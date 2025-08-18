US OpenIga SwiatekJannik SinnerCarlos Alcaraz

A US Open szervezői alaposan kibabráltak az egyik legnagyobb teniszsztárral

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz, illetve Iga Swiatek és Jasmine Paolini vívja a US Open legfontosabb felvezetőtornájának, a cincinnati mesterversenyek férfi, illetve női egyes hétfői döntőjét. Paolini az egyetlen, aki a négy teniszező közül visszalépett a US Open rendhagyó vegyes páros versenyétől, de a többieknek sem lesz könnyű dolguk, hogy megfelelő állapotban odaérjenek New Yorkba. Sinner és Alcaraz helyzetére még valamelyest tekintettel voltak a Grand Slam-torna szervezői, Iga Swiatek viszont tényleg lehetetlen küldetést kapott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 14:27
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner hétfőn Cincinnatiben csapnak össze, kedden már a US Open vegyes páros versenyén van jelenésük Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Daisuke Urakami
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A US Open újítása bizonyos szempontból bejött. Miután bejelentették, hogy a Grand Slam-torna vegyes páros versenye a legnagyobb teniszsztárok részvételével, a selejtező hetén zajlik majd, szinte folyamatos az érdeklődés, hogy ezek közül a csillagok közül tényleg mindenki ütőt ragad-e majd a bemutató jellegű, mégis Grand Slam-trófeával kecsegtető kétnapos versenyen. Kedden, magyar idő szerint 17.00-kor kezdődik a verseny, amelyen többek között Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek és Jasmine Paolini is jelezte a részvételét. Nehézséget jelent, hogy ők négyen hétfőn nagyjából ezer kilométerrel arrébb, Cincinnatiben még rangos egyes döntőt vívnak egymás ellen. A mestertornán magyar idő szerint 21.00-tól rendezik a férfi döntőt, majd éjfél körül kezdődik a női finálé – ha Alcaraz és Sinner nagyon elhúzzák a maguk fináléját, akkor Swiatek és Paolini még később lép pályára Cincinnatiben.

Jasmine Paolini visszalépett a US Open vegyes párosától, Iga Swiatek még nem, de alaposan megnehezíti a dolgát a cincinnati és a New York-i menetrend
Jasmine Paolini visszalépett a US Open vegyes párosától, Iga Swiatek még nem, de alaposan megnehezíti a dolgát a cincinnati és a New York-i menetrend (Fotó: AFP/Jorge Guerrero)

Nem véletlenül írtunk mi is arról, hogy a cincinnati döntősök valószínűleg visszalépnek a US Open vegyes párostól, ez azonban egyelőre csak a négy közül a legkisebb név, Paolini esetében történt meg.

– Szükségem van egy kis pihenésre – adta meg a nyilvánvaló magyarázatot Paolini, aki Sinnerrel, Alcarazzal és Swiatekkel ellentétben rendszeresen szokott párosban is indulni a Grand Slam-tornákon, Sara Erranival idén össze is jött neki a GS-trófea a Roland Garroson, míg egyesben eddig két elveszített döntője van a négy nagy tornáról.

Sinner és Alcaraz kapott engedményt a US Open szervezőitől, Swiatek nem

Paolini visszalépése nem óriási csapás a US Open szervezőinek, Lorenzo Musetti mellé betettek még egy hazai versenyzőt, Caty McNallyt. Attól talán jobban tartottak, hogy a férfi világelsőt elveszítik, s Jannik Sinner meg is kapta volna a tökéletes ürügyet, amikor a párja, Emma Navarro – akivel egyébként úgy neveztek közösen, hogy korábban nem is találkoztak egymással – visszalépett.

A női világelső, Arina Szabalenka hasonló eset, Grigor Dimitrov visszalépése után másik párral már nem akart játszani, Sinner viszont még akár jól is járhat, hogy kitartott a verseny mellett, a női páros-világranglista másodikja, a női és vegyes párosban is Grand Slam-, illetve olimpiai bajnok Katerina Siniaková került az olasz mellé.

Az első nap programját böngészve megállapítható, hogy Sinnernek, illetve Alcaraznak a menetrenddel is kedveztek valamelyest a szervezők, mindketten csak magyar idő szerint 20.00 után kezdenek.

Iga Swiatek viszont már 18.00 körül kezd, azaz nagyjából tizennyolc órája lesz arra, hogy lejátssza a Paolini elleni döntőjét, részt vegyen a díjátadón és a kötelező sajtótájékoztatón, levezessen, átrepüljön Cincinnatiből New Yorkba, és lehetőség szerint még aludjon is közben.

Az alvás, az élsportoláshoz ideális minőségi pihenés egyébként sem megy mindig könnyen Swiateknek, ez kiderült a tavalyi, balszerencsés doppingesetekor: az alvását segítő, alapjáraton legális készítmény szennyeződésével került tiltott anyag a szervezetébe.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbér

Bámulatos, hol tart már a tudomány!

Bayer Zsolt avatarja

Zseniális tudósok kutatásuk során megállapították, hogy aki magasabban képzett, az többet keres…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu