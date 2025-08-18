US OpenteniszGálfi DalmaUdvardy Panna

US Open: erős magyar kezdés, de van egy bökkenő

Gálfi Dalma és Udvardy Panna is győzelemmel kezdte a US Open selejtezőjét. Gálfi és Udvardy is kiemelt a kvalifikációs táblán, de annak utolsó fordulójában egymás ellen játszanak, ha mindketten eljutnak odáig. Piros Zsombor kedden kezdi a selejtezőt, Marozsán Fábián, Fucsovics Márton és Bondár Anna alanyi jogon főtáblás az év utolsó Grand Slam-tornáján.

Koczó Dávid
2025. 08. 18. 18:22
Gálfi Dalma Wimbledonban csak a harmadik fordulóban, a későbbi döntős Amanda Anisimova ellen esett ki, a US Open főtáblájáért selejtezőt kell játszania Fotó: AFP/Glyn Kirk
Hétfőn elkezdődött a teniszezők idei utolsó Grand Slam-tornája, a US Open selejtezője. A női kvalifikáció két magyar résztvevője, Gálfi Dalma (4. kiemelt) és Udvardy Panna (29.) az elsők között lépett pályára a selejtező első fordulójában. A néhány hete Wimbledonban a legjobb harminckettő közé jutott Gálfi Dalma ellenfele a szabadkártyás amerikai, a tizennyolc éves Akasha Urhobo (426. a világranglistán) volt, míg Udvardy Panna a pillanatnyilag 1000-n kívül jegyzett, de korábbi top 100-as argentin Paula Ormaechea ellen lépett pályára.

Panna Udvardy (HUN) plays during the 36th Palermo Ladies Open WTA 125 in Palermo, Italy, on July 24, 2025. (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) (Photo by Gabriele Maricchiolo / NurPhoto via AFP)
Udvardy Panna idén még egyik Grand Slam-torna főtáblájára sem jutott fel, a US Open a magyar teniszező utolsó esélye (Fotó: NurPhoto via AFP/Gabriele Maricchiolo)

Gálfi Dalma magabiztosan játszott fiatal amerikai riválisa ellen, csak a hajrában remegett meg kicsit, amikor nem tudta kiszerválni a meccset (6:2, 6:4). Udvardynak az első játszmában volt egy kisebb megingása, de ő is két játszmában jutott tovább (6:4, 6:1).

Gálfi és Udvardy egymás ellen játszhat a selejtezőben

A főtáblára jutásért három meccset kell nyerni, ez azonban mindkét magyar lánynak egyszerre nem sikerülhet. Ha ugyanis a papírformának megfelelően megnyerik a második meccsüket is, Gálfi Dalma és Udvardy Panna a főtáblára jutásért egymás ellen csap össze.

Elképzelhető, hogy a párharc vesztese szerencsés vesztesként főtáblára jut, magas kiemelésének köszönhetően főként Gálfinak lehet erre esélye, de ezzel nem lehet számolni, még ha akarná, se tudná kiokoskodni a két magyar teniszező, hogy mindketten felkerüljenek a US Open-főtáblára.

A férfi selejtezőben Piros Zsombor (156. a világranglistán) érdekelt, ő kedden kezd a francia Arthur Bouquier (220.) ellen.

US Open: Fucsovics és Bondár tornán, Marozsán edzéssel hangol

Három magyar teniszező alanyi jogon főtáblás az év utolsó Grand Slam-tornáján, közülük a friss házas Fucsovics Márton a héten Winston-Salemben játszik ATP 250-es versenyen, míg Bondár Anna Clevelandben WTA 250-es tornán. Marozsán Fábián viszont úgy döntött, hogy nem versenyez a US Open előtti héten, edzésekkel készül a New York-i tornára.

