon közel élete első GS-főtáblájához Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Piros Zsombor (156. a világranglistán) a francia Arthur Bouquier (220.) elleni kétszettes, de szoros győzelemmel kezdett a US Open selejtezőjében, a második fordulóban pedig egy papíron nehezebb ellenfél, az argentin Thiago Agustín (117.) várt rá.

Piros Zsomborral ellentétben Fucsovics Márton már biztosan ott lesz a főtáblán
Piros Zsomborral ellentétben Fucsovics Márton már biztosan ott lesz a főtáblán (Fotó: Tolga Akmen/MTI/EPA)

A magyar teniszező az első szettben azonnal el tudta venni dél-amerikai riválisa adogatójátékát, s miután sikerült végig vinnie a brékelőnyt, 43 perc után megnyerte az első szettet. A második játszma gyors brékváltással indult, majd mivel ezt követően mindketten megnyerték a szervajátékaikat – Piros 5:6-nál szettlabdát hárítva –, rövidítés következett. Ebben a magyar koncentrált jobban, így lezárta az 1 óra 51 perces mérkőzést.

Piros Zsombor először lehet főtáblás

A Davis-kupa-válogatott játékosra a harmadik körben ausztrál ellenfél vár: James Duckworth (107.), aki közel háromórás mérkőzésen verte honfitársát, James McCabe-et.

Piros mostani győzelmével már minden GS-tornán eljutott a kvalifikáció harmadik fordulójáig, főtáblán azonban még egyszer sem szerepelhetett.

Egyesben Bondár Anna, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián mellett Udvardy Panna vagy Gálfi Dalma, míg párosban Babos Tímea biztosan ott lesz a vasárnap kezdődő idei negyedik, egyben utolsó Grand Slam-verseny 128-as mezőnyében. Udvardy és Gálfi éppen egymás ellen harcolhatja ki a főtáblát, a két magyar hölgy összecsapása magyar idő szerint péntek délután, míg Piros meccse valamikor kora este kezdődhet.

Megvolt a sorsolás

A csütörtöki sorsoláson a világranglistán jelenleg 96. helyezett Bondár Annát ezúttal is elkerülte a szerencse, ugyanis akárcsak a Roland Garroson és Wimbledonban, ezúttal is megkapta első ellenfélnek a 12. helyen kiemelt Elina Szvitolinát. A füves pályás viadalon a rivális 6:3, 6:1-re nyert, míg néhány héttel korábban a Roland Garroson a második fordulóban sokkal szorosabb csatát vívtak, de az ukrán teniszező akkor is két szettben kerekedett felül (7:6 (7-4), 7:5). Ez lesz tehát sorozatban a harmadik GS-torna, ahol a két játékos találkozik.

A férfiaknál az ATP-rangsorban 94., jelenleg a winston-salemi tornán az elődöntőre készülő Fucsovics Márton kapott nehezebb feladatot, ugyanis a nyitókörben a 27. helyen rangsorolt kanadai Denis Shapovalov vár rá. A két játékos eddig négyszer találkozott egymással, 2020-ban az ausztrál nyílt bajnokságon kemény pályán, illetve 2023-ban a stuttgarti füvön a magyar, 2022-ben Dubajban kemény pályán, valamint tavaly ugyanilyen borításon Belgrádban az ellenfél bizonyult jobbnak. Ha Fucsovics két mérkőzést tudna nyerni, a harmadik fordulóban várhatóan a világelső, címvédő olasz Jannik Sinnerrel csaphatna össze.

Marozsán Fábián (53.) ezúttal szerencsés volt, ugyanis a 128 között selejtezős vagy szerencsés vesztes ellenfele lesz. Ha a Davis-kupa-válogatott kiválósága továbbjut, akkor a papírforma alapján azzal a 16. helyen kiemelt cseh Jakub Mensikkel csaphat össze, akitől idén Rómában salakon kikapott.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekTrump

Elnökök egymás között

Földi László avatarja

Magyarország érdekét nekünk kell definiálni és erős hangon tudtára adni a többieknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu