Otthon starthitelkérelembank

Otthon start: sok múlik a bankok ellenőrzésén, aki nem óvatos, az mindent bukhat

Súlyos anyagi veszteséggel és akár a teljes foglaló elbukásával is járhat, ha a reménybeli lakásvásárlók nem járnak el kellő körültekintéssel és csak a szerződéskötés után derül fény a kiszemelt ingatlan rejtett műszaki vagy jogi hiányosságaira. A kormány által biztosított kedvezményes hiteleknél, így az Otthon start vagy a Csok plusz esetében, a bankok szigorúan vizsgálják az ingatlan állapotát. Ha a fedezetül szolgáló ház nem felel meg az előírásoknak, a pénzintézet elutasíthatja a hitelkérelmet, a vevő pedig finanszírozás és otthon nélkül maradhat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 9:52
Érdemes körültekintően eljárni a hitel igénylése előtt Fotó: Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Annak ellenére, hogy a kormányzat olyan otthonteremtési programjai, mint a fix 3 százalékos Otthon start hitel, óriási segítséget jelentenek a családoknak, a sikeres igényléshez nem elegendő csupán a személyi feltételeknek megfelelni. A hitelbírálat során a pénzintézetek a saját üzleti kockázatukat is mérlegelik, ezért részletesen megvizsgálják a fedezetül szolgáló ingatlan műszaki és jogi állapotát. Ez a folyamat pedig számos, elsőre talán nem egyértelmű buktatót rejt a vásárlók számára. A végeredmény akár a foglaló elvesztése is lehet, szóval érdemes körültekintően eljárni – ismertette a money.hu

Könnyen bukhatjuk a foglalót, ha elővigyázatlanul próbáljuk meg felvenni a Otthon start biztosította kedvezményes hitelt.
 Könnyen bukhatjuk a foglalót, ha elővigyázatlanul próbáljuk meg felvenni a Otthon start biztosította kedvezményes hitelt
(Fotó: Kallus György)

Otthon start: kis elővigyázatossággal milliókat spórolhatunk

A bankok az értékbecslés során felmérik az ingatlan állapotát, biztosíthatóságát és piaci értékét. Nincsenek kőbe vésett építészeti megkötések, egy vályogfalazatú ház is lehet megfelelő fedezet, de csak akkor, ha műszakilag rendben van és a megfelelő értékre biztosítható. Amennyiben az értékbecslő komolyabb hibákat, például:

  • repedéseket a falon,
  • nedvesedést, 
  • elavult tetőszerkezetet 
  • vagy hiányos közműveket tár fel, az jelentősen csökkentheti az ingatlan értékét. 

    Ennek következtében a bank a reméltnél alacsonyabb hitelösszeget hagyhat jóvá, a vevőnek pedig a tervezettnél lényegesen magasabb önerőt kell felmutatnia. Különösen a kisebb vidéki településeken, ahol az ingatlanárak eleve alacsonyabbak, akár egy jó állapotú téglaépítésű ház esetében is előfordulhat, hogy a bank 25-30 százalékos önerőt ír elő.

 

Láthatatlan épületrészek

Gyakori és komoly problémát jelenthet, ha az ingatlan földhivatali nyilvántartása nincs összhangban a valósággal. Egy korábbi hozzáépítést, egy utólagosan beépített teraszt, garázst vagy melléképületet a tulajdonosok gyakran nem vezetnek át a hivatalos a térképmásolatra. Az értékbecslő ezeket a jogilag „láthatatlan” épületrészeket nem veheti figyelembe az ingatlan értékének meghatározásakor.

Különösen szerencsétlen, ha a ház fűtési rendszere, a kazán vagy a hőszivattyú egy hivatalosan nem létező garázsban kapott helyet. 

Ez nem csupán értékcsökkentő tényező, hanem a teljes ingatlan lakhatóságának megkérdőjelezéshez vezethet, amit a hitelkérelem egésze bánhat (azt pedig a kérelmező).

Kútmérgezés

Amennyiben a ház vízellátását egy fúrt kút biztosítja, amelynek vize nem felel meg a közegészségügyi előírásoknak, az szintén elutasítást vonhat maga után. Érdemes már az ingatlan megtekintésekor elkérni a tulajdonostól a friss tulajdoni lapot és a térképmásolatot, és azokat alaposan áttanulmányozni. Aki teljesen biztosra akar menni, előzetes értékbecslést is kérhet a választott banktól. Bár ez extra költséggel jár, de még az elköteleződés előtt kiderülhet, hogy a kiszemelt otthon megfelel-e a hitelfelvétel feltételeinek.

Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője szerint, ha a bank a hitelkérelmet műszaki vagy jogosultsági okokra hivatkozva utasítja el, az ügyfél tizenöt napon belül a kormányhivatalhoz fordulhat. Amennyiben a hivatal végleges határozatban megerősíti, hogy az igénylő megfelelt a rendeletben foglalt feltételeknek, a bank a hitelt nem tagadhatja meg. Fontos tudni, hogy a kormányhivatal kizárólag a jogszabályban rögzített jogosultsági feltételeket vizsgálja, a hitelképesség megítélése továbbra is a pénzintézet hatásköre. A legfontosabb tehát a tudatosság: ellenőrizzünk minden műszaki és jogi részletet a foglaló átadása előtt.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.