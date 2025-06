Robert Kubica kétszer is legyőzte a halált, most a világ egyik legkeményebb versenyét nyerte meg

A 40 éves lengyel autóversenyző a kétezres évek elejének nagy ígérete volt a Forma–1-ben, ahol futamgyőztes és vb-éllovas is volt, pályafutását azonban kettétörte a 2011-es ralibalesete. Noha Robert Kubica akkor majdnem elveszítette a karját, nem adta fel, visszatért a versenyzés világába, és később sikeres volt a raliban, valamint újra éves állást kapott az F1-ben. Mindezek után a hosszú távú versenyzés felé fordult, ahol néhány éve a sors kegyetlensége még megfosztotta a nagy sikertől, vasárnap viszont kategóriája leghíresebb és egyben egyik legnehezebb viadalán aratott világraszóló győzelmet.

Robert Kubica egy sárga Ferrari volánja mögött lett Le Mans új bajnoka (Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP)

Robert Kubica felfelé ívelő pályafutása egy baleset miatt tört darabokra

Kubica az új évezred hajnalán kezdett el formaautókkal versenyezni, 2006-ban pedig már a BMW Sauber teszt- és tartalékversenyzője volt. Csapata 19 éve az idény közben menesztette az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve-öt, a kanadai helyére pedig „előléptette” a lengyelt. Kubica hamar letette névjegyét, rögtön a harmadik futamán dobogóra állhatott Itáliában.

A debütálást követően 2007-nek már éves szerződéssel vághatott neki Kubica, aki újabb pódiumos pozíciót nem ért el, ám összesítésben hatodik lett a pontversenyben. Ez az esztendő a sportágban sok más mellett minden idők egyik legnagyobb F1-es balesetéről marad emlékezetes: Kubica hatalmasat esett Kanadában, az ijesztő felvételek ellenére azonban maradandó sérülés nélkül megúszta.

A következő, 2008-as év volt mind közül a legsikeresebb Kubica számára. Dobogós helyek, első rajtpozíció és a kanadai futamgyőzelem szerepelt a neve mellett – élete első F1-es sikerét egy évvel később ugyanott érte el, ahol csaknem tragédia történt. Kelet-Európa első nagydíjgyőztese még a vb-pontversenyt is vezette, végül negyedikként zárta az évet.

A nagy szabályváltozásokat hozó 2009-es esztendő már kevésbé volt sikeres, egy második hely azonban így is összejött Kubicának Brazíliában. A lengyel ezek után csapatot váltott, még abban az évben bejelentette a Renault, hogy őt igazolja le Fernando Alonso helyére. Kubica 2010-ben az háromszor pezsgőzhetett a pódiumon, készült a folytatásra, a 2011-es idényt megelőző téli szünetben, február 6-án viszont balszerencséjére elindult egy raliversenyen, ami csaknem tragédiába torkollt. Kubica tesztelés közben szenvedett balesetet, a kettétört korlát pedig eltalálta a jobb karját, amelynek egy részét amputálni is kellett. A jelentős vérveszteség miatt az sem volt biztos, hogy a keze roncsolódása mellett egyéb sérüléseket, például lábtörést is szenvedett autóversenyző túléli a karambolt.

Ilyen volt Kubica autója a csaknem végzetes ralibaleset után (Fotó: AFP)

Kubica a Ferrari versenyzője lehetett volna

Miután a közvélemény is megismerhette a baleset részleteit, nyilvánvalóvá vált, hogy a baleset nyomait a jobb kezén máig szemmel is jól láthatóan viselő Kubica nem folytathatja a Forma–1-ben. Nagy kár volt ezért, hiszen többen a jövő bajnokát látták a lengyelben, aki pár évvel ezelőtt egy nyilatkozatában elismerte, hogy a ralibaleset idején már szerződéssel rendelkezett 2012-re a Ferrarihoz. Természetesen nem tudhatjuk, mennyire lett volna eredményes a kapcsolat, tény azonban, hogy Kubica annak az Alonsónak a márkatársa lett volna, aki 13 évvel ezelőtt mindössze három ponttal maradt el a világbajnoki címtől.

Kubica a 2012-es év második felében ralizni kezdett, WRC2-ben bajnoki címig jutott, a legmagasabb osztálynak számító WRC-ben pedig a 2013-as Német Rali ötödik helyezése volt számára a csúcs.

Néhány év ralizás után újra bekerült az F1 vérkeringésébe, 2017-ben a Hungaroringen is tesztelte a Renault autóját, 2018-ra pedig esélyes volt, hogy leigazolja a Williams. Ez nem történt meg, de végül 2019-re aláírt a britekhez, akikkel nyolc évvel a súlyos bukása után visszatérhetett.

A máig a Forma–1 egyik legeredményesebbjének számító istálló akkoriban történelmi mélyponton volt, így Kubicának nem volt esélye kiugró eredmény elérésére – egy 10., pontszerző helyet azért elcsípett Németországban. A tündérmesébe illő visszatérése állandó versenyzőként egy évig tartott, Kubica 2020-tól 2022-ig már „csak” tesztverenyzőként szerepelt az Alfa Romeónál. Négy évvel ezelőtt két verseny erejéig helyettesítette a koronavírusos Kimi Raikkönent, ám úgy fest, hogy a 2021-es Olasz Nagydíj 14. helyezésével végleg lezárult számára az F1-es pályafutás.

Sorsszerű? Kubica a Kanadai Nagydíj napján, éppen az olaszokkal ért fel a csúcsra

Kubica a sportautózás felé vette az irányt, 2021-ben, az LMP2-es kategóriában versenyezve már elindult a híres Le Mans-i 24 órás versenyen is. A lengyelt a győzelem kapujában fosztotta meg a sikertől egy technikai hiba, csapattársa alatt percekkel az egynapos futam leintése előtt állt meg az autó.

Mindezek után 2022-ben második lett Le Mans-ban, 2023-ban pedig bajnok lett az LMP2-es géposztályban. Tavaly pedig összejött az, ami a 2010-es évek elején, az F1-ben nem valósulhatott meg – Kubica a Ferrari versenyzője lett.

Robert Kubica a hosszú távú versenyzés csúcskategóriájában, a WEC-ben indulhatott az olaszok egyik privát (nem gyári) autójával, amellyel Austinban nyerni tudott 2024-ben. A Le Mans-i 24 órást 2023-ban és 2024-ben is a gyári Ferrari triója nyerte meg, a múlt szombaton rajtolt versenyen is az olaszok voltak az esélyesek. Össze is jött egymás után a harmadik Ferrari-győzelem, csakhogy némileg váratlanul vasárnap a Kubica, valamint a kínai Ji-fej Ji és a brit Phil Hanson alkotta hármas által vezetett AF Corse csapatának sárga Ferrariját intették le elsőként! A befutó idején, az utolsó órákban éppen Kubicával a volánnál.

Az életének 41 évében járó Robert Kubica a Le Mans-i sikerrel megkoronázta ígéretesnek indult, ám váratlanul küzdelmessé lett pályafutását, és az új évezredben a „majdnem 2012-es csapattárs”, Fernando Alonso után a második olyan pilóta lett, aki Forma–1-es futamon és Le Mans-ban is győzni tudott. Érdekesség: Kubica éppen azon a napon aratta diadalát, amikor a Forma–1-es mezőny az első – és egyetlen – F1-es győzelmének, valamint korábbi nagy bukásának helyszínén, Kanadában versenyzett.

