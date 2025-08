Djokovics hátat fordított a hazájának, meghökkentő döntések a US Open előtt

Ez áll a hátterében annak, hogy Belgrád helyett novemberben Athén ad otthont a fedett keménypályás ATP 250-es versenynek, amelynek a Djokovics család a jogtulajdonosa. Pedig a huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok klasszis rendszeresen foglalkozik fiatal honfitársai mentorálásával, s korábban gyakran hangsúlyozta azt is, hogy milyen fontos neki a Davis-kupa, ahol a hazáját képviselheti, igaz, az elmúlt hónapokban ezek a nyilatkozatok már elmaradtak.

Mikor teniszezik újra Novak Djokovics?

Miközben Djokovics az üzleti életben is igyekszik Roger Federer nyomába érni, továbbra is aktív teniszező, ám egyre kevesebbet láthatjuk a pályán. Hétfőn derült ki, hogy a Cincinnatiben a héten kezdődő ATP 1000-es tornát is kihagyja, azaz úgy érkezik majd a US Openre, hogy egyetlen versenyen sem játszott Wimbledon óta.