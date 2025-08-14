Otthon Start Programtámogatáslakás

Széles társadalmi réteget szólít meg az Otthon start program - mutatjuk az élethelyzeteket

A tudatos és hosszú távra tervezett otthonteremtési támogatások pozitív hatása egyértelműen számszerűsíthető. De amíg a korábbi támogatási programok meghatározott társadalmi csoportot – leginkább a fiatal családokat – céloztak meg, az Otthon start program lényegesen szélesebb társadalmi csoportnak ad lehetőséget a lakáshoz jutáshoz.

2025. 08. 14.
Szeptember 1-jétől az Otthon start programmal egy olyan lakástámogatási rendszer élesedik, amely a korábbi állami programokhoz képest minden eddiginél szélesebb társadalmi réteg számára nyílik meg, és teszi elérhetővé a lakástulajdon megszerzését – írta az Oeconomus Gazdaságkutató. A program kiemelt célja továbbra is az első lakást vásárló fiatalok támogatása, de nincs gyermekre vonatkozó elvárás, ami rendkívül szélesre nyitja a potenciális igénylők rétegét.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a családok, a gyermeket vállalók háttérbe szorulnának, éppen ellenkezőleg. Az Otthon start program, kiegészítve a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön, a munkáshitel, az otthonfelújítási program, a csok pluszhoz és a falusi csokhoz járó illetékmentesség és a falusi csokhoz kapcsolható áfa-visszaigénylés kombinációjával, maximalizálja az otthonteremtés lehetőségeit. 

Így azok a gyermekes vagy gyermeket tervező fiatalok, akik nagyobb értékű lakást vagy családi házat vásárolnának, több lehetőséghez, nagyobb hitelösszeghez juthatnak hozzá.

Az Otthon start program maximálisan figyelembe veszi a mai fiatalok élethelyzetét. A Z generáció egyre később köt házasságot, ezzel együtt kitolódik a gyermekvállalás kor is. A fiatalok ma már biztos egzisztenciával terveznek családot alapítani, aminek az egyik sarkalatos pontja a saját otthon. Az Otthon start programot házasságra és gyermekvállalásra vonatkozó feltételek nélkül veheti igénybe minden, a 18. életévét betöltő fiatal, ha megfelel a hiteligénylés feltételeinek. Az sem jelent hátrányt, ha valaki továbbtanul és nem lép ki azonnal teljes munkaidőben a munkaerőpiacra. 

További ösztönző lehet a döntésben, hogy 2025. január 1-jétől a munkáltatók a 35 év alatti munkavállalóik számára maximum 150 ezer forint összegig lakhatási támogatást adhatnak. Ez a béren kívüli juttatás a munkavállaló részére adómentes, a munkáltató pedig nagyon kedvező feltételekkel adózik.

Ma egy fiatal elindulhat egy olyan életpályán, ami a munkás- vagy diákhitellel kezdődik, az otthonteremtési támogatással, a 25 év alatti fiatalok és a gyermekes nők szja-mentességével, a családtámogatásokkal, a csokkal, az adókedvezményekkel folytatódik. A kormány abban is kedvez a fiataloknak, hogy az Otthon start kölcsön igénylése során a bankok maximum 30 ezer forint díjat számolhatnak fel a hitelbírálattal és folyósítással kapcsolatban. Az adminisztrációs kötelezettségeket is csökkentik azzal, hogy – köszönhetően az elmúlt évek koncentrált e-ügyintézés fejlesztéseinek – számos dokumentumot nem kell benyújtani, elegendő a kérelmező nyilatkozattétele. 

Ezzel az ügyfélutat igyekeznek a fiatalok elvárásaihoz igazítani, az ügyintézést valóban ügyfélélménnyé alakítani.

Bár a program fókuszában a fiatalok vannak, a felső korhatárra vonatkozóan nincs megkötés, és a hitel összevonható más állami ösztönzőkkel is. Ez pedig számos olyan élethelyzetben segíthet, ami eddig megoldhatatlannak vagy nagyon nehéznek tűnt.

Kinek nyújthat segítséget a program?

A kedvezményes hitel lehetőségével élhetnek az egyedülállók is, hiszen nem feltétel a házasság. Az Otthon start programban megvásárolt ingatlanban nem kötelező lakni, az bérbe is adható.

A bérbeadási lehetőség azért is előnyös, mert bárki kerülhet olyan élethelyzetbe, hogy más városban kell meghatározott ideig tanulnia, dolgoznia, de egy fiatal akár külföldi ösztöndíjat is elnyerhet. Ezekben az esetekben semmi akadálya, hogy az Otthon start programban megvásárolt lakását, házát átmenetileg bérbe adja.

A szülők akár befektethetnek olyan módon is, hogy a gyermekeiknek vásárolnak ingatlant, amelyet a gyermek felnőtt koráig bérbeadással hasznosítanak, így fedezve a hiteltörlesztés összegét.

Egyre többen keresnek ingatlant agglomerációban. 

Az Otthon start program tanya, farm vásárlására is lehetőséget biztosít. Ezzel nemcsak otthonhoz juthatnak a vásárlók, hanem lehetőségük nyílik gazdálkodási tevékenységre is. 

A kedvezményes, 3 százalékos hitel azoknak is segíthet, akik jelenleg külföldön vállalnak munkát vagy külföldi munkahelyre ingáznak Magyarországról. Az Otthon start program lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsabban jussanak hozzá az áhított saját otthonhoz.

Nehéz lenne minden egyes helyzetet felsorolni – írta az Oeconomus, ahol kortól és családi állapottól függetlenül az Otthon start program segítséget nyújthat. De az biztos, hogy a polgárosodó középréteg kiszélesítésében komoly szerepe lehet. Egy 2023-as MNB-tanulmány szerint a bruttó vagyon több, mint 60 százalékát teszi ki, míg a nettó vagyon esetében ez az arány még magasabb. 

Hazánkban a családok mintegy 90 százaléka saját tulajdonú lakásban él, és az erre való törekvés generációról generációra öröklődik, ami döntően határozza meg az általános közérzetet. 

A társadalom csupán 7-8 százalék lakik bérelt ingatlanban, ami jelentős eltérés több nyugat-európai országhoz képest. Bizton állíthatjuk, hogy a saját lakás iránti igény és vágyakozás egy sajátos nemzetkarakterológia része, amit rövid távon, külső nyomásgyakorlással megváltoztatni nem lehet és talán nem is érdemes. Az Otthon start program ahhoz járul hozzá döntően, hogy azok a fiatalok és korábban saját lakással nem rendelkezők, akik a munka világába bekapcsolódnak, reális lehetőséget kapjanak a saját tulajdonú ingatlan megszerzésére, ezáltal erősítve a társadalom tartópillérét jelentő polgári középosztályt.

 

