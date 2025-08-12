Otthon Start ProgramLánszki Regőkínálatkeresletlakásépítés

Nem csak a keresletet, a kínálatot is bővíti az Otthon start program

Az Otthon start programhoz kapcsolódó, úgynevezett kiemelő rendelet várhatóan 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon start nélkül nem valósultak volna meg.

2025. 08. 12.
A 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel már most érezhetően élénkíti a keresletet – egyre több fiatal és család számára válik elérhetővé a saját otthon. Ez a kereslettámogatás erős alapot ad a lakáspiac fejlődéséhez – fogalmazott Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. 

Most pedig a kínálati oldal is lendületet kap: a piacon megjelenő új, minőségi lakások bővítik a választási lehetőségeket, élénkítik a versenyt az árakban, és hozzájárulnak a lakáspiac stabilitásához.

Ezt segíti a hivatalosan „kiemelő rendelet” néven bevezetett új szabályozás, amely maximális gyorsítópályát biztosít a nagy volumenű lakásépítéseknek: gyorsabb engedélyezés, kevesebb adminisztráció, mindez állami vagy uniós támogatás igénybevétele nélkül is.

A főépítész felsorolja a rendelet fő pontjait is:

  • Kiemeltté nyilvánítható minden legalább 250 lakásos projekt, amelynek minimum 70 százaléka megfelel az Otthon start program feltételeinek.
  • A minősítéshez nincs szükség állami vagy uniós forrásra.
  • Csökkentett adminisztrációs teher és rövidebb engedélyezési folyamat.

A minőségből nem engedünk – az Országos Építészeti Tervtanács szigorú szakmai előírásai és minőségi követelményei továbbra is garantálják, hogy modern, világos és fenntartható otthonok épüljenek 

–közölt Lánszki Regő.

A kiemelő rendelet várhatóan 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon start nélkül nem valósultak volna meg. Ez komoly lépés az évi 40 ezer új lakás célja felé, miközben biztonságot, megfizethetőséget és itthonmaradási lehetőséget teremt a fiatal generáció számára – jelezte.

 

