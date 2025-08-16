Carlos AlcarazCoco GauffUS OpenenCincinnatibenvegyes páros

Alcaraz cserben hagyja a választottját? Ezzel nem kalkuláltak a US Open szervezői

A várakozásoknak megfelelően az esélyesek menetelnek előre a cincinnati tenisz mesterversenyen. A férfiaknál érik a Jannik Sinner–Carlos Alcaraz döntő, a nőknél pedig inább csak az a kérdés, ki lesz a hazaiak kedvence, Coco Gauff Arina ellenfele a fináléban. Ami a szervezőknek öröm Ohióban, az részben bánat New Yorkban. A US Open legfontosabb felvezető tornájának döntőit hétfőn rendezik, a legjobbaknak azonban már kedden, de legkésőbb szerdán jelenésük van az év negyedik Grand Slam-tornáján, a rendhagyó vegyes páros versenyen. Már így is többen visszaléptek, s a napokban láncreakció indulhat be.

Novák Miklós
2025. 08. 16. 6:31
Carlos Alcaraz menetel Cincinnatiben
Carlos Alcaraz menetel Cincinnatiben Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Matthew Stockman
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sztárparádénak indult. Amikor június közepén beharangozták az új lebonyolítást , a szervezők azzal is népszerűsítették az idei US Open vegyes páros versenyét, hogy a nőktől és a férfiaktól is kilencen beneveztek a világranglista első tíz helyezettje közül. Az eredeti tervek szerint indult volna a tenisz egyik álompárja, Paula Badosa és Sztefanosz Cicipasz, továbbá Novak Djokovics – mi sem természetesebb – a honfitársával, Olga Daniloviccsal, Carlos Alcarazt és Emma Raducanut pedig a bulvársajtó már-már nem csupán páros társakként boronálta össze. Az ismert klasszisok közül két hónapja még csupán Holger Rune, valamint némi csalódásra Coco Gauff hiányzott, bár a szervezők a női torna két évvel ezelőtti győzteséről szólva sietve hozzátették, ha egyelőre nincs is párja, természetesen kap szabadkártyát, bíznak az indulásában. 

Emma Raducanu éppen Carlos Alcaraznak szurkol még Londonban. Vajon összeálla az álompár a US Openen vegyes párosban
Emma Raducanu éppen Carlos Alcaraznak szurkol még Londonban. Vajon összeáll az álompár a US Openen vegyes párosban? (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Coco Gauff valószínűleg már akkor tudta, amit a minap hivatalosan is kimondott: kihagyja a vegyes bulit.

– A US Open előtti szabad hetem már most tele van szponzori programokkal, ezt már nem tudom belezsúfolni. Különben is, nagyon kompetitív alkat vagyok, utálok veszteni, még ha nincs is nagy tétje. Nem akarom erre pazarolni a mentális energiámat – mondta a US Open vegyes páros versenyéről, a távolmaradásáról Coco Gauff.

Coco Gauff Cincinnatiben jó eséllyel döntőt játszik, ezért kihagyja a US Open vegyes páros versenyét
Coco Gauff Cincinnatiben jó eséllyel döntőt játszik, ezért kihagyja a US Open vegyes páros versenyét (Fotó: NurPhoto/Foto Olimpik)

Érik a Jannik Sinner–Carlos Alcaraz döntő Cincinnatiben

Mondhatjuk, ez részben személyfüggő. Ám amit magyarázatként hozzátett, az nem csak őket, hanem legalább másik három klasszist érint kiemelten. Cincinnatiben hétfőn rendezik a női és a férfi döntőt is, New Yorkban pedig kedden és szerdán a vegyes párost; kedden a kiemelteknek talán még nem kell pályára lépni, szerdán viszont mindenképpen.

Hogyan lehet ezt megszervezni, kivitelezni? Sehogy. Akik döntőt játszanak Cincinnatiben, valószínűleg visszalépnek a vegyestől a US Openen.

Jelen állás szerint a férfiaknál érik az újabb Jannik Sinner–Carlos Alcaraz finálé, a nőknél a negyeddöntőben Arina Szabalenka kisebb meglepetésre kikapott Ribakinától, aki Iga Swiatekkel mérkőzik meg a döntőbe jutásért.

Szabalenka már különben is kihullott a vegyes mezőnyből Grigor Dimitrov sérülése miatt, s bár találtak volna neki másik társat, ő azzal hárította el az ajánlatot, ha már összefogtak, ő a sérülése dacára sem kíván hátat fordítani Dimitrovnak. Visszalépett már az álompár, Paula Badosa és Sztefanosz Cicipasz is, mert sokadszor is szakítottak, ráadásul Badosa is megsérült, továbbá előbbi műtétje miatt Cseng Csin-ven és Jack Draper is. Ha kiesik a mezőnyből Sinner és Alcaraz is, akkor bizony az eredeti szándék erősen csorbul.

Olga Danilovics és Novak Djokovics már játszott együtt vegyes párosban
Olga Danilovics és Novak Djokovics már játszott együtt vegyes párosban (Fotó: AFP/Colin Murty)

Láncreakció indulhat vegyes párosban a US Open előtt

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz egyelőre nem vallott színt. Ahogy a társaik, az amerikai Emma Navarro és az angolszász média kedvence, Emma Raducanu sem. Pedig könnyen lehet, hogy az Alcaraz–Raducanu álompár azelőtt felbomlik, mielőtt a két klasszis igazán összemelegedhetett volna. 

S ki tudja, mi lesz a nagy dérrel-dúrral beharangozott esemény sorsa, ha ők hiányoznak. Novak Djokovics is könnyen visszatáncolhat, bár felvezető verseny híján neki szüksége lehet némi tétre menő ütögetésre, Jessica Pegula pedig már megfogalmazta a kételyeit.

Jó ötletnek tűnt a vegyes felvezetés, de a US Open érdemben idén is az egyéni versenyekkel, augusztus 24-én kezdődik.

Jelen állás szerint az alábbi duók alkothatják a US Open vegyes páros versenyének elitjét:

  • Emma Navarro – Jannik Sinner
  • Jessica Pegula – Tommy Paul
  • Jasmine Paolini – Lorenzo Musetti
  • Jelena Ribakina – Taylor Fritz
  • Mirra Andrejeva – Danyiil Medvegyev
  • Madison Keys – Frances Tiafoe
  • Iga Swiatek – Casper Ruud
  • Emma Raducanu – Carlos Alcaraz
  • Belinda Bencic – Alexander Zverev
  • Olga Danilovics – Novak Djokovics
  • Taylor Townsend – Ben Shelton
  • Sara Errani – Andrea Vavassori
  • Oszaka Naomi – Nick Kyrgios

Carlos Alcaraz így beszélt a közös játékról Emma Raducanuval:


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBrüsszel

Brüsszel hatásköröket von el

Bánó Attila avatarja

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu