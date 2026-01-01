Így még nem aláztak meg F1-es versenyzőt: az orra miatt nem kellett a McLarennek

Már a 2007-es idény közepe felé nyilvánvalóvá vált mindenkinek, hogy az álompáros nem tud együttműködni, ezért a csapat egyik pilótájának, Fernando Alonsónak, avagy az újonc Lewis Hamiltonnak mennie kell a McLaren–Mercedestől. Az Ezüstnyilak végül utóbbit tartották meg, a spanyolok kétszeres világbajnoka pedig visszatért korábbi sikerei helyszínére, a Renault-hoz. Alonso ezzel helyet cserélt Heikki Kovalainennel. A finn pilóta váltotta a McLarennél, pedig Robert Kubica is az esélyesek között volt.

Robert Kubica 2025-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órás autóversenyt (Fotó: AFP/Fred Tanneau)

A lengyel versenyzőt ráadásul mindig is a Forma–1 egyik nagy ígéretének tartották, és a királykategóriában is azonnal bizonyította a tehetségét, amikor a BMW–Saubernél a kirúgott világbajnok, Jacques Villeneuve helyét átvéve már a harmadik versenyén felért a pódiumra, ráadásul ez a csapat két idénybeli dobogós helyezésének egyike volt.

A McLarennél sokat adtak a kinézetre

Nem jelentett tehát meglepetést, hogy Kubica más alakulatok figyelmét is felkeltette, de a 2008-as szezonra mégsem került a McLarenhez, és ennek elképesztő oka volt az istálló egykori kommunikációs igazgatója szerint. Matt Bishop a napokban felidézte, hogy a vezérigazgatónak, Martin Whitmarshnak Kubica kinézetével volt baja.

Úgy emlékszem, Whitmarsh akkoriban azt mondta Kubicáról, a McLaren lehetséges 2008-as versenyzőjéről, hogy az egyik probléma az vele, hogy túl nagy az orra. Szó szerint így fejezte ki magát

– fedte fel Bishop az And Colossally That’s History! Podcastben.

A kommunikációs szakember nem biztos benne, hogy Whitmarsh ezt komolyan gondolta-e.

– Szerintem csak viccelt, de ha hallgatod ezt, Martin – amiben biztos vagyok, hogy nem –, felvehetnéd velünk a kapcsolatot, hogy igazságot tegyél, viszont szerintem csak viccelt. Martin néha így viccelődött. Úgy gondolta, hogy a versenyzők kinézetére vonatkozóan vannak bizonyos szabályok. Ezt természetesen Ron (Dennis – a szerk., a McLaren–Mercedes akkori csapatfőnöke) tanulta, aki mindig nagyon kényes volt a pilóták megjelenésére. Bár Ron védelmére szóljon, soha nem hallottam tőle, hogy Robert orrára panaszkodott volna – tette hozzá Bishop.