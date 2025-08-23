Rendkívüli

Kopasz Bálint a világ tetején, hihetetlen hajrával írt történelmet + videó

Rétvári BenceEurópaFekete Rajmunddiktatúrák áldozatszuverenitáscsaláddiktatúra

Rétvári Bence: Olyan Európában hiszünk, ahol a családot és a nemzetet senki sem támadja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja annál is inkább fontos a Kelet-Közép-Európában élőknek, mert csökkentheti az Európán belüli kettős mércét – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az idei fővárosi megemlékezésen. Mint hangsúlyozta, soha többé nem fordulhat elő Európában, hogy gyilkos ideológiák vegyék át az irányítást és ne tartsák tiszteletben az emberek méltóságát és a nemzetek szuverenitását. Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója szerint a magyaroknak komoly felelősségük van abban, hogy felnyissák Európa nyugati felének szemét.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 08. 23. 15:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A totalitárius diktatúrákban az a közös, hogy tagadják a nemzetek szuverenitását, a családok fontosságát és az emberi méltóságot, szembehelyezkednek a kereszténységgel – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján az Egyetemisták parkjában álló Memento, 1945–56 emlékműnél tartott megemlékezésen.

Budapest, 2025. augusztus 23. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen Budapesten, a Memento, 1945-56 emlékműnél az Egyetemisták parkjában 2025. augusztus 23-án. MTI/Lakatos Péter
Rétvári Bence a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján tartott megemlékezésen (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Az államtitkár kiemelte: amikor valaki tagadja a család fontosságát, a nemzetek önrendelkezése helyett a nemzetköziséget hirdeti és az európai identitást jelentő kereszténységet egy másfajta konstruált ideológiával akarja leváltani, akkor veszélyt kell szimatolni, fontos a szuverenitás, a család és a kereszténység védelme. Mindkét 20. századi önkényuralmi rendszer a gyűlöletre épült, vagy faji, vagy osztályalapon – tette hozzá.

 

Az emléknap csökkentheti az Európán belüli kettős mércét

A politikus emlékeztetett: az Európai Unió 2011-ben, az első magyar uniós elnökség idején fogadta el azt a határozatot, amely a totalitárius diktatúrák emléknapjává nyilvánította augusztus 23-át, azt a napot, amikor 1939-ben megszületett a Molotov–Ribbentrop-paktum. Vagyis egészen 2011-ig kellett várni, hogy uniós szinten legyen egy emléknapja annak a sok millió embernek, akiket a kommunista ideológia jegyében meggyilkoltak, bebörtönöztek, akiktől elvették a jövőjüket. Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a sztálini Szovjetunió és a náci Németország a háború elején még szövetségesek voltak és közösen számolták fel szuverén államok önállóságát, a paktum megkötése után ideológiailag is egy húron pendült a két diktátor.

Az emléknap annál is inkább fontos a Kelet-Közép-Európában élőknek, mert csökkentheti az Európán belüli kettős mércét.

Vagyis fontos, hogy ne csak magyarok, lengyelek és litvánok emlékezzenek a kommunizmus időszakára, hanem váljon egész Európa történelmének részévé.

– Ugyanakkor továbbra is azt érezzük, hogy ismernünk kell a nyugat-európai tragédiákat, miközben mintha Nyugat-Európa nem érezné kötelességének, hogy Európa keleti felének a tragédiáját megismerje és osztozzon az áldozatok iránti kegyeletben. Vagyis az emléknap arra is figyelmeztet, hogy a nyugat-európai országok vegyék figyelembe a kelet-európai országok történelemből fakadó adottságait, igényeit és elvárásait.

Soha többet nem fordulhat elő Európában, hogy gyilkos ideológiák vegyék át az irányítást és ne tartsák tiszteletben az emberek méltóságát és a nemzetek szuverenitását. Mi egy olyan Európában hiszünk, ahol a családot, a nemzetet senki sem támadja, senki sem próbálja elvenni ezek értékét

– hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.

 

A magyarok még ismerik a szabadság árát

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója felidézte: 1989-ben abban reménykedtek, hogy megtörténik a kommunizmus bűneivel szemben ugyanaz az igazságtétel, ami a második világháborút követően lezajlott a nácikkal szemben, ám csalódniuk kellett. A világból ugyanis hiányzott a bátorság és a becsület ahhoz, hogy a kommunizmus korszakát bűntettei feltárásával és elítélésével zárja le, a rendszerváltoztatás után pedig több mint húsz évnek kellett eltelnie, hogy az Európai Unióban 2011-től emléknapon hajthassunk fejet a totális diktatúrák áldozatai előtt. Ám a közös főhajtás helyett, a nyugat-európaiak nélkül még mindig csak mi hajtunk fejet – figyelmeztetett.

Felidézte, hogy mi, magyarok saját bőrünkön tapasztaltuk meg a nemzeti szocializmus és nemzetközi szocializmus eleven valóságát. Szuverenitásunkat elvették, függetlenségünket megszüntették, gyűlöleten és kirekesztésen alapuló terrorrendszert vezettek be. A mértéket egyik rendszer sem ismerte, és a kimeríthetetlen faji és osztálygyűlölet, az erkölcsi törvények semmibevétele, a cinikus, emberellenes magatartás tíz- és százmilliók halálához vezetett. Szerinte

nekünk, magyaroknak komoly dolgunk és felelősségünk van abban, hogy felnyissuk Európa nyugati felének szemét, mert mi még emlékszünk, mi még ismerjük a szabadság árát.

A megszerzett tudás pedig kötelez minket arra, hogy tisztelegjünk az áldozatok, a hőseink előtt, kötelez arra, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló, figyelmeztető jellé nemesedjen – mondta Fekete Rajmund.

Az emlékezés résztvevői megkoszorúzták az emlékművet.

Budapest, 2025. augusztus 23. Megemlékezők virágot helyeznek el a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen Budapesten, a Memento, 1945-56 emlékműnél az Egyetemisták parkjában 2025. augusztus 23-án. MTI/Lakatos Péter
Megemlékezés a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

 

Borítókép: Rétvári Bence a megemlékezésen (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Viccelődni is lehet…

Bayer Zsolt avatarja

…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu