Otthon start: a bankok szűrik a túlárazást

A fix 3 százalékos hitel természetes módon felfokozza az ingatlanpiaci keresletet, ugyanakkor aki most szeretne vevőt találni ingatlanára, fontos tudnia, hogy a pénzintézetek nem kizárólag a vételár alapján döntenek a hitelösszeg megállapításáról. A szabályozás szerint az ingatlan vételára ugyanis legfeljebb húsz százalékkal térhet el a bank által megállapított forgalmi értéktől. Ez a korlátozás alapvetően a bank kockázatának csökkentését szolgálja, de egyben gátat szab a túlárazásnak is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 12:50
Az eladó könnyen vevő nélkül maradhat, ha túlárazott lakást kínál és a fix 3 százalékos hitelt igénylők kiesnek a potenciális vevők köréből Forrás: Kállai Márton Szabad Föld
Bár az Otthon start programban meghatározott vételárkorlát (lakás esetén 100 millió, családi ház esetén 150 millió forint) teljesítése alapfeltétel, önmagában nem elegendő. A banki értékbecslés eredménye határozza meg, hogy az adott ingatlan a hitelbírálaton átmegy-e. Ha a vételár meghaladja a becsült forgalmi érték 120 százalékát, a bank nem nyújtja a kedvezményes hitelt. Érdemes ezért résen lenni: ha egy ingatlant túláraz az eladó, akkor az kiesik a programból, így az eladó és a vevő is bukja az adásvételt – hívta fel a figyelmet a money.hu.

otthon start eladó lakás csőd eladósodás ingatlanpiac adás vétel 2011 07 25 Fotó: Kállai Márton
Otthon start: A bank által kijelölt szakértő az ingatlan állapota, mérete, szerkezete és elhelyezkedése mellett a környezeti adottságokat, rövidebben szólva a lokációt is vizsgálja
Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

A bank által kijelölt szakértő az ingatlan állapota, mérete, szerkezete és elhelyezkedése mellett a környezeti adottságokat is vizsgálja. Az értékbecslésnél összehasonlító adatok is szerepet kapnak, vagyis a közelmúltban értékesített hasonló ingatlanok piaci árait is figyelembe veszik. Bizonyos feltételek mellett a bank statisztikai módszert is alkalmazhat, amely gyorsabb és költséghatékonyabb, de szigorú kritériumokhoz kötött – az ingatlan legfeljebb 150 m² alapterületű, lakóingatlanként szerepel a nyilvántartásban, és Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban vagy a budapesti agglomerációban található. Mivel a bank a maximálisan nyújtható hitelösszeg meghatározásánál az ingatlan értékbecslésének eredményét veszi alapul, így ez a folyamat kulcsfontosságú szerepet játszik a hitelbírálat során.

Ha az ingatlan túlárazott, a vevő nem kapja meg a szükséges hitelt, az eladó pedig könnyen vevő nélkül maradhat. Például egy 65 millió forintért kínált lakás, amelynek banki forgalmi értéke 50 millió forint, nem finanszírozható a fix 3 százalékos hitelből,

mivel az eladási ár ezt jócskán meghaladja.

– A vevőnek tehát nem elég olyan ingatlant választania, amely belefér az Otthon start árkorlátaiba – olyat kell keresnie, amelynek vételára nem tér el jelentősen a bank által megállapított forgalmi értéktől, vagyis nem lehet túlárazott – tette hozzá Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

 

