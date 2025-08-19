Robbie Keane: Ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi

A Ferencvárost irányító Robbie Keane először arról beszélt a vereség után, hogy mit mondott a játékosoknak a lefújás után az öltözőben.
Azt mondtam a srácoknak, nézzék meg az ellenfelet, hogy ünnepelnek. Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi. Elég régóta benne vagyok a labdarúgásban, ezt véssék az eszükbe.
Robbie Keane fontos játékost veszített el
Érezhető volt a különbség a két félidő között, az ír szakember viszont az első játékrésszel sem volt teljesen elégedett.
– Nem mondanám, hogy teljesen kontrolláltuk az első félidőt, de jól ment a játék. Az ellenfél többet birtokolta a labdát, láthatjuk, hogy mennyire technikás csapatról beszélünk. Ötvös Bence elvesztése középen nagyon nagy veszteség volt, ő egy igazi hatos. A kapott gólokat illetően, az egyik esetnél nem is szabadott volna, hogy az ellenfél betörjön a tizenhatoson belülre, a másik pedig egy pontrúgás volt, nyilván ezek mind szerencsétlen helyzetek.
|BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–QARABAG (azeri) 1-3 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 675 néző. Vezette: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok
FTC: Dibusz – Gartenmann (Cissé, 64.), Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Levi 77.), Ötvös (Zachariessen 46.), O'Dowda – Joseph (Gruber 70.), Varga B. (Pesics 70.) Vezetőedző: Robbie Keane
QARABAG: Kochalski – M. Silva (Bolt 92.), Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 58.), Kady, Zoubir (Kouakou 92.) – Akhundzade (Gurbanli 82.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
Gólszerző: Varga (29.), illetve Jankovics (50.), Medina (67.), Gurbanli (85.)