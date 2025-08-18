US Open: erős magyar kezdés, de van egy bökkenő

Hétfőn elkezdődött a teniszezők idei utolsó Grand Slam-tornája, a US Open selejtezője. A női kvalifikáció két magyar résztvevője, Gálfi Dalma (4. kiemelt) és Udvardy Panna (29.) az elsők között lépett pályára a selejtező első fordulójában. A néhány hete Wimbledonban a legjobb harminckettő közé jutott Gálfi Dalma ellenfele a szabadkártyás amerikai, a tizennyolc éves Akasha Urhobo (426. a világranglistán) volt, míg Udvardy Panna a pillanatnyilag 1000-n kívül jegyzett, de korábbi top 100-as argentin Paula Ormaechea ellen lépett pályára.

Udvardy Panna idén még egyik Grand Slam-torna főtáblájára sem jutott fel, a US Open a magyar teniszező utolsó esélye (Fotó: NurPhoto via AFP/Gabriele Maricchiolo)

Gálfi Dalma magabiztosan játszott fiatal amerikai riválisa ellen, csak a hajrában remegett meg kicsit, amikor nem tudta kiszerválni a meccset (6:2, 6:4). Udvardynak az első játszmában volt egy kisebb megingása, de ő is két játszmában jutott tovább (6:4, 6:1).

Gálfi és Udvardy egymás ellen játszhat a selejtezőben

A főtáblára jutásért három meccset kell nyerni, ez azonban mindkét magyar lánynak egyszerre nem sikerülhet. Ha ugyanis a papírformának megfelelően megnyerik a második meccsüket is, Gálfi Dalma és Udvardy Panna a főtáblára jutásért egymás ellen csap össze.