szolnokbltriestesiker

Hatalmas bravúr a BL-ben, még az ellenfél szurkolói is a magyar csapatot ünnepelték

Ha a szívünkre tesszük a kezünket, ritkán volt a férfi kosárlabdázás történetében olyan, hogy egy magyar csapat a Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntőért küzdjön. Nos, a Szolnok nemcsak ott van a BL egyenes kieséses szakaszában, de páratlan bravúrt végrehajtva Olaszországban is győzni tudott 89-80-ra, így jövő héten kedden hazai pályán már a továbbjutásért léphet pályára a Trieste ellen a mindent eldöntő harmadik meccsen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 11:10
A Szolnok kiérdemelte a vastapsot az idegenbeli bravúrja után
A Szolnok kiérdemelte a vastapsot az idegenbeli bravúrja után Forrás: FIBA
Nyugodtan kijelenthető, hogy hatalmas magyar siker született a férfi-kosárlabda Bajnokok Ligájának rájátszásában. Ugyanis a Szolnok gárdája a hazai nyitányon elszenvedett húszpontos vereséget követően 89-80-ra nyert az olasz Trieste vendégeként, így a nyolcaddöntőért folyó csatában az 1-1-re álló párharc Miskolcon dől majd el jövő hét kedden. Vedran Bosnic vezetőedző szerint a Szolnok egész évi munkája megmutatkozott csütörtökön, amikor talpra állt a súlyos hazai vereséget követően.

A Somogyi Ádám vezette Szolnok elképesztő bravúrt hajtott végre a BL rájátszásában az olasz Trieste idegenbeli legyőzésével
A Somogyi Ádám vezette Szolnok elképesztő bravúrt hajtott végre a BL rájátszásában az olasz Trieste idegenbeli legyőzésével. Forrás: FIBA

A Szolnok végig vezetett, a közönség őket ünnepelte a kedvenceik helyett

A magyar bajnok két perctől eltekintve vezetett az adriai kikötővárosban, már 21 pontos előnyben is volt, és összességében magabiztosan harcolta ki a harmadik felvonást. Tette ezt annak ellenére, hogy a csapatot sérüléshullám sújtja, és éppen emiatt az egyik legjobbjuk nagyon kevés percet tölthetett a pályán.

– Nagy meccset nyertünk, negyven percen át remekül küzdöttünk egy nagyon jó ellenféllel szemben. Nálunk továbbra is vannak sérültek, Auston Barnes ma kevés játékidőt kaphatott, ettől függetlenül egy pillanatig sem kételkedtünk abban, hogy meg tudjuk verni a Triestét. Az egész idénybeli munkánk megmutatkozott ezen a mérkőzésen, itt is számíthattunk a remek táborunkra, és külön öröm, hogy a végén még a hazai szurkolók is megtapsoltak bennünket – fogalmazott rendkívül boldogan az M4 Sport kamerája előtt a Tisza-partiak bosnyák mestere. Ráadásul a meccs statisztikája is egyértelműen igazolja, hogy a Szolnok megérdemelten győzött az olasz csapat otthonában.

A szolnoki „keménymag" Triesztbe is elkísérte és megünnepelte kedvenceit
A szolnoki kemény mag Triesztbe is elkísérte és megünnepelte kedvenceit. Forrás: FIBA

A Trieste–Szolnok BL-rájátszás második meccsének statisztikája

  • mezőnykísérlet/sikeres: 54/26–75/31
  • lepattanók (támadó/védekező/összesen): 8/21/29–20/22/42
  • assziszt: 16–19
  • blokk: 3–0
  • eladott labda: 15–9
  • labdaszerzés: 8–9
  • személyi hiba: 17–23

A meccs hőse, a 33 pontos amerikai Le'Tre Darthard azt emelte ki, hogy a Szolnok megmutatta az igazi karakterét. – Előnyből könnyű játszani, de ha egy csapat az életéért küzd, akkor derül ki, hogy mire képes. Megérdemeltük ezt a sikert – fogalmazott a Szolnok és a találkozó legjobbja. 

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc – amelynek a győztese bejut a BL nyolcaddöntőjébe – ezzel 1-1-re áll, az utolsó meccsre kedden 17.30 órakor kerül sor a DVTK Arénában. Jó hír, hogy a szolnokiak a jelenlegi szezonban mindössze egyszer kaptak ki Miskolcon, viszont óvatosságra inthet mindenkit, hogy a legyőzője éppen a Trieste volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

