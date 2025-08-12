Szentkirályi Alexandra: Budapesten különösen sokat segíthet az Otthon start

Szentkirályi Alexandra a Facebookon arról írt, hogy Budapesten ma az első lakás megvásárlása sokak számára szinte lehetetlen feladat a magas árak, a jelentős önerő és a kiszámíthatatlan kamatok miatt. A kormány az Airbnb-moratóriummal, a Diákváros építésével és az Otthon start program elindításával is a fővárosi lakhatási válság enyhítését célozza.

A program fő előnyei

Az Otthon start fix 3 százalékos kamattal akár 25 évre nyújt hitelt, így a törlesztőrészlet nem drágul. Mindössze tíz százalék önerő szükséges, és árkorlátot is bevezetnek: legfeljebb másfél millió forint lehet a négyzetméterár, a lakás ára pedig nem haladhatja meg a százmillió forintot. A konstrukció életkori és családi megkötés nélkül igényelhető, Budapesten is teljes körűen elérhető.

Fővárosi sajátosságok

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint Budapesten különösen fontos, hogy a fix törlesztőrészlet alternatívát kínáljon a magas albérletdíjakkal szemben. Az árkorlát visszafoghatja az új építésű ingatlanok drágulását, ezzel új vevőket hozhat a piacra, ösztönözve a lakásépítéseket és hosszabb távon az albérletárak csökkenését is.

Szentkirályi kiemelte azt is, hogy az Otthon start esélyt ad a fiataloknak és családoknak, hogy ne kelljen elhagyniuk Budapestet, hanem saját otthont teremthessenek ott, ahol élnek és dolgoznak. A program szeptember 1-jétől indul.