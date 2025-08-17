Ez a tíz legfontosabb dolog, amit az Otthon start programról tudni kell

A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek. Pénteken megszületett a végső megállapodás az Otthon start program részleteiről a kormány és a Magyar Bankszövetség között.
A szeptember 1-jei rajt előtt a hitelpiacra figyel a szakma: az Otthon start akár több tízezer család számára is belépőt jelenthet a lakástulajdonhoz. A kérdés már csak az, mekkora lesz a tényleges igény, és mennyire bírja majd a tempót a bankrendszer.
A Világgazdaság összefoglalta a program tíz legfontosabb elemét:
- Szeptember 1-jén indul a kedvezményes lakáshitel
A program 2025. szeptember 1-jétől válik elérhetővé, korlátlan keretösszeggel, időbeli limit nélkül.
- Fix, alacsony 3 százalékos kamat
A hitel egész futamidejére fixen 3 százalékos kamatot kínál, amely több mint 4-5 százalékponttal alacsonyabb, mint a piaci kamatok, így a törlesztés sokkal kedvezőbb lehet.
- Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint
A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához.
- Csak 10 százalék önerő
Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt.
- Ingatlanértékhatárok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint
Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes.
- Négyzetméterár maximum 1,5 millió forint
Az ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.
- Rugalmas jogosultsági feltételek
Első lakás megszerzéséhez nyújtható, még ha korábban kisebb (≤50 százalék) tulajdonrésszel is rendelkezett más ingatlanban a vevő. A tulajdoni hányad ugyanakkor maximum 50 százalékos lehetett. Csak 2 év TB-jogviszony szükséges, korhatár, családállapot vagy gyerekvállalási kötelezettség nincs.
- Kedvező példák — akár milliókat is lehet spórolni havonta
Egy 25 millió forintos hitel esetén 25 évre számolva a havi törlesztő körülbelül 120 ezer forint lehet, míg piaci kamattal akár 185-190 ezer forint. Ez havi nagyjából 70 ezer fofint előny, ami éves szinten közel egymillió forint megtakarítást jelenthet.
- Kombinálható más állami támogatásokkal
Ötvözhető csok plusszal, falusi csokkal vagy akár babaváró hitellel is, így jelentősen csökkenthető a szükséges önerő.
- Jogszabálytervezetek – adminisztráció és védőkorlátok
Eljárási határidők: vásárlásnál harminc nap, építkezésnél hatvan nap; elutasítás esetén 15 nap alatt lehet jogorvoslattal élni. A bank által becsült forgalmi értékhez képest legfeljebb húszszázalékos eltérés megengedett, ez véd a túlfinanszírozás ellen. Az ingatlan öt évig nem adható el vagy terhelhető, bár bejelentkezés nem feltétel.
A fix 3 százalékos hitel esetében is van hitelbírálat és a bank itt is végez értékbecslést: a túlárazott lakások így elbukhatják az Otthon start kedvezményes hitelét.