Djokovics megjósolta a győztest ott, ahol Sinner mozogni sem tudott

Novak Djokovics arra készült, hogy felüljön Roger Federer trónjára Wimbledonban, és nyolcadik alkalommal is megnyerje a füves pályás Grand Slam-tornát. Ez nem jött össze neki, és bár az idő ellene dolgozik, még megpróbálhatja teljesíteni ezt a küldetést, mert szavai alapján még legalább egyszer akar játszani a londoni centerpályán. Ám idén nem az övé ez a terep, vasárnap 17 órakor Carlos Alcarazon és a Djokovicsot nagyobb megerőltetés nélkül kiejtő (6:3, 6:3, 6:4) Jannik Sinneren lesz a (tenisz)világ szeme, aki elmondása szerint pályafutása egyik legjobb meccsét vívta a szerb kiválóság elleni elődöntőben.

Sinner nem hiszi, hogy jobb lesz a mostani Alcaraz elleni finálé, mint a párizsi Fotó: ANADOLU/Ray Tang

A spanyol kissé jobban megizzadt az amerikai Taylor Fritz ellen, egy játszmát veszített (6:4, 5:7, 6:3, 7:6), az utolsót pedig rövidítésben nyerte meg, így egy órával többet töltött Sinnernél a pályán, de összességében a fináléban Alcaraznak áll a zászló. A világranglista második helyezettjének Wimbledonban fut a szekere, kétszeres címvédő, és ismeri a siker receptjét Sinner ellen. Eddigi 12 összecsapásukból nyolcat Alcaraz nyert meg, de ami még ennél is fontosabb, a 2024 kezdete lejátszott öt meccset kivétel nélkül ő nyerte, köztük minden idők egyik legjobb Grand Slam-döntőjét, a párizsi ötszettest, amikor Sinner 2:0-ra vezetett, mérkőzéslabdái is voltak, ám a rivális fordított.

Djokovics inkább Alcaraz-győzelmet vár

Djokovics Wimbledonban Alcaraz mellett tette le a voksát.

– Inkább Carlost tartom a meccs esélyesének, mert kétszer is megnyerte már a tornát, és rendkívül magabiztos most. De csak kicsit billen felé a mérleg, mert Jannik remekül üti meg a labdákat. Azt hiszem, hogy nagyon szoros meccs lesz, ugyanúgy, mint Párizsban – tekintett előre a rekordbajnok.

Alcaraz szerint a májusi győzelem nem lesz hatással a vasárnapi fináléra.

– Csak egy pár pontot néztem vissza a meccsből, nem túl sokat láttam belőle. Néha még eszembe jutnak azok a pillanatok, az volt életem legjobb mérkőzése. Nem lep meg, hogy a határaimig hajtott. Ugyanerre számítok tőle vasárnap is – nyilatkozta az ötszörös GS-győztes klasszis. – Biztos vagyok benne, hogy sokat tanult abból a döntőből, és még jobban fog játszani, fizikálisan és fejben is jobb lesz. Nem hiszem, hogy előnyben lennék hozzá képest amiatt a meccs miatt.

Sinner mind a négy borításon hengerel

Sinner nem tudja megjósolni, mi történik majd vasárnap.

– Mindenki látta, hogy milyen volt az előző döntőnk, senki sem tudja, hogy mi lesz. Remélhetőleg ez is annyira jó meccs lesz, mint az előző, de nem tudom, lehet-e jobb, mint az előző – nem hiszem, hogy ez lehetséges. De mi mindent megteszünk – ígérte a világelső.

Sinnernek eddig a 2023-as elődöntő volt a legjobb eredménye Wimbledonban, és a mostani fináléba jutással olyasmit ért el, amelyre korábban csak Djokovics, Federer, Rafael Nadal és Andy Murray volt képes, azaz, hogy minden Grand Slam-tornán döntőzött legalább egyszer.

Ez csodálatos, mutatja, hogy minden borításon fejlődök, és ez fontos. Öt éve még még mozogni sem tudtam füvön, de most már sokkal jobb a helyzet

– tette hozzá lelkesen az olasz.

Federer és Nadal nyomában

Érdekesség, hogy Federer és Nadal 2006 és 2008 közötti triplázása óta először fordul elő, hogy egy évben ugyanaz a két férfi játékos vívja meg a döntőt a Roland Garroson és Wimbledonban is. Akkor hatból négyszer Nadal győzött, vasárnap kiderül, hogy a három Grand Slam-sikernél járó Sinner tud-e javítani az Alcaraz elleni statisztikáin.

Az is ritka, hogy két férfi teniszező egymás után két Grand Slam-döntőt is megvívna egymással. 2016-ban fordult ilyesmi elő utoljára, akkor Novak Djokovics kétszer is legyűrte Andy Murrayt.

Férfi egyes, döntő:

Sinner (olasz, 1.)–Alcaraz (spanyol, 2.) 17.00

Az emlékezetes párizsi finálé: