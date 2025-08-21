Udvardy PannaUS OpenGálfi Dalma

Magyar derbi New Yorkban: hölgyeinket nem zavarta meg a hurrikán

A 2025-ös US Open női egyes selejtezőjének második fordulóját mindkét magyar teniszező sikerrel vette. Gálfi Dalma és Udvardy Panna így egymással mérkőznek meg a főtáblás szereplésért. Akár öt magyar teniszező is ott lehet a főtáblán

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 20:26
Udvardy Pannának nagy siker lenne a főtábla elérése a US Openen Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO Forrás: NurPhoto
Gálfi Dalma és Udvardy Panna egyaránt győzelemmel kezdte a US Open női egyes selejtezőjét. Gálfi a világranglistán 101. helyen állóként 6:2, 6:4-es eredménnyel múlta felül az amerikai Akasha Urhobót, míg Udvardy Panna, aki a 29. helyen kiemelt, 6:4, 6:1-re nyert az argentin Paula Ormaechea ellen.

Gálfi Dalma Wimbledonban egészen a 3. fordulóig jutott. A US Openen Udvardy Panna az ellenfele a főtáblára jutásért
Gálfi Dalma Wimbledonban egészen a 3. fordulóig jutott. A US Openen Udvardy Panna az ellenfele a főtáblára jutásért Fotó: GLYN KIRK/AFP

Gálfi és Udvardy a hurrikánt is legyőzte

A második fordulót is mindketten sikerrel vették, Gálfi 6:2, 6:2-re győzte le az amerikai Fiona Crawley-t, míg Udvardy 6:2, 6:1-re nyert a francia Manon Leonard ellen. A mieinket az sem zavarta meg, hogy az Erin hurrikán miatt mindkét mérkőzés félbeszakadt, és csak több mint egy nap után folytatódott. Ezzel mindketten bejutottak a selejtező utolsó, harmadik fordulójába, ahol egymás ellen mérkőznek meg a főtáblás szereplésért.

A két magyar játékos eddig négyszer találkozott egymással, 2-2 az összesített állás, tehát nehéz lenne megtippelni, melyikük az esélyesebb.

A magyar teniszezés erősödése

A US Open női egyes főtábláján már biztosan ott lesz Bondár Anna, aki közvetlen főtáblásként szerepel, valamint a férfi egyesben Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is. Négy magyar teniszező tehát már biztosan képviselheti hazánkat a főtáblán. Sőt, Piros Zsombor is versenyben van a főtáblás szereplésért, miután sikeresen szerepelt a selejtező első fordulójában, legyőzve a francia Arthur Bouquier-t.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

