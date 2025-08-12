Rendkívüli

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Szentkirályi AlexandraalbérletárOtthon Start

Szentkirályi Alexandra: Budapesten különösen sokat segíthet az Otthon start

A fővárosban a legdrágábbak az ingatlanok és a legmagasabbak az albérletárak, ezért Budapesten különösen nagy segítség lehet az Otthon start program – írta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 9:42
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra a Facebookon arról írt, hogy Budapesten ma az első lakás megvásárlása sokak számára szinte lehetetlen feladat a magas árak, a jelentős önerő és a kiszámíthatatlan kamatok miatt. A kormány az Airbnb-moratóriummal, a Diákváros építésével és az Otthon start program elindításával is a fővárosi lakhatási válság enyhítését célozza.

A program fő előnyei

Az Otthon start fix 3 százalékos kamattal akár 25 évre nyújt hitelt, így a törlesztőrészlet nem drágul. Mindössze tíz százalék önerő szükséges, és árkorlátot is bevezetnek: legfeljebb másfél millió forint lehet a négyzetméterár, a lakás ára pedig nem haladhatja meg a százmillió forintot. A konstrukció életkori és családi megkötés nélkül igényelhető, Budapesten is teljes körűen elérhető.

Fővárosi sajátosságok

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint Budapesten különösen fontos, hogy a fix törlesztőrészlet alternatívát kínáljon a magas albérletdíjakkal szemben. Az árkorlát visszafoghatja az új építésű ingatlanok drágulását, ezzel új vevőket hozhat a piacra, ösztönözve a lakásépítéseket és hosszabb távon az albérletárak csökkenését is.

Szentkirályi kiemelte azt is, hogy az Otthon start esélyt ad a fiataloknak és családoknak, hogy ne kelljen elhagyniuk Budapestet, hanem saját otthont teremthessenek ott, ahol élnek és dolgoznak. A program szeptember 1-jétől indul.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu