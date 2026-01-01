Így még nem aláztak meg F1-es versenyzőt: az orra miatt nem kellett a McLarennek

Ferrariforma-1Robert KubicaMcLaren

Robert Kubica óriási tehetségként érkezett meg a Forma–1-be, mégsem sikerült valóra váltani az álmait, sőt, mindössze egy futamgyőzelmet ért el a vártnál kurtább F1-es pályafutása során. Topcsapatnál sosem versenyzett, és ennek két oka van/lehet: egy életveszélyes ralibaleset és a külseje, legalábbis a McLaren egykori dolgozója ezt állítja. A 41 éves Kubica még most is versenyez, és máig bántja, hogy a királykategóriában nem vitte többre.

Calderon Dubai Viktória
2026. 01. 01. 6:27
Robert Kubicát az orra akadályozta meg abban, hogy nagyobb karriert fusson be a Forma–1-ben? (Fotó: AFP/Hoch Zwei)
Már a 2007-es idény közepe felé nyilvánvalóvá vált mindenkinek, hogy az álompáros nem tud együttműködni, ezért a csapat egyik pilótájának, Fernando Alonsónak, avagy az újonc Lewis Hamiltonnak mennie kell a McLaren–Mercedestől. Az Ezüstnyilak végül utóbbit tartották meg, a spanyolok kétszeres világbajnoka pedig visszatért korábbi sikerei helyszínére, a Renault-hoz. Alonso ezzel helyet cserélt Heikki Kovalainennel. A finn pilóta váltotta a McLarennél, pedig Robert Kubica is az esélyesek között volt.

Robert Kubica 2025-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt
Robert Kubica 2025-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órás autóversenyt (Fotó: AFP/Fred Tanneau)

A lengyel versenyzőt ráadásul mindig is a Forma–1 egyik nagy ígéretének tartották, és a királykategóriában is azonnal bizonyította a tehetségét, amikor a BMW–Saubernél a kirúgott világbajnok, Jacques Villeneuve helyét átvéve már a harmadik versenyén felért a pódiumra, ráadásul ez a csapat két idénybeli dobogós helyezésének egyike volt.

A McLarennél sokat adtak a kinézetre

Nem jelentett tehát meglepetést, hogy Kubica más alakulatok figyelmét is felkeltette, de a 2008-as szezonra mégsem került a McLarenhez, és ennek elképesztő oka volt az istálló egykori kommunikációs igazgatója szerint. Matt Bishop a napokban felidézte, hogy a vezérigazgatónak, Martin Whitmarshnak Kubica kinézetével volt baja.

Úgy emlékszem, Whitmarsh akkoriban azt mondta Kubicáról, a McLaren lehetséges 2008-as versenyzőjéről, hogy az egyik probléma az vele, hogy túl nagy az orra. Szó szerint így fejezte ki magát

fedte fel Bishop az And Colossally That’s History! Podcastben.

A kommunikációs szakember nem biztos benne, hogy Whitmarsh ezt komolyan gondolta-e.

– Szerintem csak viccelt, de ha hallgatod ezt, Martin – amiben biztos vagyok, hogy nem –, felvehetnéd velünk a kapcsolatot, hogy igazságot tegyél, viszont szerintem csak viccelt. Martin néha így viccelődött. Úgy gondolta, hogy a versenyzők kinézetére vonatkozóan vannak bizonyos szabályok. Ezt természetesen Ron (Dennis – a szerk., a McLaren–Mercedes akkori csapatfőnöke) tanulta, aki mindig nagyon kényes volt a pilóták megjelenésére. Bár Ron védelmére szóljon, soha nem hallottam tőle, hogy Robert orrára panaszkodott volna – tette hozzá Bishop.

A beszélgetőpartnere, az újságíró Richard Williams rámutatott, Ron Dennis most biztosan elégedett lenne a versenyzői kinézetével.

– Nagyon vicces ez a sztori Kubica orráról. Nem is tudom, most hova férne be, hiszen a mai fiatal F1-es versenyzők mind úgy néznek ki, mintha egy fiúzenekar tagjai lennének. Tényleg olyan benyomást keltenek, mintha átestek volna valamiféle külső szerinti minősítésen – viccelődött Bishop.

Életveszélyes balesete miatt úszott el Robert Kubica nagy lehetősége

Hogy Kubicát mennyire mosolyogtatja meg ez a történet, azt csak ő tudja megmondani, mindenesetre topcsapatnál sem 2008-ban, sem mutathatta meg magát, pedig a tehetségét soha nem kérdőjelezte meg senki. A 2006-os idény hajrájától 2009 végéig a BMW–Saubert erősítette, ekkoriban nyerte meg pályafutása egyetlen F1-es versenyét, a 2008-as Kanadai Nagydíjat, aztán egy évet a Renault-nál húzott le, mielőtt ülés nélkül maradt volna 2011-re. A következő esztendőkben raliversenyeken száguldozott, mígnem 2017-ben tesztversenyzőként visszatért a Forma–1 körforgásába, 2019-ben jutott neki még egy teljes szezon, hogy aztán a 2022-es idénnyel bezárólag már csak tartalékpilótaként kapjon szerepet.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Kubica 2018-ban elismerte, leszerződött a Ferrarival 2012-re, amely bizony akkoriban (még?) topcsapatnak számított, és versenyben volt a vb-címért. 

A lengyel kiválóság Alonso csapattársa lett volna, ám 2011 februárjában történt, majdnem végzetes ralibalesete miatt elúszott ez a lehetőség. 

Kubica két és fél hónapot töltött a kórházban, és bő másfél évig tartott a felépülése, mert közben a lábát is eltörte.

Sokáig nem is tartotta lehetségesnek a visszatérését a Forma–1-be, mert nem bírta volna a terhelést. Ez figyelembe véve már az is bravúros, hogy 2019-ben újra a királykategóriában versenyzett, még ha a Williamsnél sok babér nem is termett neki. Utólag visszagondolva sajnálja, hogy így alakult a története, főleg, hogy az olaszországi ralitól vissza is akart lépni, de nem akarta cserben hagyni a csapatot. Ez lett végül a veszte.

– Úgy gondolom, a Ferrarit vezetni valami egészen mást jelent, mint más autókkal versenyezni. Korábban sokszor kacsingattam a Ferrari felé. 

F1-es versenyzőként két célom volt: világbajnokságot nyerni és a tűzpiros autóban ülni. Ez nem valósult meg, mert az élet egy másik forgatókönyvet szánt nekem, és bevallom, maradt bennem egy nyílt seb

– fedte fel idővel a La Gazzetta dello Sportnak a sokak által minden idők legszerencsétlenebb versenyzőjének tartott Kubica, aki azóta sem adta fel a versenyzést, idén például a Le Mans-i 24 órás versenyt is megnyerte.

 

