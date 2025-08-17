Ez a tíz legfontosabb dolog, amit az Otthon start programról tudni kell

A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek. Pénteken megszületett a végső megállapodás az Otthon start program részleteiről a kormány és a Magyar Bankszövetség között.

A szeptember 1-jei rajt előtt a hitelpiacra figyel a szakma: az Otthon start akár több tízezer család számára is belépőt jelenthet a lakástulajdonhoz. A kérdés már csak az, mekkora lesz a tényleges igény, és mennyire bírja majd a tempót a bankrendszer.

A Világgazdaság összefoglalta a program tíz legfontosabb elemét:

Szeptember 1-jén indul a kedvezményes lakáshitel

A program 2025. szeptember 1-jétől válik elérhetővé, korlátlan keretösszeggel, időbeli limit nélkül. Fix, alacsony 3 százalékos kamat

A hitel egész futamidejére fixen 3 százalékos kamatot kínál, amely több mint 4-5 százalékponttal alacsonyabb, mint a piaci kamatok, így a törlesztés sokkal kedvezőbb lehet. Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint

A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához. Csak 10 százalék önerő

Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt. Ingatlanértékhatárok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint

Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes. Négyzetméterár maximum 1,5 millió forint

Az ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot. Rugalmas jogosultsági feltételek

Első lakás megszerzéséhez nyújtható, még ha korábban kisebb (≤50 százalék) tulajdonrésszel is rendelkezett más ingatlanban a vevő. A tulajdoni hányad ugyanakkor maximum 50 százalékos lehetett. Csak 2 év TB-jogviszony szükséges, korhatár, családállapot vagy gyerekvállalási kötelezettség nincs. Kedvező példák — akár milliókat is lehet spórolni havonta

Egy 25 millió forintos hitel esetén 25 évre számolva a havi törlesztő körülbelül 120 ezer forint lehet, míg piaci kamattal akár 185-190 ezer forint. Ez havi nagyjából 70 ezer fofint előny, ami éves szinten közel egymillió forint megtakarítást jelenthet. Kombinálható más állami támogatásokkal

Ötvözhető csok plusszal, falusi csokkal vagy akár babaváró hitellel is, így jelentősen csökkenthető a szükséges önerő. Jogszabálytervezetek – adminisztráció és védőkorlátok

Eljárási határidők: vásárlásnál harminc nap, építkezésnél hatvan nap; elutasítás esetén 15 nap alatt lehet jogorvoslattal élni. A bank által becsült forgalmi értékhez képest legfeljebb húszszázalékos eltérés megengedett, ez véd a túlfinanszírozás ellen. Az ingatlan öt évig nem adható el vagy terhelhető, bár bejelentkezés nem feltétel.

A fix 3 százalékos hitel esetében is van hitelbírálat és a bank itt is végez értékbecslést: a túlárazott lakások így elbukhatják az Otthon start kedvezményes hitelét.