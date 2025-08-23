Rétvári Bence: Olyan Európában hiszünk, ahol a családot és a nemzetet senki sem támadja

A totalitárius diktatúrákban az a közös, hogy tagadják a nemzetek szuverenitását, a családok fontosságát és az emberi méltóságot, szembehelyezkednek a kereszténységgel – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján az Egyetemisták parkjában álló Memento, 1945–56 emlékműnél tartott megemlékezésen.

Rétvári Bence a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján tartott megemlékezésen (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Az államtitkár kiemelte: amikor valaki tagadja a család fontosságát, a nemzetek önrendelkezése helyett a nemzetköziséget hirdeti és az európai identitást jelentő kereszténységet egy másfajta konstruált ideológiával akarja leváltani, akkor veszélyt kell szimatolni, fontos a szuverenitás, a család és a kereszténység védelme. Mindkét 20. századi önkényuralmi rendszer a gyűlöletre épült, vagy faji, vagy osztályalapon – tette hozzá.

Az emléknap csökkentheti az Európán belüli kettős mércét

A politikus emlékeztetett: az Európai Unió 2011-ben, az első magyar uniós elnökség idején fogadta el azt a határozatot, amely a totalitárius diktatúrák emléknapjává nyilvánította augusztus 23-át, azt a napot, amikor 1939-ben megszületett a Molotov–Ribbentrop-paktum. Vagyis egészen 2011-ig kellett várni, hogy uniós szinten legyen egy emléknapja annak a sok millió embernek, akiket a kommunista ideológia jegyében meggyilkoltak, bebörtönöztek, akiktől elvették a jövőjüket. Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a sztálini Szovjetunió és a náci Németország a háború elején még szövetségesek voltak és közösen számolták fel szuverén államok önállóságát, a paktum megkötése után ideológiailag is egy húron pendült a két diktátor.

Az emléknap annál is inkább fontos a Kelet-Közép-Európában élőknek, mert csökkentheti az Európán belüli kettős mércét.

Vagyis fontos, hogy ne csak magyarok, lengyelek és litvánok emlékezzenek a kommunizmus időszakára, hanem váljon egész Európa történelmének részévé.

– Ugyanakkor továbbra is azt érezzük, hogy ismernünk kell a nyugat-európai tragédiákat, miközben mintha Nyugat-Európa nem érezné kötelességének, hogy Európa keleti felének a tragédiáját megismerje és osztozzon az áldozatok iránti kegyeletben. Vagyis az emléknap arra is figyelmeztet, hogy a nyugat-európai országok vegyék figyelembe a kelet-európai országok történelemből fakadó adottságait, igényeit és elvárásait.

Soha többet nem fordulhat elő Európában, hogy gyilkos ideológiák vegyék át az irányítást és ne tartsák tiszteletben az emberek méltóságát és a nemzetek szuverenitását. Mi egy olyan Európában hiszünk, ahol a családot, a nemzetet senki sem támadja, senki sem próbálja elvenni ezek értékét

– hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.