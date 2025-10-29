Otthon start: az egész országot megmozgatta a program, Panyi Miklós adatokat közölt

Otthon Start ProgramPanyi Miklósadatokállamtitkár

Kiemelkedő sikerrel indult útjára a kormányzat otthonteremtési politikájának új zászlóshajója. Az Otthon start program első hat hetének adatai alapján, az intézkedéscsomag már több mint ötvenezer állampolgár felé nyitotta meg a saját tulajdonú ingatlanhoz vezető utat. A program nem csupán a fiatal családalapítók számára teremt történelmi lehetőséget, de a gazdaság élénkítéséhez is jelentősen hozzájárul, miközben a kormány célzott intézkedésekkel biztosítja, hogy a megnövekedett kereslet új építésű lakások bőséges kínálatával találkozzon.

2025. 10. 29. 16:43
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hatalmas érdeklődés kíséri a kormányzat legújabb, a nemzeti otthonteremtési politika részét képező Otthon start programot. A szeptember 1-jei indulás és október 15-e közötti időszakban a kezdeményezés már több mint ötvenezer embert mozgatott meg. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetés után ismertette az impozáns első adatokat: az indulást követő másfél hónapban már mintegy háromezer hitelszerződés esetében lezárult a folyósítás is, ami azt jelenti, hogy százmilliárd forintnyi forrás jutott a lakáspiacra és a magyar családokhoz.

Budapest, 2025. október 29. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start Program első hat hetének eredményeit ismertető sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség konferenciatermében 2025. október 29-én. /Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon start program első hat hetének eredményeit ismertető sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség konferenciatermében 2025. október 29-én. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Soós Lajos 

Az Otthon start program a vidéket is mozgásba hozta

A program iránti bizalom mértékét mutatja, hogy a lezárt ügyleteken túl további 14-15 ezer család már aláírta az adásvételi szerződést, és a hitelkérelmük elbírálása folyamatban van. Ezenfelül nyolc-tízezer további érdeklődő már felvette a kapcsolatot a pénzintézetekkel, ahol előzetes minősítésen vagy értékbecslésen vettek részt.

A friss adatok mindennél jobban igazolják a kormányzati szándékot, a program

  •  a fiatal, 
  • családalapítás előtt álló 

embereket szólítja meg a leghatékonyabban. A hiteligénylők nyolcvan százaléka negyven év alatti, átlagéletkoruk 34–35 év, az általuk felvett kölcsön átlagos összege pedig átlagosan 33-34 millió forint.

A program feltűnően nem csak a  fővárosiakat szólította meg, az igénylések földrajzi megoszlása kiegyensúlyozott képet mutat. Míg Budapest és vonzáskörzete a kérelmek mintegy harmadát teszi ki, a fennmaradó kétharmad a vidéki Magyarország településeiről érkezett, a községektől egészen a megyeszékhelyekig.

 

…a kistelepülésektől kezdve, a közepes és nagy méretű városokon át egészen Budapestig a program mindenkit megmozgat

– fogalmazott Panyi Miklós.

 

Az államtitkár ismertette: a kormányzat felismerte, hogy a kedvezményes hitel önmagában kevés, ha nincs elegendő új építésű ingatlan a piacon. Ezért a kereslet ösztönzése mellett a kínálat bővítésére is átfogó intézkedéseket hozott. Létrehoztak egy gyorsított engedélyezési eljárást azon ingatlanfejlesztők számára, akik legalább kétszázötven lakásból álló projektet indítanak, amelynek hetven százaléka megfelel a program feltételeinek. A felhívás sikerét jelzi, hogy máris harminchétezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet a beruházók.

Ezt a folyamatot támogatja a társasházi építményi jog bevezetése is. 

Ez az új jogintézmény biztonságos keretet teremt ahhoz, hogy a vásárlók már a tervezési szakaszban, hitelből köthessenek szerződést új építésű ingatlanokra, ami csökkenti a beruházói kockázatokat és felgyorsítja a projektek megvalósulását. A kormány várakozásai szerint ezen intézkedések együttes hatására a következő öt évben legalább ötvenezer új otthon épülhet fel az országban. Ha ezek az új lakások megjelennek a kínálatban, akkor ez jelentős mértékben szét fogja húzni a kínálatot és sok fiatal új építésű lakást fog választani – vélekedett az államtitkár.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára kifejtette, hogy a kormány által meghatározott kedvezménynek köszönhetően a pénzintézetek között élénk verseny alakult ki, ami az ügyfelek számára még kedvezőbb feltételeket eredményez.

Arról, hogy jöhet a fix 3 százalékos hitel újabb hulláma, itt írtunk korábban.
 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

