Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Beizzította a piacot az Otthon start: a járvány óta nem volt ilyen erős a kereslet júliusban

Bár júliusban a hazai ingatlanpiac továbbra is a nyári szezonalitásnak megfelelő, visszafogottabb tranzakciószámmal működött, ugyanakkor az Otthon start program bejelentése óriási keresletélénkülést indított el.

2025. 08. 12. 10:07
Az Otthon start program hatására a kereslet a Covid–19 óta a legmagasabb júliusi szintre ugrott. A program bejelentését követően 16,6 százalékkal nőtt az ingatlanbemutatások száma. A piac ugyanakkor továbbra is kivár, az adásvételek száma csökkent az előző évhez képest – derült ki a Duna House Barométer legfrissebb számából, amit a Világgazdaság idéz. 

A Duna House adatai szerint a hónapban 9 492 lakóingatlan cserélt gazdát, ami éves összevetésben 17,7 százalékos, havi szinten pedig 4,2 százalékos csökkenést jelent.

Az ingatlanpiaci elemzés arra jutott, hogy 

Budapesten a téglaépítésű lakások ára emelkedett: Budán 36 százalékkal, Pesten pedig 24 százalékkal éves szinten. 

A belvárosban 22 százalékkal nőttek az otthonok árai. A panellakások átlagára Pesten elérte az 1,08 milliót, Budán pedig az 1,26 millió forintot négyzetméterenként. A magas árak mellett is megjelent az áralku, Budán 1-2, Pesten 3-6 százalékos engedményekkel.

Vidéken is emelkedtek az árak: a panellakások 700-750 ezer forint per négyzetméteres átlaggal forognak, miközben a téglaépítésűeknél stagnálás figyelhető meg. Pest vármegyében jelentősen nőtt az 50 millió forint feletti tranzakciók aránya (+13 százalékpont), jelezve, hogy a fizetőképes kereslet már most aktivizálódik – részben az Otthon start program által biztosított kedvezőbb feltételek hatására.

Vidéken továbbá érezhetően nőtt az első lakásukat vásárlók aránya is 27 százalékkal, amit az Otthon start ősszel tovább erősíthet. 

Budapesten ugyanakkor 12 százalékkal csökkent az első lakásvásárlók aránya.

A befektetési célú vásárlások továbbra is dominálnak, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a program által célzott fiatalabb, első otthonukat kereső réteg egyre aktívabban jelenik meg a vidéki piacon.

 

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

