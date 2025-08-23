Menczer Tamás: Harc nélkül nem lehet győzni + videó

– A Harcosok Klubja az út a győzelembe – jelentette ki közösségi oldalán Menczer Tamás.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója rámutatott: ez egy nagy közösség, amelyben mindenkinek megvan a helye.

Kifejtette: vannak olyanok, akik vállalják a harcot akár az online világban, akár az utcán, és érvelnek az igazság mellett. Azonban vannak olyanok is, akik habitusukban nem ilyenek, de szeretnének részt venni az országépítő munkában. Nekik ott vannak a digitális polgári körök.

Mindenkinek megvan a helye, mindenki megtalálja a helyét a mi közösségünkben,

de azt gondolni, hogy csak széplelkűséggel, harc nélkül el lehet jutni a célhoz, naivitás és egy óriási tévedés, ugyanis az ellenfelet le kell győzni. Ezért a Harcosok Klubja a győzelemhez vezető úton az egyik legfontosabb lépés – hangoztatta a kommunikációs igazgató.