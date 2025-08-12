teniszMontenegróNovak DjokovicUS Open (tenisz)Novak Djokovics

A megbüntetett Djokovicsot Montenegróban, félreérthetetlen körülmények közt leplezték le

Egy videó leplezte le a 24-szeres Grand Slam-győztes teniszezőt. A felvételen az látszik, hogy Novak Djokovics látható sérülés nélkül edz, azaz egyértelműen készül a US Openre – ám hazája szurkolóinak fájó lehet, hogy ismét hátat fordított Szerbiának.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 12:07
Novak Djokovics nem versenyez, de így sem unatkozik Wimbledon óta (Fotó: AFP/Daniel Leal)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerbek korábbi világelső teniszezője idén eddig mindhárom Grand Slam-versenyen az elődöntőig jutott el, és legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy nem játszott GS-finálét. A jövő hét vasárnap rajtoló US Open lesz Novak Djokovics utolsó esélye arra, hogy e sorozat ne törjön meg, de a szurkolóit aggodalommal tölthette el, hogy a wimbledoni bajnokság óta a torontói, majd a cincinnati mestertornától is visszalépett. Igaz, így sem tétlenkedett, hiszen előbb egy francia futballklubot vásárolt, majd elköltöztette az ATP-tornáját – utóbbinak Szerbia helyett Görögország lesz a helyszíne. A világranglistán 7. Djokovicsot nem mellesleg múlt héten harmadik alkalommal is súlyos (ezúttal 15 ezer eurós) pénzbírsággal sújtották, amiért engedély nélkül újította fel a spanyolországi házát. 

Novak Djokovics a wimbledoni tenisztorna óta nem játszott, de a US Openre látszólag készen áll
Novak Djokovics a wimbledoni tenisztorna óta nem játszott, de a US Openre látszólag készen áll (Fotó: AFP/POOL/AELTC/Benjamin Gilbert)

Novak Djokovics Montenegróban készül a US Openre

Novak Djokovics immáron több mint egy hónapja nem lépett pályára tétmérkőzésen, és a rajongói a sérülése miatt is aggódhattak, ám egy friss felvétel azt bizonyítja, hogy a 38 éves teniszező jó állapotban van. A családjával az elmúlt időszakban Görögországban és Horvátországban nyaraló játékost a montenegrói Zabljakban gyerekekkel futballozni, majd a szintén montenegrói Porto Noviban (egy Herceg Novi-i üdülőhelyen) teniszezni látták – a szerbek nagy bánatára tehát nem odahaza készül. 

Utóbbi eseményen, a csapata által tartott teniszedzésen Djokovics láthatóan jól mozgott, és úgy tűnik, nincs akadálya, hogy ott legyen az év utolsó, New York-i Grand Slam-tornáján, ahol a 25. GS-címéért küzdhet. Ráadásul az előzetes tervek szerint a különleges vegyes párosban is elindul majd, méghozzá honfitársa, Olga Danilovics oldalán.

A szerb teniszező négyszer nyerte már meg a US Opent, tavaly ugyanakkor már a harmadik fordulóban búcsúzott az ausztrál Alexei Popyrin ellen.

Djokovics a legutóbbi meccsét Wimbledonban játszotta:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu