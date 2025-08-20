Bolla Bendegúz: Nem fogok hazudni – a Rapid Wien játékosa kiült az újságírók elé

– Nagyon várom már ezt a meccset. Amikor a sorsoláson kiderült, hogy a Győrrel kerülhetünk össze, kavarogtak bennem az érzések, de ezt nyilván próbálom nem túlreagálni. Megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni, de biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés. A Győrnek jó csapata van, nem véletlenül vannak ők is itt a play-offban. A meccsből megpróbáljuk a maximumot kihozni, de ne felejtsük el, hogy két mérkőzésről van szó. Nem szeretnénk semmit sem elkapkodni, így vágunk neki a meccsnek – fogalmazott Bolla Bendegúz, aki alapember a Rapid Wien csapatában.

Bolla Bendegúz is látott már ideálisabb gyepszőnyeget Forrás: X/SK Rapid

Bolla Bendegúz: Magunkra kell fókuszálni

A 28-szoros válogatott, 25 éves Bolla elmondta, hogy Bécsből busszal másfél óra alatt Győrbe értek, ebből a szempontból szerencsések voltak. Arra a kérdésre, hogy látta-e már, milyen állapotban van az ETO Park gombafertőzéssel sújtott játéktere, nem kertelt: – Még csak a hotelszobánk ablakából láttam. Nem fogok hazudni, nem néz ki jól. De nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Azzal kell foglalkoznunk, amin mi is tudunk változtatni. Magunkra kell fókuszálni, és megpróbálni érvényesíteni a saját játékunkat.

A Rapid Wien ezzel a busszal utazott Forrás: X/SK Rapid

A Rapid Wien vezetőedzője, Peter Stöger 2021-ben fél évig a Ferencváros csapatát irányította. Elmondta, hogy miután a Fradival elváltak az útjaik, azóta nem járt Magyarországon, de két edzővel megmaradt a jó kapcsolata – neveket nem mondott –, és a Debrecenben játszó Maxi Hofmann-nal is kapcsolatban van. Képben van a magyar bajnoksággal is, az ETO FC-t jó támadofocit játszó csapatnak tartja, de felkészültek belőle, és készen állnak a csütörtöki találkozóra.