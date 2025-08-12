A megbüntetett Djokovicsot Montenegróban, félreérthetetlen körülmények közt leplezték le

A szerbek korábbi világelső teniszezője idén eddig mindhárom Grand Slam-versenyen az elődöntőig jutott el, és legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy nem játszott GS-finálét. A jövő hét vasárnap rajtoló US Open lesz Novak Djokovics utolsó esélye arra, hogy e sorozat ne törjön meg, de a szurkolóit aggodalommal tölthette el, hogy a wimbledoni bajnokság óta a torontói, majd a cincinnati mestertornától is visszalépett. Igaz, így sem tétlenkedett, hiszen előbb egy francia futballklubot vásárolt, majd elköltöztette az ATP-tornáját – utóbbinak Szerbia helyett Görögország lesz a helyszíne. A világranglistán 7. Djokovicsot nem mellesleg múlt héten harmadik alkalommal is súlyos (ezúttal 15 ezer eurós) pénzbírsággal sújtották, amiért engedély nélkül újította fel a spanyolországi házát.

Novak Djokovics a wimbledoni tenisztorna óta nem játszott, de a US Openre látszólag készen áll (Fotó: AFP/POOL/AELTC/Benjamin Gilbert)

Novak Djokovics Montenegróban készül a US Openre

Novak Djokovics immáron több mint egy hónapja nem lépett pályára tétmérkőzésen, és a rajongói a sérülése miatt is aggódhattak, ám egy friss felvétel azt bizonyítja, hogy a 38 éves teniszező jó állapotban van. A családjával az elmúlt időszakban Görögországban és Horvátországban nyaraló játékost a montenegrói Zabljakban gyerekekkel futballozni, majd a szintén montenegrói Porto Noviban (egy Herceg Novi-i üdülőhelyen) teniszezni látták – a szerbek nagy bánatára tehát nem odahaza készül.

Novak je započeo pripreme pred put u Ameriku na US open. Trenira u Porto Novom.



🎥 Maja Hutalarović pic.twitter.com/EUfZciCd3Z — Jelena Medic (@jjmedic89) August 10, 2025

Utóbbi eseményen, a csapata által tartott teniszedzésen Djokovics láthatóan jól mozgott, és úgy tűnik, nincs akadálya, hogy ott legyen az év utolsó, New York-i Grand Slam-tornáján, ahol a 25. GS-címéért küzdhet. Ráadásul az előzetes tervek szerint a különleges vegyes párosban is elindul majd, méghozzá honfitársa, Olga Danilovics oldalán.

A szerb teniszező négyszer nyerte már meg a US Opent, tavaly ugyanakkor már a harmadik fordulóban búcsúzott az ausztrál Alexei Popyrin ellen.