Széles társadalmi réteget szólít meg az Otthon start program - mutatjuk az élethelyzeteket

Szeptember 1-jétől az Otthon start programmal egy olyan lakástámogatási rendszer élesedik, amely a korábbi állami programokhoz képest minden eddiginél szélesebb társadalmi réteg számára nyílik meg, és teszi elérhetővé a lakástulajdon megszerzését – írta az Oeconomus Gazdaságkutató. A program kiemelt célja továbbra is az első lakást vásárló fiatalok támogatása, de nincs gyermekre vonatkozó elvárás, ami rendkívül szélesre nyitja a potenciális igénylők rétegét.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a családok, a gyermeket vállalók háttérbe szorulnának, éppen ellenkezőleg. Az Otthon start program, kiegészítve a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön, a munkáshitel, az otthonfelújítási program, a csok pluszhoz és a falusi csokhoz járó illetékmentesség és a falusi csokhoz kapcsolható áfa-visszaigénylés kombinációjával, maximalizálja az otthonteremtés lehetőségeit.

Így azok a gyermekes vagy gyermeket tervező fiatalok, akik nagyobb értékű lakást vagy családi házat vásárolnának, több lehetőséghez, nagyobb hitelösszeghez juthatnak hozzá.

Az Otthon start program maximálisan figyelembe veszi a mai fiatalok élethelyzetét. A Z generáció egyre később köt házasságot, ezzel együtt kitolódik a gyermekvállalás kor is. A fiatalok ma már biztos egzisztenciával terveznek családot alapítani, aminek az egyik sarkalatos pontja a saját otthon. Az Otthon start programot házasságra és gyermekvállalásra vonatkozó feltételek nélkül veheti igénybe minden, a 18. életévét betöltő fiatal, ha megfelel a hiteligénylés feltételeinek. Az sem jelent hátrányt, ha valaki továbbtanul és nem lép ki azonnal teljes munkaidőben a munkaerőpiacra.

További ösztönző lehet a döntésben, hogy 2025. január 1-jétől a munkáltatók a 35 év alatti munkavállalóik számára maximum 150 ezer forint összegig lakhatási támogatást adhatnak. Ez a béren kívüli juttatás a munkavállaló részére adómentes, a munkáltató pedig nagyon kedvező feltételekkel adózik.

Ma egy fiatal elindulhat egy olyan életpályán, ami a munkás- vagy diákhitellel kezdődik, az otthonteremtési támogatással, a 25 év alatti fiatalok és a gyermekes nők szja-mentességével, a családtámogatásokkal, a csokkal, az adókedvezményekkel folytatódik. A kormány abban is kedvez a fiataloknak, hogy az Otthon start kölcsön igénylése során a bankok maximum 30 ezer forint díjat számolhatnak fel a hitelbírálattal és folyósítással kapcsolatban. Az adminisztrációs kötelezettségeket is csökkentik azzal, hogy – köszönhetően az elmúlt évek koncentrált e-ügyintézés fejlesztéseinek – számos dokumentumot nem kell benyújtani, elegendő a kérelmező nyilatkozattétele.

Ezzel az ügyfélutat igyekeznek a fiatalok elvárásaihoz igazítani, az ügyintézést valóban ügyfélélménnyé alakítani.

Bár a program fókuszában a fiatalok vannak, a felső korhatárra vonatkozóan nincs megkötés, és a hitel összevonható más állami ösztönzőkkel is. Ez pedig számos olyan élethelyzetben segíthet, ami eddig megoldhatatlannak vagy nagyon nehéznek tűnt.