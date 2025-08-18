A US Open szervezői alaposan kibabráltak az egyik legnagyobb teniszsztárral

A US Open újítása bizonyos szempontból bejött. Miután bejelentették, hogy a Grand Slam-torna vegyes páros versenye a legnagyobb teniszsztárok részvételével, a selejtező hetén zajlik majd, szinte folyamatos az érdeklődés, hogy ezek közül a csillagok közül tényleg mindenki ütőt ragad-e majd a bemutató jellegű, mégis Grand Slam-trófeával kecsegtető kétnapos versenyen. Kedden, magyar idő szerint 17.00-kor kezdődik a verseny, amelyen többek között Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek és Jasmine Paolini is jelezte a részvételét. Nehézséget jelent, hogy ők négyen hétfőn nagyjából ezer kilométerrel arrébb, Cincinnatiben még rangos egyes döntőt vívnak egymás ellen. A mestertornán magyar idő szerint 21.00-tól rendezik a férfi döntőt, majd éjfél körül kezdődik a női finálé – ha Alcaraz és Sinner nagyon elhúzzák a maguk fináléját, akkor Swiatek és Paolini még később lép pályára Cincinnatiben.

Jasmine Paolini visszalépett a US Open vegyes párosától, Iga Swiatek még nem, de alaposan megnehezíti a dolgát a cincinnati és a New York-i menetrend (Fotó: AFP/Jorge Guerrero)

Nem véletlenül írtunk mi is arról, hogy a cincinnati döntősök valószínűleg visszalépnek a US Open vegyes párostól, ez azonban egyelőre csak a négy közül a legkisebb név, Paolini esetében történt meg.

– Szükségem van egy kis pihenésre – adta meg a nyilvánvaló magyarázatot Paolini, aki Sinnerrel, Alcarazzal és Swiatekkel ellentétben rendszeresen szokott párosban is indulni a Grand Slam-tornákon, Sara Erranival idén össze is jött neki a GS-trófea a Roland Garroson, míg egyesben eddig két elveszített döntője van a négy nagy tornáról.

Sinner és Alcaraz kapott engedményt a US Open szervezőitől, Swiatek nem

Paolini visszalépése nem óriási csapás a US Open szervezőinek, Lorenzo Musetti mellé betettek még egy hazai versenyzőt, Caty McNallyt. Attól talán jobban tartottak, hogy a férfi világelsőt elveszítik, s Jannik Sinner meg is kapta volna a tökéletes ürügyet, amikor a párja, Emma Navarro – akivel egyébként úgy neveztek közösen, hogy korábban nem is találkoztak egymással – visszalépett.