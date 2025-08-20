Máris kitörölték a Fradi nevét a BL-ből, Kubatov szavain lovagol az azeri sajtó

Kubatov Gábor szavaival van tele az azeri sajtó, miután a Qarabag 3-1-es győzelmet aratott a Ferencváros otthonában a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának első meccsén. A Fradi elnöke a találkozó után gratulált az azeri ellenfélnek, egész pontosan ezt írta ki a közösségi oldalára: „Gratulálunk a Qarabagnak, ma nekik minden bejött. De mi az a csapat vagyunk, aki sosem adja fel! Mindörökké Ferencváros!”

Dibusz Dénes még bízik a továbbjutásban, de a Fradi nevét már ki is törölték a várható BL-alapszakaszból. Fotó: Mirkó István

Az azeri sajtó felkapta Kubatov szavait, a meccs másnapján a Football-plus.az, a Qol.az és a Sportinfo.az is a címlapján hozta a Fradi elnökének fotóját és szavait, más-más részletet kiemelve belőle. A gratulációt, vagy azt, hogy a Qarabagnak minden bejött vagy azt, hogy az FTC nem adja fel.

Az azeri sajtó magabiztos a budapesti siker után, azt írják, hogy „a Qarabag Budapesten félig kitárta a kaput a Bajnokok Ligája felé”, és büszkén terjesztik a videót a játékosok és a szurkolók ünnepléséről a Groupama Arénában, amit Robbie Keane, a Fradi edzője szóvá tett a meccs után, hiszen van még egy visszavágó augusztus 27-én Bakuban.

Már ki is törölték a Fradi nevét a Bajnokok Ligája főtáblájáról

Varga Barnabás, a Fradi gólszerzője és Dibusz Dénes csapatkapitány is arról beszéltek, hogy a párharc még nincs lefutva, az idegenbeli visszavágón van még esély, ennek ellenére már el is készült egy BL-előrejelzés a várható főtábláról, amiről már ki is húzták a Ferencváros nevét.

Így nézne ki a Bajnokok Ligája alapszakasza a jelenlegi esélyek alapján – a Fradi nélkül…

🚨 Champions League - Projected Pots.



📈 🇧🇪 Club Brugge favoured to secure it and be placed in Pot 2!



📈 🇦🇿 Qarabağ favoured to secure it and be placed in Pot 4!



📈 🇨🇾 Pafos favoured to secure it and be placed in Pot 4! pic.twitter.com/FLFekt5XAf — Football Rankings (@FootRankings) August 19, 2025

A Fottbal Rankings X-oldalon megjelent jóslat már egyértelműen a Qarabagot helyezi el az alapszakaszban, az azeri csapatot a negyedik kalapra esélyesnek tartja.