Otthon start: a Bankszövetség képviselőivel egyeztett Panyi Miklós

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki tájékoztatása szerint.

Panyi Miklós Facebook-bejegyzésében azt írta: fontos, hogy minden, a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatos szabály értelmezése egységes legyen, mivel ez is szükséges ahhoz, hogy szeptember elején sikeresen indulhasson a program, a hiteligénylés gördülékeny legyen.

Közölte, hogy az elmúlt hetekben a kormányzati és banki szakértők közötti intenzív egyeztetés keretében több kérdést tisztáztak, és értelmezési útmutató készült a bankok számára. Panyi Miklós hangsúlyozta: a kormányzati szervek mindenben támogatni fogják a hiteligénylési folyamatot a hitel folyósításának gyorsítása és az ügyfélélmény növelése érdekében.

A bankok készülnek, nagy versenyre számítunk, szeptember elsején indulunk

– zárta bejegyzését az államtitkár.