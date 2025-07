Jota családja a játékosokkal tartott megemlékezést Liverpoolban, a klub fontos bejelentést tett

A Liverpool vasárnap játssza az első felkészülési mérkőzését. Bár csak a másodosztályú Preston North End lesz holnap az ellenfél, a szurkolótábor ilyenkor általában lázban égne, hogy a másfél-két hónapos szünet után végre újra láthatja a kedvenceit, illetve az új igazolások is bemutatkozását, de most más a közhangulat, bő egy héttel Diogo Jota és André Silva tragikus végkimenetelű autóbalesete után is az emlékezésé a főszerep. A vörös virág- és sáltenger, nem apad az Anfield környékén, sőt, egykori játékosok is eljárulnak az emlékhelyhez, csütörtökön például Adam Lallana, pénteken pedig a klublegenda Steven Gerrard is tiszteletét tette, a jelenlegi keret tagjai Arne Slot vezetőedzővel együttesen vonultak a stadionhoz.

A Liverpool játékosai az emlékhelynél Fotó: facebook.com/LiverpoolFC

A megemlékezésen csatlakozott hozzájuk Jota felesége, Rute Cardoso, és a fivérek családtagjai, akik a város új falfestményét is megnézték, ahol üzenni lehet a Liverpool futballistájának.

A Liverpool visszavonultatta Jota mezszámát

Ezek után, este 20.20-kor a klub fontos bejelentést tett. A Liverpool már egy közlemény részeként utalt arra, hogy visszavonultatja a gárdához 2020-ban érkezett, az előző idényben a társaival a klub történetének 20. bajnoki címét elhódított Jota 20-as mezét, amelyet többé a Vörösök egyik csapatában sem viselnek a játékosok.

Michael Edwards, a klubtulajdonos FSG futballügyekért felelős vezérigazgatója elmondta, nem is volt kérdés, hogy így tesznek:

A klubnál mindannyian teljes mértékben tisztában voltunk szurkolóink érzéseivel – és pontosan ugyanígy éreztünk mi is. Rendkívül fontos volt nekünk az, hogy Diogo feleségét, Rutét, valamint a családját is belevonjuk a döntésbe, és ők tudják meg először, mire készülünk. Azt hiszem, ez az első alkalom a Liverpool történetében, ez egy egyedülálló tisztelgés egy páratlanul csodálatos ember előtt. Azzal, hogy visszavonultatjuk ezt a mezszámot, örökkévalóvá tesszük, így soha nem merül feledésbe. Diogo 2020-ban csatlakozott hozzánk, ő hozta el nekünk a huszadik bajnoki címet, és büszkeséggel, méltósággal és szeretettel viselte a 20-as mezt. Liverpoolban ő örökké a 20-asunk marad.

A megemlékezések ezzel nem értek véget, a vasárnapi idegenbeli mérkőzésen és később az Anfielden is láthatunk majd megható jeleneteket.