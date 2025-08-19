Rendkívüli

Jól indult, fájó lett a vége: a Qarabag kétgólos előnyre tett szert a Fradi otthonában a BL-selejtezőn

Robbie Keane: Ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi

A Ferencváros 3-1-re kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligája-playoffkör első mérkőzésén, Robbie Keane csapata a vezetést ugyan megszerezte Varga Barnabás révén, a második félidő azonban a vendégeké volt. Robbie Keane a lefújás után csalódottan értékelt a mérkőzést közvetítő RTL-nek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 23:38
Robbie Keane érthető okokból nem örült a vereségnek
Robbie Keane érthető okokból nem örült a vereségnek Fotó: Ladóczki Balázs
A Ferencvárost irányító Robbie Keane először arról beszélt a vereség után, hogy mit mondott a játékosoknak a lefújás után az öltözőben. 

Robbie Keane csapata nem tudott nyerni a Qarabag ellen
Robbie Keane csapata nem tudott nyerni a Qarabag ellen (Fotó: Mirkó István)

Azt mondtam a srácoknak, nézzék meg az ellenfelet, hogy ünnepelnek. Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi. Elég régóta benne vagyok a labdarúgásban, ezt véssék az eszükbe. 

Robbie Keane fontos játékost veszített el

Érezhető volt a különbség a két félidő között, az ír szakember viszont az első játékrésszel sem volt teljesen elégedett. 

– Nem mondanám, hogy teljesen kontrolláltuk az első félidőt, de jól ment a játék. Az ellenfél többet birtokolta a labdát, láthatjuk, hogy mennyire technikás csapatról beszélünk. Ötvös Bence elvesztése középen nagyon nagy veszteség volt, ő egy igazi hatos. A kapott gólokat illetően, az egyik esetnél nem is szabadott volna, hogy az ellenfél betörjön a tizenhatoson belülre, a másik pedig egy pontrúgás volt, nyilván ezek mind szerencsétlen helyzetek. 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–QARABAG (azeri) 1-3 (1-0
Budapest, Groupama Aréna, 19 675 néző. Vezette: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok
FTC: Dibusz – Gartenmann (Cissé, 64.), Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Levi 77.), Ötvös (Zachariessen 46.), O'Dowda – Joseph (Gruber 70.), Varga B. (Pesics 70.) Vezetőedző: Robbie Keane
QARABAG: Kochalski – M. Silva (Bolt 92.), Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 58.), Kady, Zoubir (Kouakou 92.) – Akhundzade (Gurbanli 82.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
Gólszerző: Varga (29.), illetve Jankovics (50.), Medina (67.), Gurbanli (85.)

