Alcaraz cserben hagyja a választottját? Ezzel nem kalkuláltak a US Open szervezői

Sztárparádénak indult. Amikor június közepén beharangozták az új lebonyolítást , a szervezők azzal is népszerűsítették az idei US Open vegyes páros versenyét, hogy a nőktől és a férfiaktól is kilencen beneveztek a világranglista első tíz helyezettje közül. Az eredeti tervek szerint indult volna a tenisz egyik álompárja, Paula Badosa és Sztefanosz Cicipasz, továbbá Novak Djokovics – mi sem természetesebb – a honfitársával, Olga Daniloviccsal, Carlos Alcarazt és Emma Raducanut pedig a bulvársajtó már-már nem csupán páros társakként boronálta össze. Az ismert klasszisok közül két hónapja még csupán Holger Rune, valamint némi csalódásra Coco Gauff hiányzott, bár a szervezők a női torna két évvel ezelőtti győzteséről szólva sietve hozzátették, ha egyelőre nincs is párja, természetesen kap szabadkártyát, bíznak az indulásában.

Emma Raducanu éppen Carlos Alcaraznak szurkol még Londonban. Vajon összeáll az álompár a US Openen vegyes párosban? (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Coco Gauff valószínűleg már akkor tudta, amit a minap hivatalosan is kimondott: kihagyja a vegyes bulit.

– A US Open előtti szabad hetem már most tele van szponzori programokkal, ezt már nem tudom belezsúfolni. Különben is, nagyon kompetitív alkat vagyok, utálok veszteni, még ha nincs is nagy tétje. Nem akarom erre pazarolni a mentális energiámat – mondta a US Open vegyes páros versenyéről, a távolmaradásáról Coco Gauff.

Coco Gauff Cincinnatiben jó eséllyel döntőt játszik, ezért kihagyja a US Open vegyes páros versenyét (Fotó: NurPhoto/Foto Olimpik)

Érik a Jannik Sinner–Carlos Alcaraz döntő Cincinnatiben

Mondhatjuk, ez részben személyfüggő. Ám amit magyarázatként hozzátett, az nem csak őket, hanem legalább másik három klasszist érint kiemelten. Cincinnatiben hétfőn rendezik a női és a férfi döntőt is, New Yorkban pedig kedden és szerdán a vegyes párost; kedden a kiemelteknek talán még nem kell pályára lépni, szerdán viszont mindenképpen.