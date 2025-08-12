Rendkívüli

Máris elindult a bankok küzdelme az Otthon start iránt érdeklődő ügyfelekért

A legtöbb banknál előre lehet regisztrálni az Otthon start hitel igénylésére, de a szolgáltatók weblapjain elérhetők kalkulátorok, részletes termékismertetők is. Az igényléseket viszont csak szeptember elsejétől fogadhatják be a pénzintézetek.

2025. 08. 12.
Illusztráció
Bár az Otthon start program csak szeptemberben indul, a bankok legnagyobb része már fogad előregisztrációt, és több szolgáltató kalkulátorral is segíti az új támogatott hitel után érdeklődőket.

A kedvezményes, fix 3 százalékos kamat mellett elérhető hitel iránt már a kezdetektől erős az előzetes érdeklődés, amelyet próbálnak minden eszközzel kiszolgálni a pénzügyi szolgáltatók.

A Világgazdaság utánajárt, melyik bank milyen lehetőségeket kínál az ügyfeleknek. 

A Gránit Bank Otthon start programra dedikált aloldala július 31-én élesedett, az oldal folyamatosan frissülve tartalmazza az összes alapvető információt, Gyakran ismételt kérdések résszel is kiegészítve, emellett lehetővé teszi az előregisztrációt (feliratkozást), amelynek alapján a jelentkezőket a banki tanácsadók folyamatosan – már most – visszahívják, hogy mielőbb tisztázzák a hiteligényléshez szükséges tennivalókat. Az oldalon augusztus 7-én élesedett a kalkulátor is, hogy kiszámolható legyen a várható havi törlesztés.

Az MBH Bank július utolsó napjaiban jelentette be, hogy elindította az Otthon start program keretében elérhető 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukció kialakítását annak érdekében, hogy szeptembertől elérhetővé váljon a banknál a kormány által bejelentett támogatás. Az MBH Banknál – közölték – hitel-előminősítés és előzetes értékbecslés segíti az ügyfeleket, hogy időben, tudatosan készülhessenek fel a hiteligénylésre. A banknál az érdeklődők visszahívást kérhetnek a támogatott hitel kapcsán, emellett részletes termékismertetőt is találnak a honlapon.

A CIB Banknál már működik a kalkulátor a támogatott lakáshitelhez kapcsolódóan, a részletes terméktájékoztató és a regisztrációs lehetőség mellett.

Az Erste szintén külön aloldalt hozott létre az Otthon start hitelhez kapcsolódóan, ahol a részletes tájékoztató mellett kalkulátor is található, illetve adott a lehetőség az előregisztrációra is.

Az OTP Bank és a Raiffeisen Bank már szintén elérhetővé tette a termék részletes ismertetőjét a honlapján, és az érdeklődők – regisztrációt követően – visszahívást is kérhetnek.

Azt ugyanakkor mindenképp érdemes szem előtt tartani, hogy ugyan előzetes tájékoztatás kérésére, a hitelképesség előzetes felmérésére már több pénzintézetnél is adott a lehetőség, magukat a hitelkérelmeket csak a program indulásának napjától, szeptember elsejétől fogadják be a bankok.

 

Az Otthon start program elindulása várhatóan jelentős keresleti többletet hoz majd a lakáshitelek piacára, miközben a támogatott hitelek aránya jelentősen nőhet majd az új lakáshitel-kihelyezéseken belül. Pedig a lakáshitelpiac már eddig sem teljesített rosszul: a jegybank adatai szerint az év első felében már több mint 809 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, amely alapján szinte biztosra vehető, hogy az idén megdől a tavaly beállított, valamivel 1350 milliárd forint feletti kihelyezési rekord. Ráadásul a folyamatosan rekordokat döntögető lakáshitel-állomány is tovább emelkedhet a bankoknál, amely egyébként június végére már meghaladta a 6000 milliárdos szintet – írja a Világgazdaság

 

 


 

