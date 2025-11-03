Otthon start: sok múlik a bankok ellenőrzésén, aki nem óvatos, az mindent bukhat

Annak ellenére, hogy a kormányzat olyan otthonteremtési programjai, mint a fix 3 százalékos Otthon start hitel, óriási segítséget jelentenek a családoknak, a sikeres igényléshez nem elegendő csupán a személyi feltételeknek megfelelni. A hitelbírálat során a pénzintézetek a saját üzleti kockázatukat is mérlegelik, ezért részletesen megvizsgálják a fedezetül szolgáló ingatlan műszaki és jogi állapotát. Ez a folyamat pedig számos, elsőre talán nem egyértelmű buktatót rejt a vásárlók számára. A végeredmény akár a foglaló elvesztése is lehet, szóval érdemes körültekintően eljárni – ismertette a money.hu

Könnyen bukhatjuk a foglalót, ha elővigyázatlanul próbáljuk meg felvenni a Otthon start biztosította kedvezményes hitelt

Otthon start: kis elővigyázatossággal milliókat spórolhatunk

A bankok az értékbecslés során felmérik az ingatlan állapotát, biztosíthatóságát és piaci értékét. Nincsenek kőbe vésett építészeti megkötések, egy vályogfalazatú ház is lehet megfelelő fedezet, de csak akkor, ha műszakilag rendben van és a megfelelő értékre biztosítható. Amennyiben az értékbecslő komolyabb hibákat, például:

repedéseket a falon,

nedvesedést,

elavult tetőszerkezetet

vagy hiányos közműveket tár fel, az jelentősen csökkentheti az ingatlan értékét.



Ennek következtében a bank a reméltnél alacsonyabb hitelösszeget hagyhat jóvá, a vevőnek pedig a tervezettnél lényegesen magasabb önerőt kell felmutatnia. Különösen a kisebb vidéki településeken, ahol az ingatlanárak eleve alacsonyabbak, akár egy jó állapotú téglaépítésű ház esetében is előfordulhat, hogy a bank 25-30 százalékos önerőt ír elő.

Láthatatlan épületrészek

Gyakori és komoly problémát jelenthet, ha az ingatlan földhivatali nyilvántartása nincs összhangban a valósággal. Egy korábbi hozzáépítést, egy utólagosan beépített teraszt, garázst vagy melléképületet a tulajdonosok gyakran nem vezetnek át a hivatalos a térképmásolatra. Az értékbecslő ezeket a jogilag „láthatatlan” épületrészeket nem veheti figyelembe az ingatlan értékének meghatározásakor.

Különösen szerencsétlen, ha a ház fűtési rendszere, a kazán vagy a hőszivattyú egy hivatalosan nem létező garázsban kapott helyet.

Ez nem csupán értékcsökkentő tényező, hanem a teljes ingatlan lakhatóságának megkérdőjelezéshez vezethet, amit a hitelkérelem egésze bánhat (azt pedig a kérelmező).