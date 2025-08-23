Orbán Viktor: A kiskakas kukorékol, a karaván halad

„Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon” – hívta fel a figyelmet a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor ezzel az Otthon start programra utalt, amely szeptember 1-jével indul.

A kormány szeptembertől vezeti be az Otthon start programot. Forrás: Facebook

A kormányfő beszámolt arról is, hogy sikeres tárgyalást folytattak Oroszországgal az energiabiztonság érdekében. „Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás”– írta, majd kiemelte:

egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken.

Kitért arra is, hogy a magyarok most sem számíthatnak Brüsszel segítségére. „Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság” – jegyezte meg Orbán Viktor.

Bejegyzésében Magyar Péter újabb támadásaira is reagált:

A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát.

Mint fogalmazott, a Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. „Közben mi haladunk a saját terveink szerint” – tette hozzá, megosztva a tegnap a közösségi oldalára feltöltött képét, amelyen a politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal és munkatársaikkal látható, amint a 2026-os győzelmi terven dolgoznak.

A kiskakas kukorékol, a karaván halad.

„Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú” – közölte a miniszterelnök.