Robbie Keane: Ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi

A Ferencvárost irányító Robbie Keane először arról beszélt a vereség után, hogy mit mondott a játékosoknak a lefújás után az öltözőben.

Robbie Keane csapata nem tudott nyerni a Qarabag ellen (Fotó: Mirkó István)

Azt mondtam a srácoknak, nézzék meg az ellenfelet, hogy ünnepelnek. Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi. Elég régóta benne vagyok a labdarúgásban, ezt véssék az eszükbe.

Robbie Keane fontos játékost veszített el

Érezhető volt a különbség a két félidő között, az ír szakember viszont az első játékrésszel sem volt teljesen elégedett.

– Nem mondanám, hogy teljesen kontrolláltuk az első félidőt, de jól ment a játék. Az ellenfél többet birtokolta a labdát, láthatjuk, hogy mennyire technikás csapatról beszélünk. Ötvös Bence elvesztése középen nagyon nagy veszteség volt, ő egy igazi hatos. A kapott gólokat illetően, az egyik esetnél nem is szabadott volna, hogy az ellenfél betörjön a tizenhatoson belülre, a másik pedig egy pontrúgás volt, nyilván ezek mind szerencsétlen helyzetek.